Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı

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Geçtiğimiz hafta Çin hükümeti, Guangzhou şehrindeki ilkokul çocuklarına ilginç bir hediye dağıttı. Dağıtılan saatler aracılığıyla çocukların nerede olduğu GPS yardımıyla tespit edilebiliyor. Yetkililer yeni girişimin güvenlik dolayısıyla başlatıldığını belirtiyor.
Çin basın ajansı Guangzhou Daily kurumunun yaptığı açıklamalara göre dağıtımın ilk adımı gönüllü bir adım olarak ortaya çıktı. Dağıtım sayesinde çocuklarının nerede olduğundan endişelenen aileler çocuklarını güvenli bir biçimde takip edebilecek. Bunlarla birlikte programla ilgili çeşitli komplo teorileri ve endişeler de bulunuyor.
Saatler kullanılmaya başlandı
Şimdiye kadar yaklaşık 8.000 çocuk saatlerini etkileştirip kullanmaya başladı. Saatin geliştiricisi BeiDou, saatlerin; 10 metrelik yarıçaplık mesafeye kadar kullanıcıların yerini doğru tespit edebildiğini belirtiyor.
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Firma yetkilileri yeni saatlerin kullanım sayısını 30.000 çocuğa kadar artırmayı planlıyor ve yaşlılar için de benzer sistemle çalışan bir bileklik piyasaya sürmeyi düşünüyorlar.
Yeni saat, ebeveynlerin telefonlarına veri göndererek, çocukların neler yaptığının gerçek zamanlı olarak kontrolünü sağlıyor ve çocukların başı derde girdiğinde yer tespitini mümkün kılıyor.
https://futurism.com/the-byte/china-gps-wristwatches-kids Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama Çin, Distopya yolunda ilerlediği için böyle bir şey olacağını sanmam.
Amaç ailelere yardım ise güzel.
Ama ben yine de şüpheleniyorum.