Çift SIM kartlı Gigabyte GSmart Maya M1 ülkemizde satışa sunuluyor





Orta seviye akıllı telefon segmentinde kendi markasını taşıyan pek çok ürünle rekabet halinde olan Gigabyte, bu ürünlerin bir kısmını da ülkemizde satışa sunmuş durumda. Firma GSmart Maya adlı yeni bir modeli daha ülkemizde satışa sunacak.





4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip olan GSmart Maya, Cortex-A9 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6577 işlemcisi ve 1GB RAM barındırıyor.





4GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile 32GB'a kadar artırılabilirken, Android 4.1 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth, çift SIM kart desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, GPS, 1700mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Model farklı renkte kapak seçenekleri ile kısa süre içerisinde resmi distribütör Datastar tarafından satışa sunulacak. Fiyatı ise 699TL olarak belirlenmiş.

http://www.datastar.com.tr/b2c/product.asp?ProID=152507&CID=3761&PID=0&Last=0