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Aziz Sancar kanser araştırmalarında önemli bir buluşa daha imza attı

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, sigara kullanımının DNA üzerindeki etkilerini açık bir şekilde ortaya koyan yeni bir teknik geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen ve Türkiye için tarihi bir başarıya imza atan Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser ve DNA araştırmalarında önemli bir buluşa daha imza attı. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde görevli Sancar önderliğindeki araştırmacılar, sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi.
Sigara kullanımının DNA'ya zarar verdiği ve başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türü için riski arttırdığı uzun süredir bilinen bir gerçek. Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibinin geliştirdiği bu yeni teknik ise sigarının DNA üzerindeki etkilerinin genom seviyesinde detaylı bir şekilde incelemesini mümkün hale getirecek. Bu yeni teknik sayesinde sigara kaynaklı kanserlerin nasıl ortaya çıktığı, neden bazı insanların kansere daha yatkın olduğu ve DNA'da oluşan hasarın nasıl onarılabileceği daha iyi anlaşılacak.
Geliştirdikleri bu yeni haritalama tekniği hakkında konuşan Aziz Sancar, sigarada dumanında bulunan Benzo(a)piren'in ABD'deki kanser ölümlerinin yüzde 30'una neden olan bir kansorejen olduğuna dikkat çekti. Bu teknik ile sigara kullanımının hücresel seviyedeki etkileri ile ilgili net kanıtlar ortaya koyduklarını ifade eden Sancar, çalışmalarının insanların sigara içme alışkanlarını bırakma konusunda etkili olmasını umuyor.
Sancar ve ekibi bundan sonra, geliştridikleri bu yeni haritalama tekniğini kullanarak farklı çevresel toksinlerin DNA üzerindeki etkilerini araştıracak. Ekip ilk olarak kanserojen aflatoksinlerin DNA üzerindeki etkilerini inceleyecek.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612170919.htm Yorum Yaz
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stophart 2 yıl en beğenilen
Türkiye ye dönmediği için laf atanlar vardı, iyiki dönmemiş te layıkıyla işini yapıyor. başarılarının devamını dilerim
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Quard 2 yıl
Aziz Sancar burada olsaydı bu başarıları göremezdik(genel olarak söyledim).
Genel olarak Batı bilim adamları için bulunmaz bir nimet.Bir gün bizde Batı'yı yakalayabilecek miyiz ki

Bu yüzden Batı'ya göç eden/giden Türk bilim adamlarını/kadınlarını vs desteklemeliyiz çünkü onlar bizim yüzakımız/gururumuz.
Aziz Sancar burada olsaydı bu başarıları göremezdik(genel olarak söyledim).Genel olarak Batı bilim adamları için bulunmaz bir nimet.Bir gün bizde Batı'yı ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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kucukyenici 2 yıl
Buradaki kısır tartışmalardan uzakta ilim ile uğraşıyor. Malum kişilerle barışık olmazsa biranda şuncu-buncu olup kendini niye riske atsın? Başarılarının devamını diliyoruz.
Buradaki kısır tartışmalardan uzakta ilim ile uğraşıyor. Malum kişilerle barışık olmazsa biranda şuncu-buncu olup kendini niye riske atsın? Başarılarının devamı...
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Master_Evil 2 yıl
helal olsun, başarılarının devamını dilerim
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firat_kilic 2 yıl
Sizde elektronik&bilgisayar mühendisi/teknisyeni/teknikeri başbakan seçin ilerleyelim. Yıllardır sürünmekten bıkmadınız mı? // Bu yazımı iyice okuyup paylaşın herkesle // tips&tricks..
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H.B.V 2 yıl
Niye tartışılıyor bu adam hala zorunuza mı gidiyor anlamadım.
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JoeyBane 2 yıl
Gurur verici...
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K E N 2 yıl
Türkiye'nin beğenmediği adamlar yurtdışında ilah oluyorlar.
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__BadblooD__ 2 yıl
--Türkiye için tarihi bir başarıya imza atan-- yazmissiniz ama Turkiyenin gurur duyacagi hicbirsey yok aksine ulkemizdeki potansiyeli degerlendiremedigimiz gerceginden utanmamiz gerekiyor. Kendisi cok kibar bir insan bu dediklerimi dusunse de dillendirmiyordur eminim, USA imkanlariyla ve egitimiyle nobel alan Amerikan vatandasi kendisi kendimize pay cikarmak icin cirpinmak sadece asagilik kompleksimizi belli eder baska birseyi degil.
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MALTHAEL 2 yıl
Helal olsun .
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mokinto 2 yıl
2015 Nobel kimya ödülü
Yukarıdaki linke baktığımda editörün Türkiye için çok önemli yorumunu anlamadım.
Doğum yeri Savur, Turkey
Ödül aldığında bağlantılı olduğu yer için ise ; University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA
diyor. Ben bu coğrafyadan böyle bir zeka çıktığı için çok mutluyum ama Türkiye'ye nasıl bir önem ve değer katmıştır anlamadım. North Carolina Üniversitesi prestijin ortağıdır.
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ahnksqualt 2 yıl
Abuk subuk haberlerde binlerce yorum yapanlar
İlk fırsatta ülkesini eleştirenler bu haberleri okumayınca aslında seviyelerini belli ediyorlar. :)
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METEHAN88 2 yıl
MilliEğitim Diyanet oldu.........
Okullar dinadamı yetiştiren kurumlar oldu...
Artık Sancar'ların nesli tükenmelidir...
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