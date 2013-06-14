Çılgın Hırsız, Android ve iOS platformları için yayınlandı

3 Temmuz tarihinde vizyona girecek ikinci filmi ile hayranlarıyla buluşacak olan Çılgın Hırsız'ın mobil oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Geliştiriciliğini Gameloft'un üstlendiği yapım, sonsuz koşu türünde mobil oyuncuların karşısına çıkarken ücretiz olarak indirilebiliyor. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunda koşu türünün getirmiş olduğu basit bir kontrol mekanizması bulunuyor. Karakter özelleştirmeleri, çeşitli bonus oyunları ve yüzlerce görevi bünyesinde barındıran Çılgın Hırsız, tatmin edici bir oyun içeriği sunmayı da başarıyor.Sunduğu eğlencenin yanı sıra, Türkçe dil desteğiyle de daha anlaşılır bir oyun deneyimi sunan Çılgın Hırsız'a Appstore ve Google Play üzerinden aşağıdaki bağlantı linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.