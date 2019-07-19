Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı

Geçtiğimiz hafta Çin hükümeti, Guangzhou şehrindeki ilkokul çocuklarına ilginç bir hediye dağıttı. Dağıtılan saatler aracılığıyla çocukların nerede olduğu GPS yardımıyla tespit edilebiliyor. Yetkililer yeni girişimin güvenlik dolayısıyla başlatıldığını belirtiyor.

Bunlarla birlikte programla ilgili çeşitli komplo teorileri ve endişeler de bulunuyor.

Saatler kullanılmaya başlandı

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Firma yetkilileri yeni saatlerin kullanım sayısını 30.000 çocuğa kadar artırmayı planlıyor ve yaşlılar için de benzer sistemle çalışan bir bileklik piyasaya sürmeyi düşünüyorlar.

Yeni saat, ebeveynlerin telefonlarına veri göndererek, çocukların neler yaptığının gerçek zamanlı olarak kontrolünü sağlıyor ve çocukların başı derde girdiğinde yer tespitini mümkün kılıyor.

https://futurism.com/the-byte/china-gps-wristwatches-kids

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Çin basın ajansıkurumunun yaptığı açıklamalara göre dağıtımın ilk adımıbir adım olarak ortaya çıktı. Dağıtım sayesinde çocuklarının nerede olduğundanaileler çocuklarınıbir biçimde takip edebilecek.Şimdiye kadar yaklaşıkçocuk saatlerini etkileştirip kullanmaya başladı. Saatin geliştiricisi, saatlerin;mesafeye kadar kullanıcıların yerini doğru tespit edebildiğini belirtiyor.