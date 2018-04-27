"Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı

Haber Editörü
Satoshi Nakatomo tarafından belirtilen “21 milyon tane Bitcoin” sınırına yalnızca 4 milyon adet kaldı. Kendi içinde bir ödül sistemiyle “dağınık defterler” tutan Blockchain, belirtilen sınıra gittikçe yaklaşıyor ve bu durum, “ödülün” daha yavaş kazanılacağı anlamına geliyor.
Madencilik sisteminin gittikçe zorlaşması, “defterlerin” tutulmasını da zorlaştıracaktır. Kayıt tutumu için ödül veren ve buna “madencilik” adını veren sistemde madenciler, eskiye nazaran zaman geçtikçe daha az kazanacaklar.
Piyasada çoğaldıkça daha zor çıkarılabilecek halde tasarlanmış olan Bitcoin; Temmuz 2016’da 10.5 milyon adetle işlem görüyordu. O zamandan bu yana, “yavaşlatma” etkisiyle, 6.5 milyon adet Bitcoin çıkarıldı.
Yapılan hesaplamalara göre en son Bitcoin 2140 yılında çıkarılacak. O yıldan sonra madencilik sisteminin ve tutulacak kayıtların akıbeti henüz bir bilinmez.
https://cointelegraph.com/news/17-mln-of-total-21-mln-bitcoins-now-mined-in-milestone-for-digital-scarcity Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dün kartım bozuldu diye çöp bi karta 1200 tl verdim elim ayağım titriyor şerefsizim.
Bazı arkadaşlarında yorumlarda bahsettiği gerçekler :
1. Bitcoin madenciliği ile Grafik kartı fiyatları arasında pek bir ilişki yok. Bitcoin madenciliği ASIC cihazlarla yapılır.
2. Kazılacak bitcoin azalması, kalmaması bitcoin madenciliğinin populeritesini azaltır ama yok etmez. Kazması ve çıkarılması zor olan bitcoin'in fiyatı artar, keza yine madencilerin kazancı olan transfer ücretleri de artabilir.
3. Bitcoin'in ilk çıktığı gün (whitepaper yayınlandığı gün) ne olacağı belli. Bu 10 yıldır bilinen bir durum. Kıyamet falan kopmayacak yani. Teknoloji bu, bitcoin'de büyük ihtimalle bu haliyle kalmayacaktır.
4. Arkadaşlar, ekran kartlarının fiyatları madenciler yüzünden arttı. Peki Memory, CPU ve diğer bileşenlerin fiyatları kimin yüzünden arttı. Yoksa Dolar, Euro mu eskisine göre 3-4 katına çıktı? Biraz mantıklı olalım. Her ekran kartı madenciliğe uygun değil. Madenciliğe uygun olmayan kartlar da pahalı. İlişki yok değil ama ülkemizin alım gücü yıldan yıla düşüyor.
4-5 sene önce topladığım High-End PC (ekran, klavye, mouse hariç. Kasa ve içindekiler) o günün parasıyla 4500 TL imiş. Sanırım Dolar 1.7 TL idi. Geçen ay topladığım PC (sadece kasa ve içindekiler) 14.000 TL
Sizde bu 10.000 TL fark ekran kartından mı kaynaklı. Bizim maaşlar son 4 yılda 3-4 kat arttı mı?
Gereksiz yere ahh şu madenciler olmasa diye dert yanmayın bence.