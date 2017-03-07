"2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu

Geçtiğimiz sene satışa sunulan 30 yeni modelin aday gösterildiği ve geçtiğimiz aralık ayında finalistlerin belirlendiği yılın otomobili ödülünü kazanan isim belli oldu. Buna göre 22 Avrupa ülkesinden 58 basın mensubu tarafından gerçekleştirilen son oylamayla Peugeot 3008, 2017 Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi.

Listenin ikinci sırasında 296 puanla Alfa Romeo Giulia gelirken, onu 197 puan alan Mercedes-Benz E serisi takip ediyor. Ödüllerin dağıtılmaya başlandığı 1994 senesinden bu yana ilk kez bir SUV modeli yılın otomobili olarak açıklandı. Son olarak 2014 yılında dikkat çeken 308 ile ödüle uzanan Peugeot, toplamda 5 kez Avrupa’nın en iyisi olmayı başardı.

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2017 Avrupa'da Yılın Otomobili puan sıralaması:

7) Nissan Micra - 135

http://www.caroftheyear.org/winner/Peugeot/3008/2017_117/coty

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Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Peugeot ve Citroen markalarının sahibi olan, Amerikalı otomotiv devi General Motors’un’i de kapsayan Avrupa biriminisatın aldı. Böylelikle Renault’u geride bırakan Fransız üretici, Volkswagen’in ardından Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil şirketi oldu.Peugeot 3008 - 319Alfa Romeo Giulia - 296Mercedes-Benz E-Serisi - 197Volvo S90 - 172Citroen C3 - 166Toyota C-HR - 165