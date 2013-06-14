Çılgın Hırsız, Android ve iOS platformları için yayınlandı

Haber Editörü
3 Temmuz tarihinde vizyona girecek ikinci filmi ile hayranlarıyla buluşacak olan Çılgın Hırsız'ın mobil oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı.
Geliştiriciliğini Gameloft'un üstlendiği yapım, sonsuz koşu türünde mobil oyuncuların karşısına çıkarken ücretiz olarak indirilebiliyor. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunda koşu türünün getirmiş olduğu basit bir kontrol mekanizması bulunuyor. Karakter özelleştirmeleri, çeşitli bonus oyunları ve yüzlerce görevi bünyesinde barındıran Çılgın Hırsız, tatmin edici bir oyun içeriği sunmayı da başarıyor.
Sunduğu eğlencenin yanı sıra, Türkçe dil desteğiyle de daha anlaşılır bir oyun deneyimi sunan Çılgın Hırsız'a Appstore ve Google Play üzerinden aşağıdaki bağlantı linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
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oyunlarınıda oynuosun ama
ahaha androide gelmedi mi daha ya
Kan davasi baslatacak lafi dedin haci
Dı bomb hez bin pilentıd
Mc4 olayından sonra çok kızdılar kesin 1 ay bekliyecez
Gangster vegas çıkmadı mı?