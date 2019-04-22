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Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu

Volkswagen Golf, 1.0 litre TSI 115 PS motoruyla Türkiye'de satışa sunuldu. 2018 Uluslararası Yılın Motoru ödülüne layık görülen üniteyle birlikte motor gücü 115 beygire çıktı, yakıt tüketimi de düştü.
4 hf.
18,6b
2
90
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu
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Alman üreticinin en popüler modellerinden biri olan Volkswagen Golf, Türkiye’de yeni 1.0 litre TSI motor seçeneğiyle satılmaya başlandı. 115 beygirlik 1.0 litre TSI motora sahip Volkswagen Golf fiyatları 155 bin 600 TL’den başlıyor.

2018 Uluslararası Yılın Motoru ödülünü almıştı 

Volkswagen Golf’ün kaputu altındaki yeni 1.0 litre TSI motor, geçtiğimiz yıl “2018 Uluslararası Yılın Motoru” ödülüne layık görüldü. Daha önce 110 beygirlik 1.0 litre motor seçeneğiyle tüketiciyle buluşan Golf’ün motor gücü yeni üniteyle birlikte 115 beygire yükseldi. Ayrıca, yüksek teknoloji ve verimliliğe sahip yeni 1.0 litre TSI üniteyle birlikte yakıt tüketiminin de düştüğü söyleniyor.

Volkswagen Golf ürün gamının giriş seviyesini oluşturan 115 beygirlik 1.0 litre TSI ünite; kompakt, hafif ve yüksek verimli teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Dört yollu katalitik konvertörle birleştirilen motor aynı zamanda benzin partikül filtresiyle birlikte sunuluyor. Ayrıca; geliştirilmiş enjektör, yeni turbo ünitesi ve yenilikçi emisyon sistemi sayesinde 115 beygirlik 1.0 litre TSI ünitenin çok daha çevreci bir motor olduğu söyleniyor.

7 İleri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor 

Volkswagen Golf’ün 115 beygirlik 1.0 litre TSI motoru 200 Nm tork sağlarken, 100 km’de ortalama 5,0 litre yakıt tüketimi ve 11 gr/km emisyon salınımı değerlerine sahip. Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle satılan yeni motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

Golf 1.0 TSI 115 PS fiyatları şu şekilde: 

 Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Midline Plus155.600 TL 
 Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Comfortline163.300 TL 
 Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Highline176.800 TL 


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Spider_hip 4 hf. en beğenilen murdocklawless
Olsun yinede bundan 20 sene önce öyle 2019 model golf yoktu ülkemizde. Millet en fazla 99 modellerle gezebiliyordu. Çok şükür çok geliştik. Mantığında insanlarla yine iyi buralara geldik. :D
Olsun yinede bundan 20 sene önce öyle 2019 model golf yoktu ülkemizde. Millet en fazla 99 modellerle gezebiliyordu. Çok şükür çok geliştik. Mantığında insanlar...
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Yanıtla +112
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murdocklawless 4 hf.
1 litre motorlu giriş seviyesi araba 155 bin lira. bunlar iyi günlerimiz.
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mmcivil 4 hf.
6 yıldır golf kullanıyorum. Aldığım günden beri ön amortisörlerden kasislerden geçerken gacır gucur sesler geliyor. Arabanın garantisi bittiği gibi önce dsg kavraması içine verdi, 1 sene sonra da mekatronik içine verdi. Allah’ı var ikisini de iyi niyet garantisi kapsamında yaptılar. Ama garanti bitikten sonra dışarıda balım yaptıran kuzene mekatronik için 13.000₺ dediler daha yeni. Benzin deposunun kapağı kafasına göre bir açılıyor bir açılmıyor. Arabanın bagajında gezdirdiğim yağ bidonu da cabası. Sürekli yağ eksiltiyor. Gel de şimdi bu arabaya tekrar para ver
6 yıldır golf kullanıyorum. Aldığım günden beri ön amortisörlerden kasislerden geçerken gacır gucur sesler geliyor. Arabanın garantisi bittiği gibi önce dsg ka...
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5 Yanıt Yanıtla +36
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DH Misafiri 3 hf.
Sevgili TheStarBox,
42 yaşında bir Bilişim Uzmanı olarak, açıldığı günden beri DH'ı her gün takip ederim. İlk defa, okuduğum haberlerin altındaki yorumlardan birine yanıt yazıyorum. Burada yaşadığımız dünyanın gerçekliğini kavramış birini görmekten gerçekten memnun oldum. Burada yorum yazan okuyucuların bir çoğu (yorumlarından anlayabildiğim kadarı ile) bu ülkenin yakın tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayanlardan oluştuğu aşikar. Sadece günlük siyasal ve sosyal tartışmalara takılıp kalmışlar. Umarım insanlarımız herşeye daha geniş bir perspektiften bakmaya bir an önce başlarlar. Saygı ile...
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zingfth 3 hf.
Yakında 0,5cc'ye biner miyiz ?
1.0 motora 155K verenlere saygı duyuyorum :)
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atlantice 3 hf.
1.0 Audi A3 kullanmaktayım Araç 3 silindir ilk çalışmada biraz sesli ama sonra normale dönüyor. Ben motor performasını beğendim, beni hiç üzmedi. 1.0 için kafasında soru işareti olan varsa tereddüt etmesin. Diğer şeylere bişey diyemem (O para verilirmi, Doviz kuru, Doğuş Vs.)
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montaj34 3 hf.
ben de 1.0 110 beygir tsi dsg fabia var.İnanılmaz bir ivmelenmesi var aracın.sanırım turbo dan kaynaklanıyor,1.0 motor için gitmez diyenler arabayı kullanmadan boş yorumlar yapıyorlar.
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canlee89 3 hf. montaj34
Fabia B segmenti bir araç performans olarak 1.0 turbo o kasayı çok rahat kaldırır hafif araba
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tnrskr 3 hf.
Bu ülkede yaşayan herkesin midesine bir ağrı giriyor mu yoksa sadece bende mi var.
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Hsnyksr 3 hf.
Valla şu arabaya binmeyen yorum yapmasın saçma sapan yorumlar okuyorum.yok gitmez yok çekmez gaza bastiginda koltuga gomuluyosun on numara motor ülkemiz içinde ideal bence.
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CoreXXX 4 hf.
araba motor uzmanı= Japonlar .vw nin arabaları sıfırken iyi ama 3-5 yıl geçince arabalar cacık oluyor. Japonlara bu konuda hastayım zaten amerikada en çok tutulan arabaların japon olmasının sebebide işçilik çok pahalı olduğu için arıza az veren araba çok satılır. orada usta şuna bi bak neyi var diye sorarsan 200 doları ödersin sadece:)
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navigator_ 4 hf.
Vw diesel üretmesin diye yok salınım değerleri yüksek yok kriterlere uymuyor denıldi. İşin aslı ürettiği diesller hem tasarruf sağlıuor hem de iyi bakıldığında evladiyelik araclar oluyordu. Şimdi ise 1.0 motora 10 yıl biçmişler! Kusura bakmayın 1.0 midline a 155 bın vermek saçmalık başka bişy değil!
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Drfalcon 4 hf.
Civic hatchback Avrupa’da Gofden daha pahalı bir araç. 1.5 turbo sport plus civic, boş 1.0 golften daha ucuz bunu kurla açıklamak mümkün değil. Bu resmen Doğuş geçirmesi.
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oly1786 4 hf.
Hayır hayır, "Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi " fotoğrafını paylaşmayacağım. Yapmayacağım
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