Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor

Oyun firmaları için iyi bir haber, Çin’in oyunlara tekrar izin vermeye başlaması oldu. Kötü haber ise ülkenin yayınladığı yeni yasalar. Bu yasalara göre bazı kategoriler direkt olarak yasaklanacak ve bazıları da ciddi kesintiler yaşayacak.

Üç ana kategoride yer alan oyunlar artık yasa dışı olacak: Mahjong ve poker, Çin’in imparatorluk zamanını çağrıştırdığından yasak olacak. Diğer kategori ise basitçe içinde kan ya da cesetler bulunan her oyun yasaklanacak. Bunlar hakkında ülke otoritesinin açıklaması ise gençler arasında kumar bağımlılığı ve şiddete yatkınlığı engellemek şeklinde oldu.

Dünyanın en büyük oyuncu pazarı olan Çin’e erişim sağlamak oyun üreticileri açısından hazine gibi fakat bu yasaklar epey bir can acıtacak gibi görünüyor. 2017 yılında onaylanan oyunlara bir baktığımızda yüzde 37’nin Mahjong ve poker kategorisine girdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun da üzerine, Çin’de oyunlarını piyasaya sürmek isteyen geliştiriciler, bağımlılık önleyici sistemleri oyunlara yerleştirmek zorundalar.

Oyunlarda kan ise zaten yasaklıydı fakat oyun üreticileri bunun üstesinden gelmek için kanın rengini değiştirmekle yetiniyordu. Yeni yasalara göre kanın her rengi yasak.

Geçen yıl kurulan Çevrimiçi Oyun Etikleri Komitesi, oyunları kontrol ederek ülkeye yararlı olup olmadıklarını analiz ediyordu. Bu kurum hâlâ çalışmaya devam ediyor ve geçen yıl hiçbir koşul olmadan tam izin alan oyun sayısı bir hayli sınırlıydı.

Büyük geliştiricilere bir şey olmayacak

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