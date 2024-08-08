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    Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Roblox neden engellendi?

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'a getirilen erişim engelinin gerekçesini açıkladı. Ayrıca İletişim Başkanlığı da erişim yasağının nedenini duyurdu.              
    Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Roblox neden engellendi? Tam Boyutta Gör
    Online oyun Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Bugün erişim yasağı kararının detayları ortaya çıktı. Roblox’un neden engellendiği belli oldu.

    Roblox neden engelendi?

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox’a çocuk istismarına neden olacak olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, “Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.” diyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Roblox'a erişim engelinin gerekçesi olarak şu ifadelere yer verdi:

    "Roblox isimli oyun platformunda;

    • ⁠Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,
    • ⁠Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,
    • ⁠Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,
    • ⁠Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi."

    Roblox açılacak mı?

    Yukarıda belirtilen içeriklerin kaldırılması halinde Roblox yeniden erişime açılacaktır. Ancak yapılan açıklamalarda belirli bir içerik yerine platformun genelinde bu tarz içeriklerin yer aldığına vurgu yapılıyor. Bu da Roblox'un tekrar açılması konusunda işinin zor olduğunu gösteriyor. Oyunun denetim mekanizmasına köklü bir değişiklik olmadığı sürece Roblox'un yeniden açılması zor görünüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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