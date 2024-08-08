Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Roblox neden engellendi?

Roblox neden engelendi?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox’a çocuk istismarına neden olacak olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, “Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.” diyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Roblox'a erişim engelinin gerekçesi olarak şu ifadelere yer verdi:
"Roblox isimli oyun platformunda;
- Çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapılması,
- Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi,
- Bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması,
- Söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda erişimin engeli getirildi."
Roblox açılacak mı?
Yukarıda belirtilen içeriklerin kaldırılması halinde Roblox yeniden erişime açılacaktır. Ancak yapılan açıklamalarda belirli bir içerik yerine platformun genelinde bu tarz içeriklerin yer aldığına vurgu yapılıyor. Bu da Roblox'un tekrar açılması konusunda işinin zor olduğunu gösteriyor. Oyunun denetim mekanizmasına köklü bir değişiklik olmadığı sürece Roblox'un yeniden açılması zor görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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