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Çift SIM kartlı Gigabyte GSmart Maya M1 ülkemizde satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift SIM kartlı Gigabyte GSmart Maya M1 ülkemizde satışa sunuluyor

Orta seviye akıllı telefon segmentinde kendi markasını taşıyan pek çok ürünle rekabet halinde olan Gigabyte, bu ürünlerin bir kısmını da ülkemizde satışa sunmuş durumda. Firma GSmart Maya adlı yeni bir modeli daha ülkemizde satışa sunacak.

4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip olan GSmart Maya, Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6577 işlemcisi ve 1GB RAM barındırıyor. 

4GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile 32GB'a kadar artırılabilirken, Android 4.1 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, çift SIM kart desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, GPS, 1700mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Model farklı renkte kapak seçenekleri ile kısa süre içerisinde resmi distribütör Datastar tarafından satışa sunulacak. Fiyatı ise 699TL olarak belirlenmiş.

http://www.datastar.com.tr/b2c/product.asp?ProID=152507&CID=3761&PID=0&Last=0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
umidigo 6 yıl en beğenilen
Bu haberin bir altında General mobileın bir telefonunun incelemesi var ve 4 çekirdek 599tl.Benc o varken bu ölü doğar
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
General Mobile Discovery'yi alırım daha iyi
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KoyuVeKırmızı 5 yıl
Gigabyte gsmart ürettiği mükemmel telefonlar var, özellikle guru ve sierra s1, bu model ise özellikleri en kötü olanlardan,piyasada aynı fiyata daha üstün telefonlar var,discovery ve şimdide piranha zen, evobt rs6, bu telefonun yüzüne bakan olmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben suan bu telefonu kullaniyorum nasil derseniz bu telefonu annemin calistigi is yeri uretiyor yada getirtiyor.Telefonu alan ilk 10 kisidenim annemde arkadaslarinda onlarin cocuklarindada bu telefon var ve bence gayet guzel bi telefon her seyi harika daha telefonu almadan guzel degil diyenler var ben kendi fikrimi soyluyorum bu telefon cok guzel :) -Buse
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zxxy 6 yıl
Maya m1 mikrofon ses sorununu cozebilen oldumu adkadaslaf
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CihanDAR 6 yıl
oysa ki youtube testlerinde tatlı bir kız inceleme yapıyordu :D Gm Discovery varken bunlara ekmek çıkmaz.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
general mobile daha iyi 100 lira daha ucuz
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Srcn81 6 yıl
Tasarım olarak hoş.
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hollowman_ 6 yıl
Brn_Kvn25
General Mobile Discoveryyi alırım daha iyi

Discovery varken buna kim bakar :)
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ByKodhan 6 yıl
özellikler düşük tasarım baya iyi.
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jenizaro 6 yıl
General Mobile Discovery vs Gigabyte Gsmart Maya M1
gsmarena.com/...
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FreeRun 6 yıl
özeliklere göre fiyat yüksek biraz daha düşmesi lazım ozamn iş yapar.
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Steve Jobs 6 yıl
O Discovery'nin cift SIM'i var mi?
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mert1907 6 yıl Steve Jobs
(eren)
O Discovery'nin cift SIM'i var mi?

Evet.
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