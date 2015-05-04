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Çiftliklerde Yeni Gelir Kalemi Güneş

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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8
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Çiftliklerde Yeni Gelir Kalemi Güneş
Güneş panellerinden elektrik üretimi, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en ucuz enerji üretim şekli olacağı yapılan çalışmalar arasında yer alıyor. Ayrıca rüzgar gibi spesifik yerlere ihtiyaç yok, sonuçta her yer eşit güneş almakta.
En büyük sıkıntı ise yer bulmak. Zira ciddi miktarda enerji üretmek için büyük oranlarda boş arazi gerek. Dolayısıyla arazi bulmak ve gerekirse kiralamak gibi maliyetler, bu geleceğin önündeki en büyük engel. Yüz ölçümü potansiyeli ile kıyaslandığında dar bir ülke olan Japonya şimdiden bu sorunla karşılaşmış durumda.
Bu nedenle üretilen çözüm ise tarım arazisi ile birlikte enerji üretmek. Bu durumda Güneş panelleri yerden 3 ile 5 metre yukarıya bir direğin üstüne monte ediliyor. Bu şekilde panellerin dibine bile ekim yapabilmek mümkün zira gün içerisinde hızlı hareket eden gölge, ekinlerin büyümesine engel olmamakta. Örnek vermek gerekirse bir çiftçi patlıcan, karnabahar gibi sebze üreterek yılda 1000$'dan az kazanırken kurduğu 35 kW panel sayesinde yılda 16.000$ gelir elde etmekte.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 17. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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bozok6666 3 yıl
Maliyet çok yüksek bir devin ihtiyacını karşılayacak sistem 25 000 tl civarı
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gun 3 yıl bozok6666
Maliyet genelde uzun vadede kendini amorti ediyor. Erzurum'da mesela güneşli gün çokmuş kardan dolayı ekstra ışık oluyormuş 5-6 sene amorti ediyor.
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V4LKyR 4 yıl
Fotovoltaik panellerin verimliliği hala çok az. Maliyetleri de bir o kadar fazla.
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teramit 4 yıl
Bu tarz haberleden bahsedilirken gelir kısmına odaklanıyor ama yatırım kısmına pek değinilmiyor halbuki güneş paneli tarlası kurmak oldukça pahalı bir yatırım.
bir villanın çatısını fotovoltaik panelle kapatmanın o yapının maliyetini %50 arttırdığını düşünürsek.Tarları panellere çevirmek milyon dolarlık bir iş.
Senede bin dolar bütçeyle çalışan bir işin yanında enteresan rakamlar bunlar.
milyon dolarlık yatırım yapılacaksa bu iş arazi değerlendirmenin ötesinde bir mantıkla yaklaşımı hakediyor.Koskoca almanya dünyanın ithalat ve ihracat şampiyonu sayılabilecek verimlilikte ABD yide yanında sayarsak bu işi en iyi yapan ülkelerde bile tarlaların panellerle kaplandığını pek göremeyiz.
Tesla nın yatırımı var panel maliyetini düşürmek için takip etmek lazım her sene %10 ucuzlayacak bir teknolojiye yatırım yapmakta roi açısından riskli.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Konya ovasında ve bağlı köylerinde ucsuz bucaksız boş yer var buralarada ciftciyle anlaşıp güneş panelleri ileriye dönük kurulabilir, hem ciftcimiz hemde türkiye kazanmış olur..
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Atılgan oo 3 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan
Konya ovasında ve bağlı köylerinde ucsuz bucaksız boş yer var buralarada ciftciyle anlaşıp güneş panelleri ileriye dönük kurulabilir, hem ciftcimiz hemde türkiye kazanmış olur..

kuruluyor zaten.
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gcb1903 4 yıl
Elbette bütünüyle güneş enerjisine geçilemez ama yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgar enerjisinden daha temiz bir enerji. Yatırımlarla 10 yılda % 15 ihtiyaç karşılasa dünya da lider oluruz ki bu alanda lider Almanya o da % 4 gibi çok düşük gözüken ama önemli bir seviyede.
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Rubisco 4 yıl
Verimsiz, tarıma uygun olmayan arazi yerine ekilebilir arazilerin bu iş için kullanılırsa daha çok gelir getireceğinden hareketle bi algı çalışması mı bu?
Değilse eğer, direk o şekilde karşılaştırmaya gerek yok. Masrafları azaltabilir, Ek gelir getirebilir vs. şeklinde yazılabilir.
Yazarken amaç o olmayabilir ama tarımla uğraşmayalım başka işlere bakalıma geliyor iş bi yerden sonra.
Gerçek tarım ürünlerinin ve gıdaların fiyatlarının ne kadar yüksek olduğundan/olacağından da çoğunluğun haberi bile yok.
Direk konuyla alakalı, küçük güneş çiftlikleri konuma göre küçük rüzgar türbinlriyle de destekleniyor. Bu sayede rüzgarlı, görece havanın kapalı-yağışlı ve esintinin olabildiği zamanlarda da ilave destek olabiliyor.
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