Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi için kırmızı bülten süreci başlatıldı

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Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca lira paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Uruguay'a kaçtığı konuşulan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi için kırmızı bülten süreci başlatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." dedi.Ayrıca Bkz. "Mehmet Şimşek'ten G20 mesajı: Kripto paralardan uzak durmalı"
İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür diyen Gül, iki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmamasının bu konuda talepte bulunulmasına ya da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına engel olmadığını söyledi. Vatandaşları dikkatli olmaya davet ettiğini belirten Adalet Bakanı, kendisinin bu sözlerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamadığını ifade etti.
Kılıçdaroğlu: Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok nasıl iade alacaklar?
Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın iadesinin isteneceğine dair açıklamalarla ilgili olarak "Adalet Bakanı, 'Onu Uruguay'dan isteyeceğiz' diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsiniz" demişti.
CHP Genel Başkanı, Adalet Bakanı'nın vatandaşları uyanık olmaya davet etmesi konsunda ise "Bakan yeni uyanmış, 'Vatandaşlar biraz uyanık olsun' diyor. Aldığı önlem bu. Sen uyanık değil misin? Sen bakansın, bakan ama görmeyen. Ne biçim bakansın. 77 bin kişi soyuluyor. Kimse, 'Banka unvanını kullanamazsın. Bankacılık Kanunu var.' demiyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/adalet-bakani-gulden-ciftlik-bank-aciklamasi/1094570 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer yandan, zarar gören 77 bin yarım akıllı demek, yaklaşan seçim döneminde 77 bin oy demek. Bu gerçek, hükümet için durumu daha da önemli kılmakta; akıllar yarım da olsa, oyları tam sayılır. Sayın Kılıçdaroğlu yine düşünmeden rakiplerinin ekmeğine yağ sürecek konuşmalar yapıyor. Yapamazsın, edemezsin diyerek dolandırılan 77 bin yarım akıllıyı ve diğer yüzdeli kitleyi kızdırmaktan başka bir şey yapmıyor. Hatta kullandığı bu taklit ağız, kendini destekleyen insanların da bir bölümünü kızdırıyor. O oylara senin de ihtiyacın yok mu? Ya o bildiğin kanunları gere esnete bir katakulli ile dediklerini yaparlar ve suçluyu ülkeye getirirlerse, o vakit diyecek ne sözün kalacak? Bu adamlar kanun nizam dinlemiyor mu diyeceksin? E herkes biliyor zaten kanunların bazı kişi ve gruplara işlemediğini. Kılıçdaroğlu bize bildiklerimiz ile gelmemeli, bilmediğimiz bir şey söylemeli. Olay olup bittikten sonra konuşmak kolaydır; madem bakanın gözü kapalı, senin gözün açıktı da neden daha öncesinde bu konuyu meclise taşımadın? Hiçbir şey yapılmayacak olsa bile, olaydan sonra "ben demiştim, siz umursamadınız" diyebilirdin. Ne yazık ki bu olayı meclise taşıyan isim ne AKP'den ne CHP'den ne de MHP'den değildir, 25 Aralık 2017'de bir soru yönergesi hazırlayıp meclise sunan isim HDP'li Müslüm Doğan olmuştur. Lâkin onun da gözünün açılması, Tarım Bakanlığı'nın talebi üzerine SPK'nın (Sermaye Piyasası Kurumu) incelemesinden haftalar sonra gerçekleşmiştir. SPK geçtiğimiz Kasım ayında bu Çiftlik Bank oyununun bir dolandırıcılık sistemi olduğunu açıklamasına rağmen "müdahale alanımız dışında" dedikleri için hiçbir şey yapılmamış ve bu "müdahale alanı" hangi kurumlara aitse, o gerekli kurumlara olay aktarılmamıştır; aktarıldıysa bile hareket etmekte çok geç kalındığı açıktır. Olay örgüsüne bakacak olursak devlet kademesinde ilk gözü açılan Tarım Bakanlığı gibi görülüyor. Yine de 1 yıl, bu dolandırıcılık oyununu araştırmak ve müdahale etmek için saçma uzun bir süre. Halbuki zorno sitesi olsaydı gün içerisinde kapatılırdı...
Abdullah Öcalan'ın katakullilerle yakalanış hikayesi: eksisozluk.com/...
Gözü ilk açılanlar ile cin olmadan adam çarpmaya kalkan yarım akıllıların ilk sözlü kapışmaları sözlükte görülebilir: eksisozluk.com/...
Gerçekten hiç acımıyorum dolandırılanlara. Dün haberelrde izliyorum mazeretleri şu avuat varmış doktor varmış o yüzden güvendik. Şu Türkiyede koskoca profesor dolandırılıyor adamlar yüksek karı görünce doğrumu yapıyoruz yanlışmı sormamış.
Bu arada "karı" yazdım şu yumuşatmayı alfabeden çıkaranı.
bkz: tdk.gov.tr/...
Adam akparti ve erdogana yuklenmek icin ne olsa saldiriyor direk
Hakli olsada saldiriyor haksiz olsada saldiriyor
Allah insanlarin yarattigi yuce bir varliktir diyen adamdan
Ne beklemeliyim sence
Adam ne konustugunu bile bilmiyor
Ve tosuncugu yani ciftlik bankin sozde sahibini kullandiklari gibi birileri
Kilicdaroglu nu da birileri kullaniyor.
Akli basinda ve akli dengesi yerinde olan bir adamin
Hatta akilsiz birisinin bire soylemeyecegi cumleleri
Kilicdaroglu soyluyor.
Chp yi da zaten bu kilicdarogu cikmaza surukluyor
En basinda chp den kilicdarogu gitmeli
Yoksa daha akpartiye cok oy kazandiracak bu kemall
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