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Çikolatadan esinlenen tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon: Q-Pot SH-04D

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Uzakdoğu'nun önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Sharp'ın, Q-Pot firmasıyla işbirliği içinde ürettiği ilk modeli Q-Pot SH-04D kısa bir süre önce gün ışığına çıktı.
NTT DoCoMo'nun, Japonya pazarına sunmaya hazırlandığı SH-04D'yi, rakiplerinden ayıran bir özelliği var. O da fotoğraflardan görüldüğü üzere çikolatadan esinlenen tasarımı. SH-04D'nin teknik özelliklerine gelecek olursak, 119 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 12.3 mm kalınlığında ve 127 gram ağırlığında dizayn edilen akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 versiyonunu kullanıyor.
GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 3.7-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik ekrana, 2 GB ROM'a ve ek kapasite için microSD kart girişine yer verilmiş. Otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve şubat ayından itibaren satışa sunulması planlanan Q-Pot SH-04D'ye Wi-Fi bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0, kızılötesi portu ve NFC özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim.

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DH Misafiri 8 yıl
Süpermişşş yaaa:))) Ülkemizde tutar mı pek bilinmez ama tasarım Süper..:))
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khman 8 yıl
Bana bunu yaklaştırmayın yoksa yerim. xD
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alpa07 8 yıl
saçma bir tasarım
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Nuvo' 8 yıl
tasarımcının telefonu tasarlarken içinde bulunduğu piskolojiyi çok merak ediyorum
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filozof80 8 yıl
çocuklardan uzak tutun (:
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Mobile Prof. 8 yıl
İlginc.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Ekran gorilla glass olması gerek çok kişi ısırmak isteyebilir
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met@lrock 8 yıl
Folyo kağıdından kap yaparız ona :) Bozulmasın maksat
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16 GS 1905 8 yıl
Bizde buzdolabına koyarlar bunu :)
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wacd 8 yıl
Sarışın bayanlar bir mesaj atıp bir ısırık almaya kalkışabilirler :)
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SystemApps 8 yıl
cilokata :D
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