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Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda

Samsung, SK Hynix ve Micron firmaları Çin’de başlatılan DRAM fiyatlarını ayarlama soruşturmasında 2.5 milyar dolara kadar tazminat cezalarına çarptırılabilir.
6 ay
12,6b
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23
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli rekabet düzenleyici kurumların artan DRAM fiyatlarına belirli firmaların tekelleşmesinin sebep olduğu iddiasıyla başlattığı soruşturma son aşamaya geldi. Samsung, SK Hynix ve Micron hakkında önemli deliller bulunduğu belirtilirken dev cezalar da yolda.

Büyük deliller var

Çin Rekabet Kurumu uzun süredir devam ettirdiği soruşturmasında pek çok araştırma yaptı. Bunlardan elde edilen deliller kapsamında Samsung, SK Hynix ve Micron firmalarının hakimiyetlerini fiyatları ayarlamak için kullandığını tespit etti.

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Hem dünyada hem de Çin’de DRAM pazarının çoğunluğunu elinde tutan bu üç firmaya eğer suçlamalar kesinleşirse 2.5 milyar dolar civarında bir tazminat cezası verileceği ifade ediliyor. Bellek sektöründeki en büyük ceza da bu olacak.

Bazı kaynaklar ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle Çin hükümetinin aşırı baskı uyguladığını ve Batılı firmaları cezalandırdığını savunuyor. Ayrıca Çinli yarı iletken üreticisi Fujian Jinhua Integrated Circuit’i korumak için de adaletsiz kararlar alındığı belirtiliyor. Yakın dönemde Samsung, SK Hynix ve Micron hem bu firmayı hem de diğer Çinli DRAM üreticilerinin şirket sırlarını çaldığı gerekçesiyle hukuki mücadele başlattığı biliniyor.

Bununla birlikte fiyat ayarlama iddiaları yeni değil. Aynı konudan yine 3 firma ABD’de soruşturma geçiriyor. Ayrıca 2005 yılında ABD’de, 2010 yılında Avrupa Birliğinde Samsung ve SK Hynix tazminat cezasına çarptırılmıştı.

 

https://www.techpowerup.com/249797/dram-price-fix-uncovered-in-china-massive-evidence-against-samsung-sk-hynix-and-micron Yorum Yaz
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BumberShoot 6 ay en beğenilen
Sonra ki haber:Rekor cezadan dolayı dram üreticileri zarar açıkladı ram fiyatlarına zam kapıda
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MustafaC53 6 ay
Bizim ülkemizde de var böyle teknoloji marketleri, kendi aralarında bir olup müşterileri seviyorlar toplu olarak.
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CWaRRioR 6 ay MustafaC53
Aral game ve mağazalar...
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dencedenceo 6 ay
Zararli cikan yine musteri olacak ona yazik
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SEHZADE63 6 ay
Cok iyi gatirliyorum 450 tl 16 gb 1866 mhz almiştim halen kullaniyorumm fx işlemciyle ama gercekten olmasi gereken fiyat 500-600tl bandinda olan ram ler 1100tl den başlamasi insana koymuyo değil işlemci ve ram fiyatlsri yüzünden sistem topliyamadim..
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bkaakco 6 ay
Yarın yangın çıkar (sözde) kesin merak etmeyin.
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flap-jack 6 ay
Bir LP atasözü der ki: Hayatta iyi şeyler olmaz !
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WmGMD 6 ay
Hala 8 ram kullanıyorum bi düşmedi ki artırayım. Ram e fazla para vermek de koyuyor.
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Celonfix 6 ay
Ne DRAM'miş arkadaş. Her sene ceza alıyorlar daha sonra zam geliyor,bir doğal afet oluyor zam geliyor,fazla üretim yapılıyor zam geliyor,üretim sıkıntısı yaşanıyor zam geliyor
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SPHAR3X 6 ay Celonfix
Valla ya . Yıl olacak 2019 şu ramler bir türlü ucuzlamadı gitti . Napıyorlar başka gezegenden mi geliyor anlamadım ki . İşlemci fiyatına ram mi olur ya
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Y-ZiyA 6 ay
Mobil tarafın hızla büyümesi neticesinde ve masaüstünde yaklaşık 10 senedir ciddi bir teknolojik yenilik olmadığından, bilgisayar satışları genel olarak yavaşladığı için adamlar da ellerindeki malları olabildiğince karlı satmak istiyorlar. Mantıklı. Etik mi ? Değil tabi.
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sniper23 6 ay Y-ZiyA
DDR3'ten 4'e oradan da 2020'de 5'e geçmek sizce de büyük adım değil mi?
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DH Misafiri 6 ay
dersimiz için
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interwap 6 ay
Hepsi paşa paşa ödeyecek. Biz ceza kessek ertesi gün ambargo uygularlar. Sırf kıskandıkları için.
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ensei 6 ay
Bizim şu patates soğan mafyasına da bi el atsalar
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