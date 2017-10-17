Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor

İngiltere'nin Güney Doğu bölgesinde yer alan Oxford, hava kirliliğini azaltma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Oxford Şehir Konseyi ve Oxfordshire İlçe Konseyi geçtiğimiz günlerde hazırladığı ortak önerge ile Oxford'u dünyanın ilk sıfır emisyon şehri haline getirmek için çalışmalara başladı.

Oxford şehir ve ilçe konseyleri tarafından hazırlanan bu önerge kabul edildiği taktirde, 2020 yılına kadar şehrin merkezinde dünyanın ilk sıfır emisyon bölgesi kurulacak. 2020 yılında bu merkezi bölgeye fosil yakıtlı araçların girmesi yasaklanacak. Bu bölgeye ancak sıfır emisyon otomobiller, taksiler ve otobüsler girebilecek.

Önümüzdeki 3 yıl içinde böylesine önemli adımlar atacak olan Oxford, uzun vadede ise çok daha etkileyici planlara sahip. 2020 yılında şehrin merkezinde oluşturulacak olan sıfır emisyon bölgesinin 2035 yılına kadar tüm şehre yayılması ve 2035 yılına gelindiğinde Oxford'un dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olması planlanıyor.

Bu yeni yaptırımlar sayesinde şehirdeki nitrojen dioksit salınım oranı kayda değer ölçüde azalacak. Oxford'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olan George Street'te nitrojen dioksit salınımının yüzde 74 oranında azalması bekleniyor.

Öte yandan Birleşik Krallık genelinde de hava kirliliğini azaltmak için de önemli adımlar atılıyor. Birleşik Krallık hükümeti 2040 yılında tüm ülkede fosil yakıtlı araçlarının satışını yasaklamayı planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/10/12/oxford-world-first-zero-emission-city/