Çin'in uzay istasyonu Tiangong 2, Dünya'ya düştü

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Çin, dev bir uzay istasyonu hazırlıyor

Çin'in 2016 yılında yörüngeye yerleştirdiği mini uzay istasyonu Tiangong 2, Dünya'ya düştü. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Çin Ulusal Uzay Dairesi, görev süresinin sonuna gelen Tiangong 2'nin Cuma günü TSİ 07.06'da Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirildiğini duyurdu.Çin'in bir önceki mini uzay istasyonu olanı Tiangong 1, hatırlayacağınız üzere 2018'de Dünya'ya düşmüştü. Ancak inişin kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmiş olması nedeniyle Çin Ulusal Uzay İdaresi tüm dünyadan ciddi anlamda eleştiri toplamıştı. Uzay ajansı, yine bu tarz bir problemle karşılaşmamak adına Tiangong 2'yi hala fonsiyonel olmasına rağmen Yeryüzü'ne indirme kararı aldı.Deneysel bir uzay laboratuvarı olan Tiangong 2, 15 Eylül 2016'da Çin'in Long March-2F T2 isimli roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı. Fizik, tıp ve biyoloji alanlarında birçok deneyin gerçekleştirildiği mini uzay istasyonu ayrıca iki taykonota da ev sahipliği yaptı. Shenzhou 11 görevi dahilinde Gök Sarayı'na gönderilen iki taykonot, uzayda tam 32 gün geçirdikten sonra Dünya'ya dönmüştü. Bu görev Çin uzay araştırmaları tarihinin en uzun insanlı görevi olarak tarihe geçti.Tiangong 2, Çin'in nihai hedefi olan 'uzayda kalıcı bir istasyon' için çok önemli bir adımdı. Uluslararası Uzay İstasyonu programına dahil olmayan Çin, uzun bir süredir kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uğraş veriyor. Uzak doğu ülkesinin 2011 yılında fırlattığı Tiangong 1 bu doğrultudaki ilk adım olmuştu.Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3'ü 2022-2024 gibi yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor. Proje hakkında şu an için çok detaylı bilgilere sahip olmasak da istasyonun modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.