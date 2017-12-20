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Shazam'ın çevrimdışı modu iOS kullancılarının hizmetine sunuldu

Shazam'ın Apple tarafından 400 milyon dolara satın alınmasının ardından 11.6.0 sürüm adındaki güncelleme iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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3
Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Apple, 400 milyon dolara popüler müzik tanıma uygulaması Shazam'ın geliştiricisi Shazam Entertainment şirketini satın aldı. Satın alma işleminin ardından Shazam için ilk büyük güncelleme yayınlandı. 11.6.0 sürüm numarasını taşıyan güncellemeyle birlikte iOS kullanıcıları artık internet bağlantısı olmadan istediği şarkıyı yalnızca bir butona tıklayarak uygulamaya dinletebiliyor. Hemen ardından dinlettiğiniz şarkı Shazam’larım bölümüne kaydediliyor ve kullanıcılara bir bildirim aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor. 
Sürüm notlarına düşülen notlara bakacak olursak, "Shazam'lamaya devam et. Bağlı olmadığında bile! Bir daha müzik açık ama kablosuz bağlantı kapalı olduğunda büyük mavi düğmeye dokunursan çevrimiçi olduğunda o melodinin ismini buluruz. Sana hemen haber veririz ve şarkılar Shazam'larım'da seni bekliyor olur." ibarelerine yer verilmiş.   
Çevrimdışı modunun kullanıma sunulduğu güncellemeyi bu linke tıklayarak indirebilirsiniz. 

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keremec 1 yıl en beğenilen
İlk basta internetsiz müzik tanıyabiliyor sandim ama haberin sonlarına doğru anladım olayı. Yeni bir şey yok Android de çoktandır olan bir şey Ios a da gelmiş. Niye haber yapılmış anlamadım.
İlk basta internetsiz müzik tanıyabiliyor sandim ama haberin sonlarına doğru anladım olayı. Yeni bir şey yok Android de çoktandır olan bir şey Ios a da gelmiş....
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AlicanNalbat 1 yıl
Abartılmış bir haber.
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keremec 1 yıl en beğenilen
İlk basta internetsiz müzik tanıyabiliyor sandim ama haberin sonlarına doğru anladım olayı. Yeni bir şey yok Android de çoktandır olan bir şey Ios a da gelmiş. Niye haber yapılmış anlamadım.
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Kerim5100 1 yıl
Soundhound'un senelerdir yaptığı şey söz konusu Shazam yapınca haber oluyor. Ama alıştık artık Apple ne yapsa 2 ay onu görüyoruz :/
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