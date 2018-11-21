Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda

Çinli rekabet düzenleyici kurumların artan DRAM fiyatlarına belirli firmaların tekelleşmesinin sebep olduğu iddiasıyla başlattığı soruşturma son aşamaya geldi. Samsung, SK Hynix ve Micron hakkında önemli deliller bulunduğu belirtilirken dev cezalar da yolda.

Büyük deliller var

Çin Rekabet Kurumu uzun süredir devam ettirdiği soruşturmasında pek çok araştırma yaptı. Bunlardan elde edilen deliller kapsamında Samsung, SK Hynix ve Micron firmalarının hakimiyetlerini fiyatları ayarlamak için kullandığını tespit etti.

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Hem dünyada hem de Çin’de DRAM pazarının çoğunluğunu elinde tutan bu üç firmaya eğer suçlamalar kesinleşirse 2.5 milyar dolar civarında bir tazminat cezası verileceği ifade ediliyor. Bellek sektöründeki en büyük ceza da bu olacak.

Bazı kaynaklar ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle Çin hükümetinin aşırı baskı uyguladığını ve Batılı firmaları cezalandırdığını savunuyor. Ayrıca Çinli yarı iletken üreticisi Fujian Jinhua Integrated Circuit’i korumak için de adaletsiz kararlar alındığı belirtiliyor. Yakın dönemde Samsung, SK Hynix ve Micron hem bu firmayı hem de diğer Çinli DRAM üreticilerinin şirket sırlarını çaldığı gerekçesiyle hukuki mücadele başlattığı biliniyor.

Bununla birlikte fiyat ayarlama iddiaları yeni değil. Aynı konudan yine 3 firma ABD’de soruşturma geçiriyor. Ayrıca 2005 yılında ABD’de, 2010 yılında Avrupa Birliğinde Samsung ve SK Hynix tazminat cezasına çarptırılmıştı.