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Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor

Çin'de revize edilen oyun yasaları, artık her oyunun ülkeye girişini yasaklamasa da hemen hemen her içerikte yer alan öğeleri yasaklıyor. Bu yasaklar büyük geliştiricileri etkilemeyecek.
1 ay
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Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Oyun firmaları için iyi bir haber, Çin’in oyunlara tekrar izin vermeye başlaması oldu. Kötü haber ise ülkenin yayınladığı yeni yasalar. Bu yasalara göre bazı kategoriler direkt olarak yasaklanacak ve bazıları da ciddi kesintiler yaşayacak. 
Üç ana kategoride yer alan oyunlar artık yasa dışı olacak: Mahjong ve poker, Çin’in imparatorluk zamanını çağrıştırdığından yasak olacak. Diğer kategori ise basitçe içinde kan ya da cesetler bulunan her oyun yasaklanacak. Bunlar hakkında ülke otoritesinin açıklaması ise gençler arasında kumar bağımlılığı ve şiddete yatkınlığı engellemek şeklinde oldu. 
Dünyanın en büyük oyuncu pazarı olan Çin’e erişim sağlamak oyun üreticileri açısından hazine gibi fakat bu yasaklar epey bir can acıtacak gibi görünüyor. 2017 yılında onaylanan oyunlara bir baktığımızda yüzde 37’nin Mahjong ve poker kategorisine girdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun da üzerine, Çin’de oyunlarını piyasaya sürmek isteyen geliştiriciler, bağımlılık önleyici sistemleri oyunlara yerleştirmek zorundalar.
Oyunlarda kan ise zaten yasaklıydı fakat oyun üreticileri bunun üstesinden gelmek için kanın rengini değiştirmekle yetiniyordu. Yeni yasalara göre kanın her rengi yasak. 
Geçen yıl kurulan Çevrimiçi Oyun Etikleri Komitesi, oyunları kontrol ederek ülkeye yararlı olup olmadıklarını analiz ediyordu. Bu kurum hâlâ çalışmaya devam ediyor ve geçen yıl hiçbir koşul olmadan tam izin alan oyun sayısı bir hayli sınırlıydı. 

Büyük geliştiricilere bir şey olmayacak 

TechCrunch’a yapılan bir açıklamaya göre yerel geliştiricilerden en büyükleri olan Tencent ve NetEase, Çin’de yönettikleri PUBG, Monster Hunter: World, World of Warcraft ve Overwatch gibi serilerde yeni yasalara uyum için herhangi bir zorluk yaşamayacaklar. Küçük geliştiriciler ise yasalara uymakta şüphesiz zorlanacaklar.

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ESOES1981TR 1 ay en beğenilen
Çinin yok edilmesi lazım
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Orange dragon 1 ay
Çin kadar tiksindiğim başka devlet yok
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AREryilmaz 4 hf.
Kardeş sen çeviri yapma artık lütfen. Ülke otoritesi nedir? Yetkililer falan dersin. Kanın rengi değiştirlerek yasağın üstesinden gelinmez arkasından dolaşılır. Tureng bir thesaurusdur, sözlük değildir. Anlamını bildiğin kelimeler için kullanırsın. Sözlük olarak kullanmaya kalkarsan böyle saçmalarsın.
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SEO-Uzmanı 1 ay
çin son zamanlarda sosyo-kültürel olarak kendini çabuk doğrultu !
bizimkilerin oy saymaktan başka bir icraatleri yok zaten !
tez vakitte ; ek dilekçe yollayın !
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Orange dragon 1 ay
Ben çinde yaşıyor olsa idim vpn veya benzeri şeyler ile yine oynardım
Bide pubg mobile nin çin versiyonu yok mu
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Ryuzaki Hideki 1 ay Orange dragon
Pubg yapımcısı tancent da Çinli bir firma bu arada

Çin versiyonu da wechat arkadaşlarını senkronize ediyor, bütün arkadaşlarının seviyesini falan görüyorsun pek bir fark dikkatimi çekmedi.
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Orange dragon 1 ay
Çin kadar tiksindiğim başka devlet yok
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Omisis046 1 ay
Aptal herifler.
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bluedevil866 1 ay
Amaclari belli. Vahsi insan yani toplum istemiyorlar. Bizim ulkede sol biraz sert olsa idi cok baska olurdu...
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ESOES1981TR 1 ay en beğenilen
Çinin yok edilmesi lazım
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Haplo 1 ay
Çin'de böyle bir yasa ve yasak zaten yok muymuş? Çünkü World Of Warcraft'ın Çin versiyonu ile normal versiyonu arasında dağlar kadar görsel fark vardı. İnternette bu konu hakkında birçok içerik bulabilirsiniz.
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