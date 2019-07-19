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Çin; 17.000 öğrenciye GPS takipli kol saati dağıttı

Çin hükümeti; ilkokul öğrencilerine ilginç bir hediye dağıttı. Dağıtılan saatler ile öğrencilerin nerede olduğu GPS yardımıyla tespit edilebilecek. Saatlerle ilgili çeşitli komplo teorileri mevcut.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Çin hükümeti, Guangzhou şehrindeki ilkokul çocuklarına ilginç bir hediye dağıttı. Dağıtılan saatler aracılığıyla çocukların nerede olduğu GPS yardımıyla tespit edilebiliyor. Yetkililer yeni girişimin güvenlik dolayısıyla başlatıldığını belirtiyor.

Çin basın ajansı Guangzhou Daily kurumunun yaptığı açıklamalara göre dağıtımın ilk adımı gönüllü bir adım olarak ortaya çıktı. Dağıtım sayesinde çocuklarının nerede olduğundan endişelenen aileler çocuklarını güvenli bir biçimde takip edebilecek. Bunlarla birlikte programla ilgili çeşitli komplo teorileri ve endişeler de bulunuyor.

Saatler kullanılmaya başlandı


Şimdiye kadar yaklaşık 8.000 çocuk saatlerini etkileştirip kullanmaya başladı. Saatin geliştiricisi BeiDou, saatlerin; 10 metrelik yarıçaplık mesafeye kadar kullanıcıların yerini doğru tespit edebildiğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre kahve tüketimi ile kanser riski arasında bir ilişki bulunmuyor"

Firma yetkilileri yeni saatlerin kullanım sayısını 30.000 çocuğa kadar artırmayı planlıyor ve yaşlılar için de benzer sistemle çalışan bir bileklik piyasaya sürmeyi düşünüyorlar.
Yeni saat, ebeveynlerin telefonlarına veri göndererek, çocukların neler yaptığının gerçek zamanlı olarak kontrolünü sağlıyor ve çocukların başı derde girdiğinde yer tespitini mümkün kılıyor.

https://futurism.com/the-byte/china-gps-wristwatches-kids Yorum Yaz
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KaleyDeskop 1 sa. en beğenilen
zamanında kahrolsun amerika yaşasın sovyetler diyenler şimdi çin diyor fakat sovyetler de çin de amerikadan daha beter. En kötü amerikayı en iyi çin'e tercih ederim.
zamanında kahrolsun amerika yaşasın sovyetler diyenler şimdi çin diyor fakat sovyetler de çin de amerikadan daha beter. En kötü amerikayı en iyi çin'e tercih ed...
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hardtracker 1 sa. ALKaraca
Cin'in nihai amaci butun vatandaslarini, her adimlarinda takip etmek kayit altina almak.
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sniper23 7 dk.
Böyle şeyler kayıp çocuklar ve Alzheimer gibi problemi olan insanlar için epey işe yarıyor.
Ama Çin, Distopya yolunda ilerlediği için böyle bir şey olacağını sanmam.
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KaleyDeskop 1 sa. en beğenilen
zamanında kahrolsun amerika yaşasın sovyetler diyenler şimdi çin diyor fakat sovyetler de çin de amerikadan daha beter. En kötü amerikayı en iyi çin'e tercih ederim.
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ALKaraca 1 sa.
Eğer amaç vatandaşlarını takip ise şerefsizliğin daniskası.
Amaç ailelere yardım ise güzel.
Ama ben yine de şüpheleniyorum.
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hardtracker 1 sa. ALKaraca
Cin'in nihai amaci butun vatandaslarini, her adimlarinda takip etmek kayit altina almak.
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