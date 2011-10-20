Çikolatadan esinlenen tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon: Q-Pot SH-04D

Uzakdoğu'nun önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Sharp'ın, Q-Pot firmasıyla işbirliği içinde ürettiği ilk modeli Q-Pot SH-04D kısa bir süre önce gün ışığına çıktı.

NTT DoCoMo'nun, Japonya pazarına sunmaya hazırlandığı SH-04D'yi, rakiplerinden ayıran bir özelliği var. O da fotoğraflardan görüldüğü üzere çikolatadan esinlenen tasarımı. SH-04D'nin teknik özelliklerine gelecek olursak, 119 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 12.3 mm kalınlığında ve 127 gram ağırlığında dizayn edilen akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 versiyonunu kullanıyor.



GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 3.7-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) dokunmatik ekrana, 2 GB ROM'a ve ek kapasite için microSD kart girişine yer verilmiş. Otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve şubat ayından itibaren satışa sunulması planlanan Q-Pot SH-04D'ye Wi-Fi bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0, kızılötesi portu ve NFC özelliklerinin eşlik ettiğini belirtelim.

