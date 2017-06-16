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Çin hacklenmesi imkansız kuantum sinyali ile bir ilke imza attı

Çin Bilim Akademisi'nde görevli bilim insanları, 1200 km uzaklıktaki iki şehirde yer alan istasyonlar arasında kuantum sinyali ile iletişim kurmayı başararak bir ilke imza attılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Şifrelenmiş bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesi için karmaşık kuantum parçacıkları kullanan kuantum kriptografisi, güvenli iletişimin geleceği olarak görülüyor. Ancak karmaşık kuantum parçacıklarının uzun mesafelere iletilmesinin oldukça zor olması bu alanın önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Zira kuantum parçacıkları fiber optik kablo içinde bile gönderilse bozulmadan en fazla 240 kilometre gidebiliyor.
Çin Bilim Akademisi'nde görevli bilim insanları ise bu sorunu, kuantum parçacıklarını uzaya gönderip uzaydaki bir uydudan dünyaya geri yansıtarak aşmayı başardı. Uzun süredir gündemde olan bu fikir geçtiğimiz günlerde ilk kez başarıyla hayata geçirildi. İlk kuantum uydusunu ağustos ayında yörüngeye fırlatan Çin, geçtiğimiz günlerde bu uyduyu kullanarak hacklenmesi imkansız kuantum sinyali ile birbirinden 1200 km uzaklıktaki iki istasyon arasında iletişim kurmayı başardı.
Lazer ve ayna sistemi ile donatılmış 100 milyon dolarlık bu kuantum uydusunda bulunan özel bir kristal, dünyadan gelen kuantum parçacıklarına veri ve şifre anahtarları kodlayabiliyor.
Kuantum sinyalini uzayda bulunan uydudan yansıtmak zeminde yapılan iletişimde karşılaşılan birçok engeli ortadan kaldırıyor olsa da yörüngeden dönen parçacıkları tespit etmek yine de oldukça zor oluyor. Zira uyduda bulunan kristal her an 6 milyona kadar kuantum parçacığı gönderebilirken, dünyada bulunan iki yer istasyonu ancak saniyede bir parçacık tespit edebiliyor.
Bu işi başarmanın ne kadar zor olduğunu dikkat çeken fizikçi Chao-Yang Lu, yörüngeden yansıtılan kuantum parçacıklarını tespit etmeyi bir insan saçını 300 metreden net bir şekilde görmeye çalışmaya benzetiyor.
Chao-Yang Lu ve ekibi, bu başarılı deneyin daha güvenli iletişim sistemleri geliştirme yolunda atılacak adımlara öncülük etmesini umuyor. Eğer kuantum kriptografi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, iletişim kanallarının hacklenmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Zira kuantum parçacıkları yapıları gereği herhangi bir müdahale olduğunda kendiliğinden bozulduğu için bilginin ele geçirilmesi imkansız olacak.

https://www.engadget.com/2017/06/15/china-bounced-an-unhackable-quantum-signal-between-cities/ Yorum Yaz
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firat_kilic 2 yıl en beğenilen
bizim devlet gss ile milleti sıkıştırırkene... aliexpressten gelen ürünlere nasıl vergi koysakta vatandaşı sıkıştırsak ile uğraşırkene... çinde okullarda Atatürk okutulup çocuklar büyütülürkene...el alem gidiyor aya biz kaldık yaya...
bizim devlet gss ile milleti sıkıştırırkene... aliexpressten gelen ürünlere nasıl vergi koysakta vatandaşı sıkıştırsak ile uğraşırkene... çinde okullarda Atatür...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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darkaura 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Yakında Hacklenir merak etmeyin.

bilinen fizik kanunlariyla mumkun degil. ancak nobel odulu alacak, fizik kanunlarini degistircek bir kesifle mumkun olabilir. quantum dunyasinin en temel ozelliklerinden biri atom alti bir parcacagi gozlemlediginde, olcum yaptiginda o anki quantum durumu coker, parcacik degisiklige ugrar. yani iletisim sinyalini 3unu bir taraf dinlemeye kalktiginda doganin temel kanunlari geregi sinyalde degisiklik olur. hattin dinlendigi hemen belli olur. hele gonderilen sinyal quantum dolanikligina sahipse yakalanmadan sinyali dinlemenin hic bir yolu olamaz. quantum dolanikliginda (quantum entanglement) iki parcacik, bu durumda iki foton, birbiri ile dolanik hale getirildiginde aralarida mesafe ne olursa olsun, birinin quantum ozelligi neyse otekininde aynen odur. isik hizinin otesinde mesafeden bagimsiz olarka iki foton birbirine baglanir. 3uncu taraf dolanik fotona mudahale edip dinlemeye kalktigi anda dolaniklik cokecektir ve sinyali gonderen taraf diger dolanik fotonlardaki degisiklikden mudahaleyi aninda tespit edip iletisimi kesebilir.
kadirirdemYakında Hacklenir merak etmeyin.bilinen fizik kanunlariyla mumkun degil. ancak nobel odulu alacak, fizik kanu...
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Sharparrow 2 yıl firat_kilic
firat_kilic

bizim devlet gss ile milleti sıkıştırırkene... aliexpressten gelen ürünlere nasıl vergi koysakta vatandaşı sıkıştırsak ile uğraşırkene... çinde okullarda Atatürk okutulup çocuklar büyütülürkene...el alem gidiyor aya biz kaldık yaya...

burda durduğun kabahat.. sen git çine... kim tutuyor seni
firat_kilicbizim devlet gss ile milleti sıkıştırırkene... aliexpressten gelen ürünlere nasıl vergi koysakta vatandaşı sıkıştırsak ile uğ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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k2fg9 2 yıl
Evet ülkemizde teknolojinin gelismemesinin suçunu zeki ve okumuş insanları baskıyla yurt dışına kaçıran, imam hatipten başka bir şey düşünmeyen, teknoloji yerine betona para gömen insanlara atmamız saçma. Fetöye atmaliyiz.Yıllarca ülkenin en zeki ve çalışkan öğrencilerini bünyesine katıp amerikan köpeği yapan fetö ama hırsızın hiç suçu yok.
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xabc 2 yıl k2fg9
tabi ki 90 yıl boyunca rakı masaları kurup heykeller dikenlere atacak değiliz.
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DH Misafiri 2 yıl
Kuranda yaziyor biz bilerek bulmadik O
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DH Misafiri 2 yıl
firat_kilic'a hak veriyorum Çine gitmek yerine bir çinlinin türkiye de su su oluyor biz böyleyiz demesini tercih ederim..
Biraz ar-ge ve güçlü beyinlerin toplanması ile ki bizde çok çok iyi isler bilip maddiyat vs baska durumlardan okuyamayan bilgisayarcıdan iyi bilgisayar bilen mimar'dan iyi Autocad kullanan Tasarımcıdan iyi vegas bilen intro bilen daha saymakla bitmez insanlar var bizlerde çok iyi isler yapabileceğimize inanıyorum ki biz sanlı bir tarihe sahip insanlarız. TARİH'ten türkleri çıkartsan tarih neredeyse kalmaz.
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DODANLI 2 yıl
İnsanoğlunun yaptığı hiçbir şey kusursuz değildir. Hacklenmesi zaman alabilir ama hacklenemez demek insan doğasına ters olur.
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firat_kilic 2 yıl DODANLI
erişirsen hacklersin o da tahminen başka ülke olur.. haberlerde bize çerez... o zamana kadar da çin kar'a geçer... lisanslayıp satarda... intel x86 hesabı keşke ülkemizde bunlara simetrik cevap verebilse... ortadoğu çöl takımlarından boplarlardan kurtulup..
yazık ömürümüz boyunca göremedik hiç bir şey...
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axaxa 2 yıl
Her bilim ve teknoloji haberinde siyaset baydı artık umarım süresiz banlanırsınız
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MoTW 2 yıl
5 saniyede hacklendi, uçarak kaçarak hacklendi, istenirse her şey hacklenebilir diyen hackerlar da morarmış oldu yani :D Adamlar hacklenmesi imkansız sistem getiriyorlar, şimdi çal verileri çalabiliyorsan.
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xabc 2 yıl
elemanların hayatı akpden ibaret. rüyalarında bile akp diye sayıklıyorlar. siyaset adete hastalık olmuş bunlarda. otur birşeyler yap. bütün ömrünü küfür ve hakaretle geçirerek aya çıkamazsın. 90 yıldır değişmedi bu kafa.
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firat_kilic 2 yıl xabc
bilmediklerini sonradan öğrendiğinde seni bulabilecekmiyiz? xabc.. gizemcilikle olmaz bu işler adını soyadını verde nickine görelim... benim internetteki 22nci yılım... sen kaç yaşındasın? ne yapıp yapmadığımdan tecrübemden ne habersin?... bir şeyi yapılıncaya kadar eleştirmek hakkım... bazı işler devlet eli ile oluyor. Çinin bu hale gelmesi devlet eli ile olmuştur. Amerikanında... sen 15yıldır aynı partiyle yaşa.. doğan çocuk demokrasinin nedemek olduğunu ancak sözlükten bilir... o yüzden teoride olan pratikte olmaz.. teori çok... ama pratik yok... kuantumda da öyle...
sizleri alıcı yaptılar... kendileri ise satıcılar... üreticiler ise dünyanın başka yerinde.. kontrollü geri bırakma**** bunu bir kere değil bin kere düşünmen lazım...
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lterlemez 2 yıl xabc
xabc

elemanların hayatı akpden ibaret. rüyalarında bile akp diye sayıklıyorlar. siyaset adete hastalık olmuş bunlarda. otur birşeyler yap. bütün ömrünü küfür ve hakaretle geçirerek aya çıkamazsın. 90 yıldır değişmedi bu kafa.

Öncelikle 90 yıldan daha uzun bir süre önce başladı "değişmeyen kafa" (Osmanlı İmp. çöküş döneminin başlaması, başlangıç olarak sayılabilir). Siyasetin hastalık olması problem değil, problem düşünememeleri ve bazı şeyleri idrak edememeleridir. Siyaset hastalığı bulaşmış olup, hem halkını hem de ülkesini iyi yere getirebilen siyasetçiler de var.
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xabc 2 yıl
çok ilginç. batılılar 1950'lerde genetiği çözmüş, atom bombası yapmışken biz ise hala idam sehpalarında insanları asıyorduk, yesinler diye arpa tohumu veriyorduk, ekmek için karne veriyorduk. insanlar şehirlere gelmesinler diye yol yapmıyorduk (yol yapmayın ki köylüler şehre gelmesin inönünün sözüdür. aşık veyseli bile şehre almamışlardır). 90 küsür yılda yapılması gereken en basit işleri bile yapmayıp bugünlere bırakan, sadece karnını şişiren, yandaşını zengin eden, bu hastalıklı kesim hala vır vır edebiliyor. insanda biraz utanma olur ama nerdeee. ellaam aya giderken sen aya gidemiyorsak, hala temel şeylerle uğraşıyorsak bu sizlerin hastalıklı kafası yüzünden.
Ayrıca meseleyi sadece yol ve kprü yapıyorlara indirme kurnazlığından da vazgeçin. kafanızdaki türkiyeyle gerçek türkiye arasında uçurumlar kadar fark var. kendi ezikliğinizi de herkese mal etmeyin. türkiye pek çok alanda ilerledi, geri kalan bir tek sizin çinliler bile atatürk okuyor diyen kominizm meraklısı kafanızdır.
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firat_kilic 2 yıl xabc
kominizm :))) komünizm... = commun=halk communism=halkçılık tersi ise emperyalizm emperial=emperor=imparator... imparatorculuk... ---> halkçılık ve kralcılık....
ha bu arada... public=herkese açık private=özel // privatization ise özelleştirme... re-public ise cumhuriyet... sana bunlar öğretilmez... yaşayarak öğrenirsin... öğrenmek istersen öğrenirsin... ayrıca kelimeler üzerinde 1hafta düşünürsen başka bağlarda geliştirebilirsin... görme oranın artar.. istersen benide eleştirebilirsin..
daha kelimeler ve anlamlarını bilmeyen bir halk ne öğrenebilir? ne üretebilir? temelde kernelda çekirdekte problem varken... 1nci katı düzgün yapmadan temel yanlışken eve kat çıktıkça risk artar...
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JoeyBane 2 yıl
Bu tam Hacker Okan'a göre bir iş.
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Umutcan 2 yıl JoeyBane
JoeyBane
Bu tam Hacker Okan'a göre bir iş.

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Kerim5100 2 yıl
Halbuki bunu yapana kadar kaç köprü yaparlardı :D
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