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Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor

Oxford şehir yönetimi, önümüzdeki birkaç yıl içinde şehir merkezini sıfır emisyon bölgesine dönüştürmeyi planlıyor. Bu sıfır emisyon bölgesi zamanla tüm şehri kapsayacak.
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İngiltere'nin Güney Doğu bölgesinde yer alan Oxford, hava kirliliğini azaltma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Oxford Şehir Konseyi ve Oxfordshire İlçe Konseyi geçtiğimiz günlerde hazırladığı ortak önerge ile Oxford'u dünyanın ilk sıfır emisyon şehri haline getirmek için çalışmalara başladı.
Oxford şehir ve ilçe konseyleri tarafından hazırlanan bu önerge kabul edildiği taktirde, 2020 yılına kadar şehrin merkezinde dünyanın ilk sıfır emisyon bölgesi kurulacak. 2020 yılında bu merkezi bölgeye fosil yakıtlı araçların girmesi yasaklanacak. Bu bölgeye ancak sıfır emisyon otomobiller, taksiler ve otobüsler girebilecek.
Önümüzdeki 3 yıl içinde böylesine önemli adımlar atacak olan Oxford, uzun vadede ise çok daha etkileyici planlara sahip. 2020 yılında şehrin merkezinde oluşturulacak olan sıfır emisyon bölgesinin 2035 yılına kadar tüm şehre yayılması ve 2035 yılına gelindiğinde Oxford'un dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olması planlanıyor.
Bu yeni yaptırımlar sayesinde şehirdeki nitrojen dioksit salınım oranı kayda değer ölçüde azalacak. Oxford'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölge olan George Street'te nitrojen dioksit salınımının yüzde 74 oranında azalması bekleniyor.
Öte yandan Birleşik Krallık genelinde de hava kirliliğini azaltmak için de önemli adımlar atılıyor. Birleşik Krallık hükümeti 2040 yılında tüm ülkede fosil yakıtlı araçlarının satışını yasaklamayı planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/10/12/oxford-world-first-zero-emission-city/ Yorum Yaz
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coreytoddgray2 2 yıl
2020 cok kisa sure degil mi vay be
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Batuist 2 yıl
Yazıyorum kızıyorlar.. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali.. daha yazı yazmayı bilmeyen adamları haber editörü olarak işe alırsan DH batarsın!!!! 15 senedir yerinde saymanda bunun yüzünden olsa gerek...
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forgot 2 yıl
Şehirlerdeki evlere baktım 2 milyon tl civarı
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XPerience 2 yıl
"Bu sıfır emisyon bölgesi zamanla tüm şehri kapsıyacak."

?
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1ses1 2 yıl
Türkiyede parasını ver istersen doğayı katlet mantığı olduğu sürece bizim için hayal.
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Orhan-DO 2 yıl
Adamların derdine bak be!
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