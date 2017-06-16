Aziz Sancar kanser araştırmalarında önemli bir buluşa daha imza attı

DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen ve Türkiye için tarihi bir başarıya imza atan Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser ve DNA araştırmalarında önemli bir buluşa daha imza attı. Kuzey Carolina Üniversitesi'nde görevli Sancar önderliğindeki araştırmacılar, sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi.

Sigara kullanımının DNA'ya zarar verdiği ve başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türü için riski arttırdığı uzun süredir bilinen bir gerçek. Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibinin geliştirdiği bu yeni teknik ise sigarının DNA üzerindeki etkilerinin genom seviyesinde detaylı bir şekilde incelemesini mümkün hale getirecek. Bu yeni teknik sayesinde sigara kaynaklı kanserlerin nasıl ortaya çıktığı, neden bazı insanların kansere daha yatkın olduğu ve DNA'da oluşan hasarın nasıl onarılabileceği daha iyi anlaşılacak.

Geliştirdikleri bu yeni haritalama tekniği hakkında konuşan Aziz Sancar, sigarada dumanında bulunan Benzo(a)piren'in ABD'deki kanser ölümlerinin yüzde 30'una neden olan bir kansorejen olduğuna dikkat çekti. Bu teknik ile sigara kullanımının hücresel seviyedeki etkileri ile ilgili net kanıtlar ortaya koyduklarını ifade eden Sancar, çalışmalarının insanların sigara içme alışkanlarını bırakma konusunda etkili olmasını umuyor.

Sancar ve ekibi bundan sonra, geliştridikleri bu yeni haritalama tekniğini kullanarak farklı çevresel toksinlerin DNA üzerindeki etkilerini araştıracak. Ekip ilk olarak kanserojen aflatoksinlerin DNA üzerindeki etkilerini inceleyecek.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612170919.htm