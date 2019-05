Chrome'un reklam engelleme servisi 15 Şubat'ta hizmete girecek

Google, Haziran ayında sevilen internet tarayıcısı Chrome'ub dahili reklam engelleme uygulamasına geçiş yapacağını duyurmuştu. Google tarafından yapılan açıklamada beklenen özelliğin 15 Şubat 2018'de kullanıma sunulacağı söylendi.

İlginçtir ki bu özellik yeni bir Chrome güncellemesiyle sunulmayacak gibi gözüküyor zira Google, Chrome 64 sürümünü 23 Ocak'ta, Chrome 65 sürümünü ise 6 Mart'ta kullanıma sunmayı planlıyor. 15 Şubattan itibaren Chrome'a dahil olacak olan reklam engelleme hizmeti kademeli olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Amerikan teknoloji devi Google, bu sene "Coalition for Better Ads" adlı bir topluluğa katılarak reklam standartlarına farklı bir boyut kazandırdı. Coalition for Better Ads; dün çevrimiçi reklamlarla kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha iyi reklam deneyimleri programını duyurdu. Topluluk, tam sayfa reklam geçişleri, beklenmedik şekilde ses çıkaran reklamları ve yanıp sönerek kullanıcının dikkatini dağıtan reklamlara son verdi.

Google'da yapmış olduğu açıklamada 15 Şubat 2018 tarihinden itibaren; tam sayfa reklamlar, otomatik oynayan ses ve videolu reklamlar ve kendiliğinden ortaya çıkan reklamları engelleyeceğini duyurdu. ABD merkezli şirket, site yöneticilerinin Reklam Deneyimi Raporlama aracı üzerinden sitelerini denetlemesi tavsiyesinde bulundu.

30 gün boyunca standartlara uymayan web siteleri erişime kapatılacak ve Google tarafından kötü içerikli reklam olarak adlandırılan bu içerikler kaldırılmadığı sürece erişime açılmayacak. Bu aşamadan sonra internet siteleri bu reklamları kaldırdıktan sonra sitenin tekrardan aktif edilmesi için Google'a başvuruda bulunabilecek. Google tarafından yapılan incelemeler sonucunda site tekrardan erişime açılacak.

Google, bu uygulamanın amacının reklamları ortadan kaldırarak kullanıcı memnuniyetini arttırmak ve yayıncılara yardım etmek olduğunun altını çiziyor.

https://venturebeat.com/2017/12/19/chrome-will-start-blocking-ads-on-february-15/