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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chromium OS, Google'ın Nexus 7 tablet bilgisayarına port edildi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google markalı ilk tablet olan ASUS üretimi Nexus 7, Android platformunun Jelly Bean sürümüyle kazandığı üçüncü kullanıcı arayüzü düzeni olan 7 inç büyüklüğünü temsilen piyasaya sürüldü. Benzer boyutlardaki cihazların artış göstermesiyle geliştiricilerin çalışmalarını yürüttükleri bir numaralı donanım haline gelen ME370T model numaralı tablet, zamanla kazandığı uygulama desteğinin yanı sıra kullanıcılarına Ubuntu gibi farklı işletim sistemleri ve özelleştirilmiş yazılımları tecrübe etme imkanı tanıdı. Bu tür yazılımsal çalışmaların sonuncusu Chrome OS ile ilgili oldu.
Hexxeh adlı bir geliştirici, arama motoru devinin internet uygulamalarıyla çalışabilecek şekilde geliştirdiği Linux tabanlı Chrome OS işletim sisteminin açık kaynak kodlu bir projesi olan Chromium OS'u Nexus 7'de çalıştırmayı başardı. Cihaza ait görüntüler paylaşarak çalışmasını kanıtlayan Hexxeh, yayınladığı videoda Nexus 7'nin Wi-Fi, Bluetooth ve dokunmatik ekran gibi donanım unsurlarının Chromium OS üzerinde sorunsuzca işlediğini gözler önüne seriyor. Dört çekirdekli ve GeForce ULP GPU'lu NVIDIA Tegra 3 çipsetin bir takım optimizasyonlarla daha akıcı bir şekilde çalıştırabileceği tahmin edilirken gerçekleştirilen bu geliştirme faaliyeti diğer Android'li aygıtlarda da Chromium OS'u görebileceğimiz ihtimalini doğurdu.
Chromium OS'un Android işletim sistemili çözümlere uygulanabilmesi geçtiğimiz aylarda Google'ın Chrome OS yazılımına ARM tabanlı işlemci desteğini eklemesiyle mümkün hale geldi. ARM tabanlı ilk Chrome OS modeli Samsung üretimi Exynos 5 Dual çipsetli 249$'lık Chromebook olmuştu. İlerleyen dönemlerde internet uygulamaları için özel olarak geliştirilen bu yazılımı Android'li telefon ve tabletlerde daha çok görmeyi umuyoruz. Chromium OS'un Nexus 7 kullanıcıları için bir süre sonra indirmeye sunulması ve geliştirici olmayan sıradan tüketicilerin de bu platformu test etme şansı yakalaması bekleniyor. Şimdilik yazılımın çalıştırıldığı Nexus 7'ye ait videoyu aşağıdan izleyebilir, geliştirme çalışması hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

http://hexxeh.net/?p=328117891 Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Knife Party
IhtiyarDelikanlineden başka bir os daha.. !?? Androidi PC platformuna çıkarsalar olmazmıydı? şu Microsoft ve onun sayesinde kullanıcıyı sövüşleyen firmalardan bir nebze olsun kurtulurduk!
Android in temeli hicte saglam degil bunun yerine chrome os un mobil cihazlara gelmesi cok daha mantikli bir hareket olur

Google'ın işletim sistemi sektöründeki asıl planı Chrome OS'tur. Android, mobil cihazlar için hazır olmayan Chrome OS'un olgunlaşıncaya kadar endüstride varlık göstermesini sağlayacak bir koludur. Önümüzdeki yıllarda Chrome OS ve Mozilla'nın Firefox OS gibi internet tabanlı platformları cihazlara güç verecek. Google Wave bu işletim sistemleri için internet uygulamaları geliştirmek için oluşturulmuştu, ancak Google'ın bu hamleyi erkenden hayata geçirmesi projenin rafa kaldırılmasına sebep oldu. Bu yüzden aynı aceleciliği Android ve Chrome OS değişimi sırasında göstermeyecektir, bir süre daha Android'i mobil ürünlerde kullanacağız ve zamanla Chrome tarayıcısının platforma hakim olmaya başladığını hissedeceğiz. En azından öngörülen hedef bu şekilde.
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DH Misafiri 6 yıl
neden chormium.. !! ? android'i bütün platformlara çıkaraabilirler böylelikle Microsoft'dan ve onun sayesinde bizi sövüşleyen firmalardan kurtulurduk!
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
neden başka bir os daha.. !?? Android'i PC platformuna çıkarsalar olmazmıydı? şu Microsoft ve onun sayesinde kullanıcıyı sövüşleyen firmalardan bir nebze olsun kurtulurduk!
2 Yanıt Yanıtla +1
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.mert 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
neden başka bir os daha.. !?? Android'i PC platformuna çıkarsalar olmazmıydı? şu Microsoft ve onun sayesinde kullanıcıyı sövüşleyen firmalardan bir nebze olsun kurtulurduk!

Android in temeli hicte saglam degil bunun yerine chrome os un mobil cihazlara gelmesi cok daha mantikli bir hareket olur
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Bl00dyHell 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

neden başka bir os daha.. !?? Android'i PC platformuna çıkarsalar olmazmıydı? şu Microsoft ve onun sayesinde kullanıcıyı sövüşleyen firmalardan bir nebze olsun kurtulurduk!

Çünkü Android dokunmatik ekranlara göre geliştirilen bir işletim sistemi. Fare ile kullanılmaya uygun değil. Şu anda ev bilgisayarlarının neredeyse hiçbirinde dokunmatik ekran olmadığını düşünürsek Android'in bilgisayar versiyonu pek de mantıklı değil. Eğer Microsoft'dan kurtulmak istiyorsanız Ubuntu, Pardus vb. GNU/Linux dağıtımlarını deneyebilirsiniz.
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a.f.y. 6 yıl
aha sonunda facebook unda çöktüğünü gördüm ya ... donanım habere kızmıyorum artık.
Sorry, something went wrong.
We're working on getting this fixed as soon as we can.
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|M|N|Ç| 6 yıl
o video ne ya aksiyon müziği falan :D
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