Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu

2018 Uluslararası Yılın Motoru ödülünü almıştı
Volkswagen Golf’ün kaputu altındaki yeni 1.0 litre TSI motor, geçtiğimiz yıl “2018 Uluslararası Yılın Motoru” ödülüne layık görüldü. Daha önce 110 beygirlik 1.0 litre motor seçeneğiyle tüketiciyle buluşan Golf’ün motor gücü yeni üniteyle birlikte 115 beygire yükseldi. Ayrıca, yüksek teknoloji ve verimliliğe sahip yeni 1.0 litre TSI üniteyle birlikte yakıt tüketiminin de düştüğü söyleniyor.
Volkswagen Golf ürün gamının giriş seviyesini oluşturan 115 beygirlik 1.0 litre TSI ünite; kompakt, hafif ve yüksek verimli teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Dört yollu katalitik konvertörle birleştirilen motor aynı zamanda benzin partikül filtresiyle birlikte sunuluyor. Ayrıca; geliştirilmiş enjektör, yeni turbo ünitesi ve yenilikçi emisyon sistemi sayesinde 115 beygirlik 1.0 litre TSI ünitenin çok daha çevreci bir motor olduğu söyleniyor.
7 İleri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor
Volkswagen Golf’ün 115 beygirlik 1.0 litre TSI motoru 200 Nm tork sağlarken, 100 km’de ortalama 5,0 litre yakıt tüketimi ve 11 gr/km emisyon salınımı değerlerine sahip. Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle satılan yeni motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.
Golf 1.0 TSI 115 PS fiyatları şu şekilde:
|Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Midline Plus
|155.600 TL
|Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Comfortline
|163.300 TL
|Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Highline
|176.800 TL
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42 yaşında bir Bilişim Uzmanı olarak, açıldığı günden beri DH'ı her gün takip ederim. İlk defa, okuduğum haberlerin altındaki yorumlardan birine yanıt yazıyorum. Burada yaşadığımız dünyanın gerçekliğini kavramış birini görmekten gerçekten memnun oldum. Burada yorum yazan okuyucuların bir çoğu (yorumlarından anlayabildiğim kadarı ile) bu ülkenin yakın tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayanlardan oluştuğu aşikar. Sadece günlük siyasal ve sosyal tartışmalara takılıp kalmışlar. Umarım insanlarımız herşeye daha geniş bir perspektiften bakmaya bir an önce başlarlar. Saygı ile...
1.0 motora 155K verenlere saygı duyuyorum :)
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