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Çılgın Hırsız, Android ve iOS platformları için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
36
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Çılgın Hırsız, Android ve iOS platformları için yayınlandı
3 Temmuz tarihinde vizyona girecek ikinci filmi ile hayranlarıyla buluşacak olan Çılgın Hırsız'ın mobil oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı.

Geliştiriciliğini Gameloft'un üstlendiği yapım, sonsuz koşu türünde mobil oyuncuların karşısına çıkarken ücretiz olarak indirilebiliyor. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunda koşu türünün getirmiş olduğu basit bir kontrol mekanizması bulunuyor. Karakter özelleştirmeleri, çeşitli bonus oyunları ve yüzlerce görevi bünyesinde barındıran Çılgın Hırsız, tatmin edici bir oyun içeriği sunmayı da başarıyor.

Sunduğu eğlencenin yanı sıra, Türkçe dil desteğiyle de daha anlaşılır bir oyun deneyimi sunan Çılgın Hırsız'a Appstore ve Google Play üzerinden aşağıdaki bağlantı linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.


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1 Avatar
ozs 6 yıl
İyi alıştılar sonsuz koşu oyunu yapmaya.
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Zenci Forvet 6 yıl
Temple Run özentisi.
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engurlu 6 yıl
3 dk dayanamadım sildim.. Subway surfer dan sonra ....
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darkest earth 6 yıl
Gameloft kadar iğrenç bir firma daha gelmedi şimdiye kadar. Allah doyursun diyorum bunları.
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Cutnawall 6 yıl darkest earth
darkest earth
Gameloft kadar iğrenç bir firma daha gelmedi şimdiye kadar. Allah doyursun diyorum bunları.

oyunlarınıda oynuosun ama
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soniquakee 6 yıl
biraz oynadım. fena değil ama bir subway surfers ya da temple run gibi sürükleyici gelmedi.
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regaibyigit. 6 yıl
Adamın Biri
GuKaMa
Adamın Biri Gangstar Vegası bekliyoruz ne çıkartıyorlar.
Gangster vegas çıkmadı mı?
Android markette yok.

ahaha
androide gelmedi mi daha ya
4 Yanıt Yanıtla
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RainKnight 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
Adamın Biri
Orijinalden alıntı: GuKaMa
Orijinalden alıntı: Adamın Biri Gangstar Vegası bekliyoruz ne çıkartıyorlar.
Gangster vegas çıkmadı mı?
Android markette yok.

ahaha
androide gelmedi mi daha ya


Kan davasi baslatacak lafi dedin haci
Yanıtla +2
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Gukama 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
Adamın Biri
Orijinalden alıntı: GuKaMa
Orijinalden alıntı: Adamın Biri Gangstar Vegası bekliyoruz ne çıkartıyorlar.
Gangster vegas çıkmadı mı?
Android markette yok.

ahaha
androide gelmedi mi daha ya


Dı bomb hez bin pilentıd
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-BraveHeart- 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
Adamın Biri
Orijinalden alıntı: GuKaMa
Orijinalden alıntı: Adamın Biri Gangstar Vegası bekliyoruz ne çıkartıyorlar.
Gangster vegas çıkmadı mı?
Android markette yok.

ahaha
androide gelmedi mi daha ya


Mc4 olayından sonra çok kızdılar kesin 1 ay bekliyecez
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Kellerman 6 yıl
deneyelim bakalım nasilmis .
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Surprise Mothafucka 6 yıl
Sıktı artık Gameloft.
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Bay Zebani 6 yıl
Gangstar Vegası bekliyoruz ne çıkartıyorlar.
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Gukama 6 yıl Bay Zebani
Adamın Biri
Gangstar Vegası bekliyoruz ne çıkartıyorlar.


Gangster vegas çıkmadı mı?
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Redunay 6 yıl
Gameloft böyle oyunlar yapsın.
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LithuM 6 yıl
Koşmaktan yorulduk artık gameloft
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Carfreak 6 yıl
Iron Man 3 gibi bunuda beğenmedim.
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