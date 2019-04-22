Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor

Teknoloji Editörü
Oyun firmaları için iyi bir haber, Çin’in oyunlara tekrar izin vermeye başlaması oldu. Kötü haber ise ülkenin yayınladığı yeni yasalar. Bu yasalara göre bazı kategoriler direkt olarak yasaklanacak ve bazıları da ciddi kesintiler yaşayacak.
Üç ana kategoride yer alan oyunlar artık yasa dışı olacak: Mahjong ve poker, Çin’in imparatorluk zamanını çağrıştırdığından yasak olacak. Diğer kategori ise basitçe içinde kan ya da cesetler bulunan her oyun yasaklanacak. Bunlar hakkında ülke otoritesinin açıklaması ise gençler arasında kumar bağımlılığı ve şiddete yatkınlığı engellemek şeklinde oldu.
Dünyanın en büyük oyuncu pazarı olan Çin’e erişim sağlamak oyun üreticileri açısından hazine gibi fakat bu yasaklar epey bir can acıtacak gibi görünüyor. 2017 yılında onaylanan oyunlara bir baktığımızda yüzde 37’nin Mahjong ve poker kategorisine girdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun da üzerine, Çin’de oyunlarını piyasaya sürmek isteyen geliştiriciler, bağımlılık önleyici sistemleri oyunlara yerleştirmek zorundalar.
Oyunlarda kan ise zaten yasaklıydı fakat oyun üreticileri bunun üstesinden gelmek için kanın rengini değiştirmekle yetiniyordu. Yeni yasalara göre kanın her rengi yasak.
Geçen yıl kurulan Çevrimiçi Oyun Etikleri Komitesi, oyunları kontrol ederek ülkeye yararlı olup olmadıklarını analiz ediyordu. Bu kurum hâlâ çalışmaya devam ediyor ve geçen yıl hiçbir koşul olmadan tam izin alan oyun sayısı bir hayli sınırlıydı.
Büyük geliştiricilere bir şey olmayacakTechCrunch’a yapılan bir açıklamaya göre yerel geliştiricilerden en büyükleri olan Tencent ve NetEase, Çin’de yönettikleri PUBG, Monster Hunter: World, World of Warcraft ve Overwatch gibi serilerde yeni yasalara uyum için herhangi bir zorluk yaşamayacaklar. Küçük geliştiriciler ise yasalara uymakta şüphesiz zorlanacaklar.
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bizimkilerin oy saymaktan başka bir icraatleri yok zaten !
tez vakitte ; ek dilekçe yollayın !
Bide pubg mobile nin çin versiyonu yok mu
Çin versiyonu da wechat arkadaşlarını senkronize ediyor, bütün arkadaşlarının seviyesini falan görüyorsun pek bir fark dikkatimi çekmedi.