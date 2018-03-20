Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi için kırmızı bülten süreci başlatıldı

Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca lira paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Uruguay'a kaçtığı konuşulan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi için kırmızı bülten süreci başlatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." dedi.

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İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür diyen Gül, iki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmamasının bu konuda talepte bulunulmasına ya da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına engel olmadığını söyledi. Vatandaşları dikkatli olmaya davet ettiğini belirten Adalet Bakanı, kendisinin bu sözlerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu: Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok nasıl iade alacaklar?

Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın'ın iadesinin isteneceğine dair açıklamalarla ilgili olarak "Adalet Bakanı, 'Onu Uruguay'dan isteyeceğiz' diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, suçluların iadesine yönelik sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et, inek, tosun, öküz getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsiniz" demişti.

CHP Genel Başkanı, Adalet Bakanı'nın vatandaşları uyanık olmaya davet etmesi konsunda ise "Bakan yeni uyanmış, 'Vatandaşlar biraz uyanık olsun' diyor. Aldığı önlem bu. Sen uyanık değil misin? Sen bakansın, bakan ama görmeyen. Ne biçim bakansın. 77 bin kişi soyuluyor. Kimse, 'Banka unvanını kullanamazsın. Bankacılık Kanunu var.' demiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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