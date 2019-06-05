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Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olmaya çok yakın

Çin Ulusal Uzay Dairesi, önümüzdeki yıl Mars'a dev bir misyon düzenlemeyi planlıyor. Görev başarıyla sonuçlanırsa Çin, Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapabilen ikinci ülke olacak.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bilimin tüm dallarında olduğu gibi uzay araştırmalarına da ciddi yatırımlar yapan Çin, önümüzdeki yıl kızıl gezegen Mars'a tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Çin Ulusal Uzay Dairesi, Mars 2020 görevi öncesinde her şeyin kusursuz ilerlediğini ve uzay araçlarının da artık neredeyse hazır olduğunu açıkladı.

SpaceNews'e konuşan Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi başkanı Wang Chi,"Mars 2020 misyonu çerçevesinde Kızıl Gezegen'e göndereceğimiz uzay aracının birleştirme işlemlerine başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı. Çinli bilim insanları şu anda Mars 2020 görevini oluşturan 13 farklı bilimsel ekipmanı bir bütün haline getirmeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi"
Ağustos 2020'de start verecek olan Mars misyonunda üç farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'e fırlatılacak. Bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşan bu uzay araçları Mars'ı hem yörüngeden hem de yüzeyden en ince detaylarına kadar inceleyecek. Geçtiğimiz yıl Xinhua'ya konuşan Mars 2020 görevinin baş mimarı Zhang Rongqiao, yörünge ve gözlem araçlarını kullanarak Kızıl Gezegen'in çevresel ve biçimsel özellikleri, yüzey yapısı ve atmosferik özelliklerine dair çok önemli veriler toplayacaklarını ifade etmişti.

Mars 2020 görevi yine Çin'in kendi yapımı olan Long March 5 isimli roket üzerinde uzaya fırlatılacak. Uzay araçlarının yaklaşık yedi aylık yolculuğun ardından Mars'ın yörüngesine giriş yapması bekleniyor. Sonrasında ise yörünge ve gözlem araçları birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gözlem aracı Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olacak.

Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.  

https://spacenews.com/chinas-first-mars-spacecraft-undergoing-integration-for-2020-launch/ Yorum Yaz
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Redunay 4 gün
Rusya bile indiremediyse çin in işi çok zor
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WB 4 gün
2020: “Marsa inis yapmaya calisan cine ait uzay araci inis esnasinda gerceklesen bir ariza nedeniyle yuzeye cakildi. Kaza alanina ait goruntuler olay sonrasi NASA araci tarafindan fotograflanarak internet sitesi uzerinden yayinlandi..”
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LKLC 3 gün WB



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darkaura 4 gün
ince atmosfer yuzunden marsa arac indirmek gercekden zor. sadece parasut acmak araci yeterince yavaslatmaya yetmiyor. amerika arac son yere yaklastigi asamada geri itici roketler kullaniyor, bazen hava yastiklarida kullaniyor. rusya ve avrupa birliginin pek cok denemesi basarisiz oldu. amerika bu konuda tecrubeli oldugundan sira sira basarili inisler yapabiliyor ama cin'in ilk seferde isi gercekden zor olacak. basarirsa buyuk prestij kazanir.
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gun 4 gün
Mars’a inebilen ikinci ülke Çin’e nasip olursa büyük sükse olur onlar için.
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AL3lMA 4 gün
Oda birsey mi biz isimlerimizi gönderdik bile
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