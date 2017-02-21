Chrysler ve Dodge, yaklaşık 70.000 otomobili geri çağırdı

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Fiat Chrysler Automobiles, 2014- 2017 seneleri arasında üretilen Dodge Charger ve Chrysler 300 model dört çeker araçların tahrik milinde sorun olduğunu açıkladı. Otomobillerin öndeki tekerleklerinin çekiş gücü sağlamamasına neden olan bu sorun, ortalama olarak geri çağrılan otomobillerin yalnızca yüzde 3’ünde görülüyor.

Yetkililer tarafından açıklanana göre tahrik milindeki sorun, yüksek hızlarda yol kateden otomobiller için tehlike yaratabilir. Mil, sürüş sırasında otomobilin ön tekerleklerinin doğru çalışamamasına neden olursa, yaşanan ani hız kaybından ötürü otomobil kontrolden çıkabilir. Tahrik milinin yerinden çıktığı sırada otomobilin fark edilebilecek şekilde titreyeceği ve ses çıkaracağı da belirtildi.

Çağrıya uyarak araçlarını geri götüren sürücüler, aracın tahrik milinin sorunlu olması durumunda ücretsiz değişimden faydalanabilecekler.

https://www.cnet.com/roadshow/news/dodge-chrysler-recall-69000-awd-sedans-for-loose-driveshaft-bolts/#ftag=CAD590a51e