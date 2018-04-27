"Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı

Satoshi Nakatomo tarafından belirtilen “21 milyon tane Bitcoin” sınırına yalnızca 4 milyon adet kaldı. Kendi içinde bir ödül sistemiyle “dağınık defterler” tutan Blockchain, belirtilen sınıra gittikçe yaklaşıyor ve bu durum, “ödülün” daha yavaş kazanılacağı anlamına geliyor.

Madencilik sisteminin gittikçe zorlaşması, “defterlerin” tutulmasını da zorlaştıracaktır. Kayıt tutumu için ödül veren ve buna “madencilik” adını veren sistemde madenciler, eskiye nazaran zaman geçtikçe daha az kazanacaklar.

Piyasada çoğaldıkça daha zor çıkarılabilecek halde tasarlanmış olan Bitcoin; Temmuz 2016’da 10.5 milyon adetle işlem görüyordu. O zamandan bu yana, “yavaşlatma” etkisiyle, 6.5 milyon adet Bitcoin çıkarıldı.

Yapılan hesaplamalara göre en son Bitcoin 2140 yılında çıkarılacak. O yıldan sonra madencilik sisteminin ve tutulacak kayıtların akıbeti henüz bir bilinmez.



https://cointelegraph.com/news/17-mln-of-total-21-mln-bitcoins-now-mined-in-milestone-for-digital-scarcity