Çiftliklerde Yeni Gelir Kalemi Güneş

Güneş panellerinden elektrik üretimi, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en ucuz enerji üretim şekli olacağı yapılan çalışmalar arasında yer alıyor. Ayrıca rüzgar gibi spesifik yerlere ihtiyaç yok, sonuçta her yer eşit güneş almakta.

En büyük sıkıntı ise yer bulmak. Zira ciddi miktarda enerji üretmek için büyük oranlarda boş arazi gerek. Dolayısıyla arazi bulmak ve gerekirse kiralamak gibi maliyetler, bu geleceğin önündeki en büyük engel. Yüz ölçümü potansiyeli ile kıyaslandığında dar bir ülke olan Japonya şimdiden bu sorunla karşılaşmış durumda.

Bu nedenle üretilen çözüm ise tarım arazisi ile birlikte enerji üretmek. Bu durumda Güneş panelleri yerden 3 ile 5 metre yukarıya bir direğin üstüne monte ediliyor. Bu şekilde panellerin dibine bile ekim yapabilmek mümkün zira gün içerisinde hızlı hareket eden gölge, ekinlerin büyümesine engel olmamakta. Örnek vermek gerekirse bir çiftçi patlıcan, karnabahar gibi sebze üreterek yılda 1000$'dan az kazanırken kurduğu 35 kW panel sayesinde yılda 16.000$ gelir elde etmekte.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 17. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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