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"2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu

Otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden olan Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlamasına oldukça kısa bir süre kala, merakla beklenen "2017 Avrupa’da Yılın Otomobili" ödülü de sahibini buldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene satışa sunulan 30 yeni modelin aday gösterildiği ve geçtiğimiz aralık ayında finalistlerin belirlendiği yılın otomobili ödülünü kazanan isim belli oldu. Buna göre 22 Avrupa ülkesinden 58 basın mensubu tarafından gerçekleştirilen son oylamayla Peugeot 3008, 2017 Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi.
Listenin ikinci sırasında 296 puanla Alfa Romeo Giulia gelirken, onu 197 puan alan Mercedes-Benz E serisi takip ediyor. Ödüllerin dağıtılmaya başlandığı 1994 senesinden bu yana ilk kez bir SUV modeli yılın otomobili olarak açıklandı. Son olarak 2014 yılında dikkat çeken 308 ile ödüle uzanan Peugeot, toplamda 5 kez Avrupa’nın en iyisi olmayı başardı.
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Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Peugeot ve Citroen markalarının sahibi olan PSA Group, Amerikalı otomotiv devi General Motors’un Opel’i de kapsayan Avrupa birimini 2.3 milyar dolara satın aldı. Böylelikle Renault’u geride bırakan Fransız üretici, Volkswagen’in ardından Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil şirketi oldu.

2017 Avrupa'da Yılın Otomobili puan sıralaması:


1) Peugeot 3008 - 319
2) Alfa Romeo Giulia - 296
3) Mercedes-Benz E-Serisi - 197
4) Volvo S90 - 172
5) Citroen C3 - 166
6) Toyota C-HR - 165
7) Nissan Micra - 135

http://www.caroftheyear.org/winner/Peugeot/3008/2017_117/coty Yorum Yaz
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FoxHound 2 yıl en beğenilen
Cismi tanımlayamadığın belli, adaylar arasında böyle bir araç yok...
Yanıtla +36
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revere 2 yıl
bu oylama sanırım eurovision gibi
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böyle bir tanımlanamayan cisim varken. fransız pejo mu seçilmiş ?
8 Yanıt Yanıtla +28
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javaprof 2 yıl revere
revere
bu oylama sanırım eurovision gibi
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böyle bir tanımlanamayan cisim varken. fransız pejo mu seçilmiş ?

f/p ve güvenlik gibi kritelerde var yoksa her sene bugatti kazanırdı.
reverebu oylama sanırım eurovision gibiböyle bir tanımlanamayan cisim varken. fransız pejo mu...
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selamolsun1 2 yıl
S90 rüya gibi bi araç of ki offff
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programmer_onur 2 yıl
Seçimin hangi kriterlere göre yapıldığını bilen var mı?
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Gorod 2 yıl programmer_onur
programmer_onur
Seçimin hangi kriterlere göre yapıldığını bilen var mı?

Asıl konu fiyatına göre sunabildikleridir hocam. Ulaşılabilirliği vs. O yüzden bence bakış açınız farklı. S90 dediğiniz gibi havada karada içinden geçer, fakat aralarında bir o kadar fiyat farkı vardır. Eğer en iyi araba seçilecek olsa ödülün bir anlamı kalmaz. Sürekli üst segment araçlar çıktığı sene ödülü alır. Bu ödülü Golfte aldı, Passat ve Focusta aldı. Geçen sene Astra aldı mesela. 2014 dediğiniz gibi 308. O sene ki diğer araçlara baksanız S serisine bile denk gelebilirsiniz. 3008 bu ödülü sonuna kadar hak etti. Sunduğu teknolojiler, donanımlar vs. çok ileriye gitmiş bir araç.
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zingfth 2 yıl
Ula bu ödülde BARİZZZZ ŞİKE var :) Türkiye futbol ligi gibi
Bence ödül Volvo S90'ın olması lazımdı ..
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NİGHTROD 2 yıl
Lan Peugeot 3008'i çok düşünüp bekledim, fiyatı yüksek gelince Opel İnsignia aldım. Şimdi Peugeot Opel'i satın almış...
Resmen ''kaybettiğin arabaya dön de bi' bak istedim'' gibi oldu.
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HellRazor 2 yıl
S90 varken. Neyse hayırlı olsun.
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sericik 2 yıl
Haber yapıyosunuz tam yapın böyle sıralama olurmu ?
Sınıf bazında kategorilere ayırın öyle verin haberi
burada okuduğumuz haberi başka bi siteye girerek tam öğrenmeye çalışmayalım artık
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Guest-31C579044 2 yıl
O mercedes nedir ya....
3008 populer bir arac, ucuz goturecegi yere goturuyor... en onemli etkeni bu olmustur. Yoksa S90 havada karada alir
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acme45 2 yıl
Guilia ya 750 bin tl vermek
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modjox 2 yıl
gençler çok lüks araçlara ödül vermiyorlar kriterler arasında ulaşbilirlikte var.
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kadirirdem 2 yıl
Peugeot mı seçilmiş ,peh... onca marka ve modelden bu marka ve 3008 olmamış,Volvo S90 süper bir tasarımı var...
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Otomobil, opel ve
9 etiket daha peugeot 3008 peugeot 3008 2017 ödül yılın otomobili Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
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