Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Roblox neden engellendi?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Online oyun Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Bugün erişim yasağı kararının detayları ortaya çıktı. Roblox’un neden engellendiği belli oldu.

Son 1 ayda Instagram, Wattpad ve Roblox’a erişim engellendi 19 sa. önce eklendi

Roblox neden engelendi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox’a çocuk istismarına neden olacak olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, “Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.” diyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Roblox'a erişim engelinin gerekçesi olarak şu ifadelere yer verdi:

"Roblox isimli oyun platformunda;

⁠Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,

⁠Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,

⁠Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,

⁠Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi."

Roblox açılacak mı?

Yukarıda belirtilen içeriklerin kaldırılması halinde Roblox yeniden erişime açılacaktır. Ancak yapılan açıklamalarda belirli bir içerik yerine platformun genelinde bu tarz içeriklerin yer aldığına vurgu yapılıyor. Bu da Roblox'un tekrar açılması konusunda işinin zor olduğunu gösteriyor. Oyunun denetim mekanizmasına köklü bir değişiklik olmadığı sürece Roblox'un yeniden açılması zor görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Roblox neden engellendi?