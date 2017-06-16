Çin hacklenmesi imkansız kuantum sinyali ile bir ilke imza attı

Şifrelenmiş bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesi için karmaşık kuantum parçacıkları kullanan kuantum kriptografisi, güvenli iletişimin geleceği olarak görülüyor. Ancak karmaşık kuantum parçacıklarının uzun mesafelere iletilmesinin oldukça zor olması bu alanın önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Zira kuantum parçacıkları fiber optik kablo içinde bile gönderilse bozulmadan en fazla 240 kilometre gidebiliyor.

Çin Bilim Akademisi'nde görevli bilim insanları ise bu sorunu, kuantum parçacıklarını uzaya gönderip uzaydaki bir uydudan dünyaya geri yansıtarak aşmayı başardı. Uzun süredir gündemde olan bu fikir geçtiğimiz günlerde ilk kez başarıyla hayata geçirildi. İlk kuantum uydusunu ağustos ayında yörüngeye fırlatan Çin, geçtiğimiz günlerde bu uyduyu kullanarak hacklenmesi imkansız kuantum sinyali ile birbirinden 1200 km uzaklıktaki iki istasyon arasında iletişim kurmayı başardı.

Lazer ve ayna sistemi ile donatılmış 100 milyon dolarlık bu kuantum uydusunda bulunan özel bir kristal, dünyadan gelen kuantum parçacıklarına veri ve şifre anahtarları kodlayabiliyor.

Kuantum sinyalini uzayda bulunan uydudan yansıtmak zeminde yapılan iletişimde karşılaşılan birçok engeli ortadan kaldırıyor olsa da yörüngeden dönen parçacıkları tespit etmek yine de oldukça zor oluyor. Zira uyduda bulunan kristal her an 6 milyona kadar kuantum parçacığı gönderebilirken, dünyada bulunan iki yer istasyonu ancak saniyede bir parçacık tespit edebiliyor.

Bu işi başarmanın ne kadar zor olduğunu dikkat çeken fizikçi Chao-Yang Lu, yörüngeden yansıtılan kuantum parçacıklarını tespit etmeyi bir insan saçını 300 metreden net bir şekilde görmeye çalışmaya benzetiyor.

Chao-Yang Lu ve ekibi, bu başarılı deneyin daha güvenli iletişim sistemleri geliştirme yolunda atılacak adımlara öncülük etmesini umuyor. Eğer kuantum kriptografi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, iletişim kanallarının hacklenmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Zira kuantum parçacıkları yapıları gereği herhangi bir müdahale olduğunda kendiliğinden bozulduğu için bilginin ele geçirilmesi imkansız olacak.

https://www.engadget.com/2017/06/15/china-bounced-an-unhackable-quantum-signal-between-cities/