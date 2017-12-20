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Chrome'un reklam engelleme servisi 15 Şubat'ta hizmete girecek

Google, sevilen internet tarayıcısı Chrome'a 15 Şubat 2018'den itibaren reklam engelleme hizmetini devreye sokacak. Ayrıntılı bilgi için içeriğimizi okuyabilirsiniz.
1 yıl
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19
Tarayıcılar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Google, Haziran ayında sevilen internet tarayıcısı Chrome'ub dahili reklam engelleme uygulamasına geçiş yapacağını duyurmuştu. Google tarafından yapılan açıklamada beklenen özelliğin 15 Şubat 2018'de kullanıma sunulacağı söylendi.
İlginçtir ki bu özellik yeni bir Chrome güncellemesiyle sunulmayacak gibi gözüküyor zira Google, Chrome 64 sürümünü 23 Ocak'ta, Chrome 65 sürümünü ise 6 Mart'ta kullanıma sunmayı planlıyor. 15 Şubattan itibaren Chrome'a dahil olacak olan reklam engelleme hizmeti kademeli olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak. 
Amerikan teknoloji devi Google, bu sene "Coalition for Better Ads" adlı bir topluluğa katılarak reklam standartlarına farklı bir boyut kazandırdı. Coalition for Better Ads; dün çevrimiçi reklamlarla kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha iyi reklam deneyimleri programını duyurdu. Topluluk, tam sayfa reklam geçişleri, beklenmedik şekilde ses çıkaran reklamları ve yanıp sönerek kullanıcının dikkatini dağıtan reklamlara son verdi.
Google'da yapmış olduğu açıklamada 15 Şubat 2018 tarihinden itibaren; tam sayfa reklamlar, otomatik oynayan ses ve videolu reklamlar ve kendiliğinden ortaya çıkan reklamları engelleyeceğini duyurdu. ABD merkezli şirket, site yöneticilerinin Reklam Deneyimi Raporlama aracı üzerinden sitelerini denetlemesi tavsiyesinde bulundu. 
30 gün boyunca standartlara uymayan web siteleri erişime kapatılacak ve Google tarafından kötü içerikli reklam olarak adlandırılan bu içerikler kaldırılmadığı sürece erişime açılmayacak. Bu aşamadan sonra internet siteleri bu reklamları kaldırdıktan sonra sitenin tekrardan aktif edilmesi için Google'a başvuruda bulunabilecek. Google tarafından yapılan incelemeler sonucunda site tekrardan erişime açılacak. 
Google, bu uygulamanın amacının reklamları ortadan kaldırarak kullanıcı memnuniyetini arttırmak ve yayıncılara yardım etmek olduğunun altını çiziyor.  

https://venturebeat.com/2017/12/19/chrome-will-start-blocking-ads-on-february-15/ Yorum Yaz
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javaprof 1 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR
Google'ın reklam engelleme servisi???
Gelirini reklamlardan kazanan bir şirketten bahsediyoruz :) Şaka gibi.

hedef kendi reklamları değil hani korsan dizi sitelerinde sağdan soldan çıkan bahis chat gibi reklamlar varya onlar google kendinden olmayanları yok etmek istiyor.
V4LKyRGoogle'ın reklam engelleme servisi???Gelirini reklamlardan kazanan bir şirketten bahsediyoruz :) Şaka gibi.hedef kend...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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lord.gaga 1 yıl
ilk bakışta çok aptalca geliyor ama stratejik yönden bakarsak olaya baya zekice. google, kendi yolu dışında reklam veren firmaları tespit edip tarayıcıda görünmez yapacak, böylece bütün firmaları kendisiyle anlaşıp reklam sunmaya mahkum edecek.
ilk bakışta çok aptalca geliyor ama stratejik yönden bakarsak olaya baya zekice. google, kendi yolu dışında reklam veren firmaları tespit edip tarayıcıda görünm...
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INumber1OneI 1 yıl
deneyen arkadaşlar var mı bilmiyorum ama bence gayet kullanışlı
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Astforum 1 yıl
Tamam reklamı engelleme modu olur ama o da sanırım ücretli olur.
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dizel hastası 1 yıl
Firefox kullanın
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ONY86 1 yıl
makul reklamlara aslında kimsenin itiraz etmemesi lazım.örneğin site tasarımında reklam için düzgün bi alan bulunması gibi.bunun yanında genelde forum sitelerinde gördüğüm neredeyse her yere bi reklam koyulması can sıkıyor.bi kaç kere eklenti kurmayı unuttum sayfalar bambaşka görünüyor.
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Sliskelion 1 yıl
uBlock Origin kullanıyorum ne fırlayan reklamları görüyorum ne ''Google ADS''.
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inifiesta 1 yıl Sliskelion
Sliskelion
uBlock Origin kullanıyorum ne fırlayan reklamları görüyorum ne ''Google ADS''.

8 saniye reklamını da engellese güzel olacaktı. Şuan hiçbiri yapamıyor.
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fameka 1 yıl
Bence çok doğru bir karar.Google bu konuda çok haklı.Çünkü yasakladığı reklamlar kullanıcıları en çok rahatsız eden reklamlar.Açıkçası ben google ın verdiği reklamlardan rahatsız olmuyorum ama en çok sayfa reklam geçişleri, beklenmedik şekilde ses çıkaran reklamları ve yanıp sönerek kullanıcının dikkatini dağıtan reklamlar, tam sayfa reklamlar, otomatik oynayan ses ve videolu reklamlar ve kendiliğinden ortaya çıkan reklamlardan çok rakatsız oluyorum ve özellikle böyle sitelerde kalmak istemiyorum.Bunu dh de çok yapıyor ve ben bu reklamları gördükçe daha az kalıyorum.Donanım haberin bu konuda adım atması lazım artık bu konudan bütün kullanıcılar rahatsız.
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xamaximax 1 yıl
tekelleşme yolunda büyük bir adım googledan değilsen chromeda yoksun
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KiriN 1 yıl
düzgün yerleştirilen reklamın zararı olmaz bana ama bazen neredeyse ekranı kaplayan veya mobil veriyi sömüren reklamlar sinir bozucu oluyor. Hele birde kapatma tuşunu vs farklı yerlere yerleştirenler yok mu öff. bence zararlı ve kullanımı etkileyenler engellemesi de güzel bir gelişme
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Infinitum 1 yıl
İlk başta çok şaşırdım ama hedef tamamen Google dışındaki reklam şirketleri. Google bildiğim kadarıyla yasaklanacağı söylenen türden reklamları pek yapmıyor. Asıl mesele kendi tekelini oluşturma çabası. Ayrıca geri adım atmazlarsa internet tarihinde yeni bir devrim olabilir.
Düşünsenize, Pop-Up'lar, illegal bahis mecralarının reklamlarıyla dolu film siteleri, çöp link kısaltma servisleri vs. hepsi yaptırıma uğrayacak. DH'ye ne olur bilmem ama artık duvar kağıdımdan bile çok gördüğüm banka reklamları da tarih olacak.
Siteler örgütlü şekilde bu duruma direnmeye başlayıp yasağa aldırış etmezlerse kullanıcılar bu sitelere girebilmek için topluca diğer tarayıcılara yönelebilir. Bu da Chrome'un hakimiyeti sarsılabilir demek. Bu akıllarına gelecek ilk sorun olduğu için önlemleri vardır diye düşünüyorum.
Şahsen reklam olayına karşı değilim, bu bahsedilen kriterlere uyan reklamları da çok sinirlenirsem Opera'nın dahili engelleyicisi + Adb***k ile hallediyorum. Onun dışında bir şeyler üreten, bana faydası dokunan insanların kazancını çalmak etik değil.
Aslında para olsa, reklamlarla uğraşmadan; Spotify, Netflix, Youtube Red vs. ne varsa alırdım.
Bir de aklıma şöyle bir fikir geldi, DH gibi sitelerden reklam görmek yerine abonelik sistemi talep eden bazı kullanıcılar var, bu olayı da Google merkezi hale getirse, en çok ziyaret ettiğimiz siteleri seçtiğimizde hesaplayıp aylık bir ücret istese, bunun karşılığında o sitede hiçbir Google reklamını göstermese efsane olurdu. Bu ücretin de normal payı yine reklam alan siteye gidecek elbette.
Bunun maaliyeti ne kadar olur veya kim öder bilmem ama maddi olarak rahat olsaydım ben öderdim. Çünkü farkında değiliz ama para vermediğimiz her şey bizden zaman çalıyor. Ben zaman kazanmayı tercih ederim. Geniş olarak hesaplansa kim bilir ömrümüzün kaç yılı reklam görerek, Skip tuşuna basarak geçti...
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12 Angry Men 1 yıl
Google chrome'a Adguard eklentisi kurdum, 1 tane reklam cıkmıyor kafam çok rahat.
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