Shazam'ın çevrimdışı modu iOS kullancılarının hizmetine sunuldu

Geçtiğimiz günlerde Apple, 400 milyon dolara popüler müzik tanıma uygulaması Shazam'ın geliştiricisi Shazam Entertainment şirketini satın aldı. Satın alma işleminin ardından Shazam için ilk büyük güncelleme yayınlandı. 11.6.0 sürüm numarasını taşıyan güncellemeyle birlikte iOS kullanıcıları artık internet bağlantısı olmadan istediği şarkıyı yalnızca bir butona tıklayarak uygulamaya dinletebiliyor. Hemen ardından dinlettiğiniz şarkı Shazam’larım bölümüne kaydediliyor ve kullanıcılara bir bildirim aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor.

Sürüm notlarına düşülen notlara bakacak olursak, "Shazam'lamaya devam et. Bağlı olmadığında bile! Bir daha müzik açık ama kablosuz bağlantı kapalı olduğunda büyük mavi düğmeye dokunursan çevrimiçi olduğunda o melodinin ismini buluruz. Sana hemen haber veririz ve şarkılar Shazam'larım'da seni bekliyor olur." ibarelerine yer verilmiş.

Çevrimdışı modunun kullanıma sunulduğu güncellemeyi kullanıma sunulduğu güncellemeyi bu linke tıklayarak indirebilirsiniz.