Chromium OS, Google'ın Nexus 7 tablet bilgisayarına port edildi





Google markalı ilk tablet olan ASUS üretimi Nexus 7, Android platformunun Jelly Bean sürümüyle kazandığı üçüncü kullanıcı arayüzü düzeni olan 7 inç büyüklüğünü temsilen piyasaya sürüldü. Benzer boyutlardaki cihazların artış göstermesiyle geliştiricilerin çalışmalarını yürüttükleri bir numaralı donanım haline gelen ME370T model numaralı tablet, zamanla kazandığı uygulama desteğinin yanı sıra kullanıcılarına Ubuntu gibi farklı işletim sistemleri ve özelleştirilmiş yazılımları tecrübe etme imkanı tanıdı. Bu tür yazılımsal çalışmaların sonuncusu Chrome OS ile ilgili oldu.

Hexxeh adlı bir geliştirici, arama motoru devinin internet uygulamalarıyla çalışabilecek şekilde geliştirdiği Linux tabanlı Chrome OS işletim sisteminin açık kaynak kodlu bir projesi olan Chromium OS'u Nexus 7'de çalıştırmayı başardı. Cihaza ait görüntüler paylaşarak çalışmasını kanıtlayan Hexxeh, yayınladığı videoda Nexus 7'nin Wi-Fi, Bluetooth ve dokunmatik ekran gibi donanım unsurlarının Chromium OS üzerinde sorunsuzca işlediğini gözler önüne seriyor. Dört çekirdekli ve GeForce ULP GPU'lu NVIDIA Tegra 3 çipsetin bir takım optimizasyonlarla daha akıcı bir şekilde çalıştırabileceği tahmin edilirken gerçekleştirilen bu geliştirme faaliyeti diğer Android'li aygıtlarda da Chromium OS'u görebileceğimiz ihtimalini doğurdu.

Chromium OS'un Android işletim sistemili çözümlere uygulanabilmesi geçtiğimiz aylarda Google'ın Chrome OS yazılımına ARM tabanlı işlemci desteğini eklemesiyle mümkün hale geldi. ARM tabanlı ilk Chrome OS modeli Samsung üretimi Exynos 5 Dual çipsetli 249$'lık Chromebook olmuştu. İlerleyen dönemlerde internet uygulamaları için özel olarak geliştirilen bu yazılımı Android'li telefon ve tabletlerde daha çok görmeyi umuyoruz. Chromium OS'un Nexus 7 kullanıcıları için bir süre sonra indirmeye sunulması ve geliştirici olmayan sıradan tüketicilerin de bu platformu test etme şansı yakalaması bekleniyor. Şimdilik yazılımın çalıştırıldığı Nexus 7'ye ait videoyu aşağıdan izleyebilir, geliştirme çalışması hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

http://hexxeh.net/?p=328117891