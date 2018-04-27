Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı

Statoshi.info’dan alınan verilere göre, 26 Nisan itibariyle, 17 milyon Bitcoin “çıkarıldı”. 21 milyon adetle kısıtlanan Bitcoinlerin, bu sınıra ulaşmasına yalnızca %19’luk bir pay kaldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,5b
1
14
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Satoshi Nakatomo tarafından belirtilen “21 milyon tane Bitcoin” sınırına yalnızca 4 milyon adet kaldı. Kendi içinde bir ödül sistemiyle “dağınık defterler” tutan Blockchain, belirtilen sınıra gittikçe yaklaşıyor ve bu durum, “ödülün” daha yavaş kazanılacağı anlamına geliyor.
Madencilik sisteminin gittikçe zorlaşması, “defterlerin” tutulmasını da zorlaştıracaktır. Kayıt tutumu için ödül veren ve buna “madencilik” adını veren sistemde madenciler, eskiye nazaran zaman geçtikçe daha az kazanacaklar.
Piyasada çoğaldıkça daha zor çıkarılabilecek halde tasarlanmış olan Bitcoin; Temmuz 2016’da 10.5 milyon adetle işlem görüyordu. O zamandan bu yana, “yavaşlatma” etkisiyle, 6.5 milyon adet Bitcoin çıkarıldı.
Yapılan hesaplamalara göre en son Bitcoin 2140 yılında çıkarılacak. O yıldan sonra madencilik sisteminin ve tutulacak kayıtların akıbeti henüz bir bilinmez.
 

https://cointelegraph.com/news/17-mln-of-total-21-mln-bitcoins-now-mined-in-milestone-for-digital-scarcity Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
speed001 1 yıl en beğenilen
Eskiden şimdiki bir ekran kartı fiyatına kasa toplardım, 2006'da forumda deli gibi PC donanım karşılaştırmaları izlerdim Merhaba ben Mesut Çevik introsuyla bu fiyatlar nedeniyle şimdi Hill Climb Racing oynuyorum.
Eskiden şimdiki bir ekran kartı fiyatına kasa toplardım, 2006'da forumda deli gibi PC donanım karşılaştırmaları izlerdim Merhaba ben Mesut Çevik introsuyla bu ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bekle yan çarı getiriyom 1 yıl
peşin yazayım madenci biter ekran kartı fiyatları düşer diye sevinmeyin. btc zaten kartla değil antminer gibi cihazlarla kazılıyor. kartı olan genelde ethereum kazar oda bitse daha zibilyon tane altcoin var.
dün kartım bozuldu diye çöp bi karta 1200 tl verdim elim ayağım titriyor şerefsizim.
peşin yazayım madenci biter ekran kartı fiyatları düşer diye sevinmeyin. btc zaten kartla değil antminer gibi cihazlarla kazılıyor. kartı olan genelde ethereum...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 1 yıl
Kötü bir magazin haberciliği. Haberden sonra kafası karışmış yorum yazan insanlar. Haber kafa karışıklığını gidermek yerine daha çok artırıyor.
Bazı arkadaşlarında yorumlarda bahsettiği gerçekler :
1. Bitcoin madenciliği ile Grafik kartı fiyatları arasında pek bir ilişki yok. Bitcoin madenciliği ASIC cihazlarla yapılır.
2. Kazılacak bitcoin azalması, kalmaması bitcoin madenciliğinin populeritesini azaltır ama yok etmez. Kazması ve çıkarılması zor olan bitcoin'in fiyatı artar, keza yine madencilerin kazancı olan transfer ücretleri de artabilir.
3. Bitcoin'in ilk çıktığı gün (whitepaper yayınlandığı gün) ne olacağı belli. Bu 10 yıldır bilinen bir durum. Kıyamet falan kopmayacak yani. Teknoloji bu, bitcoin'de büyük ihtimalle bu haliyle kalmayacaktır.
4. Arkadaşlar, ekran kartlarının fiyatları madenciler yüzünden arttı. Peki Memory, CPU ve diğer bileşenlerin fiyatları kimin yüzünden arttı. Yoksa Dolar, Euro mu eskisine göre 3-4 katına çıktı? Biraz mantıklı olalım. Her ekran kartı madenciliğe uygun değil. Madenciliğe uygun olmayan kartlar da pahalı. İlişki yok değil ama ülkemizin alım gücü yıldan yıla düşüyor.
4-5 sene önce topladığım High-End PC (ekran, klavye, mouse hariç. Kasa ve içindekiler) o günün parasıyla 4500 TL imiş. Sanırım Dolar 1.7 TL idi. Geçen ay topladığım PC (sadece kasa ve içindekiler) 14.000 TL
Sizde bu 10.000 TL fark ekran kartından mı kaynaklı. Bizim maaşlar son 4 yılda 3-4 kat arttı mı?
Gereksiz yere ahh şu madenciler olmasa diye dert yanmayın bence.
Kötü bir magazin haberciliği. Haberden sonra kafası karışmış yorum yazan insanlar. Haber kafa karışıklığını gidermek yerine daha çok artırıyor.Bazı arkadaş...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Sürekli bu haberleri okuyorum farklı mecralarda. Temel mantığını da kavradım aslında kripto para madenciliğinin vs. Ancak anlamadığım şu ki; eğer çıkarılacak para miktarı sürekli azalıyorsa Bitcoin hala neden düşmeye devam ediyor..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 1 yıl
Kötü bir magazin haberciliği. Haberden sonra kafası karışmış yorum yazan insanlar. Haber kafa karışıklığını gidermek yerine daha çok artırıyor.
Bazı arkadaşlarında yorumlarda bahsettiği gerçekler :
1. Bitcoin madenciliği ile Grafik kartı fiyatları arasında pek bir ilişki yok. Bitcoin madenciliği ASIC cihazlarla yapılır.
2. Kazılacak bitcoin azalması, kalmaması bitcoin madenciliğinin populeritesini azaltır ama yok etmez. Kazması ve çıkarılması zor olan bitcoin'in fiyatı artar, keza yine madencilerin kazancı olan transfer ücretleri de artabilir.
3. Bitcoin'in ilk çıktığı gün (whitepaper yayınlandığı gün) ne olacağı belli. Bu 10 yıldır bilinen bir durum. Kıyamet falan kopmayacak yani. Teknoloji bu, bitcoin'de büyük ihtimalle bu haliyle kalmayacaktır.
4. Arkadaşlar, ekran kartlarının fiyatları madenciler yüzünden arttı. Peki Memory, CPU ve diğer bileşenlerin fiyatları kimin yüzünden arttı. Yoksa Dolar, Euro mu eskisine göre 3-4 katına çıktı? Biraz mantıklı olalım. Her ekran kartı madenciliğe uygun değil. Madenciliğe uygun olmayan kartlar da pahalı. İlişki yok değil ama ülkemizin alım gücü yıldan yıla düşüyor.
4-5 sene önce topladığım High-End PC (ekran, klavye, mouse hariç. Kasa ve içindekiler) o günün parasıyla 4500 TL imiş. Sanırım Dolar 1.7 TL idi. Geçen ay topladığım PC (sadece kasa ve içindekiler) 14.000 TL
Sizde bu 10.000 TL fark ekran kartından mı kaynaklı. Bizim maaşlar son 4 yılda 3-4 kat arttı mı?
Gereksiz yere ahh şu madenciler olmasa diye dert yanmayın bence.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 yıl
Kur ne zaman düşerse o zaman donanım parçaları ucuzlar. Adamların 1000 liraya aldıgı kartı biz 4000 - 5000 e alıyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 1 yıl
Çok güzel haber 2140 dan sonra ekran kartları ucuzlayacak!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PrensCin 1 yıl
şu bitcoinde 30 40 yıl sonra 50bin 60 bin dolar seviyelerinde olursa bakıp hey yavrum hey 20 30 tanede ben kasmıştım diyecem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speed001 1 yıl en beğenilen
Eskiden şimdiki bir ekran kartı fiyatına kasa toplardım, 2006'da forumda deli gibi PC donanım karşılaştırmaları izlerdim Merhaba ben Mesut Çevik introsuyla bu fiyatlar nedeniyle şimdi Hill Climb Racing oynuyorum.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Ne zamana kadar ne kadarı kazılacağı daha ilk günden belli olan bir dijital sistem için "kıyameti geldi" gibilerinden haber yapılması....
@Speed-Step
Bir el atın editörlerinize. Rezillik paçalardan akıyor. Ekrem bir yandan bu bir yandan..... Hepsini geçtik yaptığınız video haberlere hakarettir. milleti o kadar bilgilendirmeye çalış, editörün cehalette yüzsün...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 yıl
artırmayacakları ne malum üst limiti?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ulfast 1 yıl serafon
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bekle yan çarı getiriyom 1 yıl
peşin yazayım madenci biter ekran kartı fiyatları düşer diye sevinmeyin. btc zaten kartla değil antminer gibi cihazlarla kazılıyor. kartı olan genelde ethereum kazar oda bitse daha zibilyon tane altcoin var.
dün kartım bozuldu diye çöp bi karta 1200 tl verdim elim ayağım titriyor şerefsizim.
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 1 yıl bekle yan çarı getiriyom
Örnek son 1 ayda gtx1060 100 euro ucuzladı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl bekle yan çarı getiriyom
Dediğiniz doğru. Ekran kartı üreticileri üretimi azaltıp, fiyatları yükseltti. Bunu algı operasyonu ile madenciler yüzünden diye lanse ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
"Madencilik sisteminin gittikçe zorlaşması, “defterlerin” tutulmasını da zorlaştıracaktır.
Kayıt tutumu için ödül veren ve buna “madencilik” adını veren sistemde madenciler, eskiye nazaran zaman geçtikçe daha az kazanacaklar."
Yazıyı yazanın bu işten anlamadığı belli oluyor.
Kim Bitcoin kazar ki? Zaten kazım çok zor ve getirisi de daha az.
Ben de dahil herkes Etherium kazıp Bitcoin'e çeviriyor. Çünkü daha kolay kazılıyor ve
Etherium kazıp Bitcoin'e çevirdiğin zaman Bitcoin kazmaktan daha çok para kazandırıyor...

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 1 yıl OverClocK1ng
Peki 5-10 sene sonra kazı doğru düzgün kazandırmayacaksa ve buna binyaen madenciler azalırsa -ve bu kazılar aslında transferler için yapılıyorsa- transferlerin akibeti ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4507 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ticaret, finans ve
11 etiket daha ekonomi bitcoin para kripto blockchain bitcoin mining bitcoin madenciliği kripto para Bilim ve Teknoloji Ali Bertay Solak MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Shadow of the Tomb Raider'ın fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 1 yıl Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir 1 yıl Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti 1 yıl Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü 1 yıl ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı 1 yıl Samsung da Android Go programına katılabilir 1 yıl 2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday 1 yıl Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı 1 yıl Nokia X'in lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı 1 yıl Kolunuzu dokunmatik ekrana dönüştürebilen akıllı saat LumiWatch 1 yıl TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek 1 yıl Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip 1 yıl Uçan baz istasyonu Dronecell, doğal afetlerde kullanılacak 1 yıl Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor 1 yıl Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor 1 yıl Kırmızı iPhone 8/8 Plus Türkiye’de çıktı 1 yıl Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti 1 yıl ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre 1 yıl Intel 10nm sürecinde sorunlar yaşıyor 1 yıl Katar'ın sadece bir tane üretilen otel konforundaki uçağı [Galeri] 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN "Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı Sonraki Spectacles gözlükleri yenilendi 1 yıl Dünyanın en büyük DDoS pazarı çökertildi 1 yıl Avengers: Infinity War hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl iTunes uygulaması nihayet Microsoft Mağazası'na geldi 1 yıl Samsung yine rekor faaliyet kârı elde etti 1 yıl Efsane Jimmy Keller da Intel’e geçiyor 1 yıl iPhone SE 2'nin görüntülendiği bir video ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk sıvı soğutmalı ve RGB aydınlatmalı DDR4 belleği duyuruldu 1 yıl Türkiye'de üretilen İHA motoru yurt dışına satılacak 1 yıl Elon Musk "robot ejderha" üretecek! 1 yıl Xiaomi Mi Pad 4'ün teknik özellikleri ortaya çıktı 1 yıl LG G7 ThinQ ilk defa siyah renk seçeneğiyle görüntülendi 1 yıl RAM alırken dikkat edilmesi gerekenler | Rehber video 1 yıl LG G7 ThinQ modelinin yeni ikinci ekran menüsü sızdırıldı 1 yıl iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, satış rakamlarında iPhone X'u geride bıraktı 1 yıl Google, Inbox by Gmail uygulamasının çentikli iPhone X uyumlu olacağını doğruladı 1 yıl Snapchat, AR desteğiyle yüz filtrelerine oyun ekliyor 1 yıl Apple, iPhone modellerinin ismini basitleştirmeyi planlıyor 1 yıl Turkcell'in arama motoru Yaani'nin web sürümü kullanıma açıldı 1 yıl Tesla Model X'i tırın altında kalmaktan Autopilot kurtardı [video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim