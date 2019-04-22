Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu

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Alman üreticinin en popüler modellerinden biri olan Volkswagen Golf, Türkiye’de yeni 1.0 litre TSI motor seçeneğiyle satılmaya başlandı. 115 beygirlik 1.0 litre TSI motora sahip Volkswagen Golf fiyatları 155 bin 600 TL’den başlıyor.

2018 Uluslararası Yılın Motoru ödülünü almıştı

Volkswagen Golf’ün kaputu altındaki yeni 1.0 litre TSI motor, geçtiğimiz yıl “2018 Uluslararası Yılın Motoru” ödülüne layık görüldü. Daha önce 110 beygirlik 1.0 litre motor seçeneğiyle tüketiciyle buluşan Golf’ün motor gücü yeni üniteyle birlikte 115 beygire yükseldi. Ayrıca, yüksek teknoloji ve verimliliğe sahip yeni 1.0 litre TSI üniteyle birlikte yakıt tüketiminin de düştüğü söyleniyor.

Volkswagen Golf ürün gamının giriş seviyesini oluşturan 115 beygirlik 1.0 litre TSI ünite; kompakt, hafif ve yüksek verimli teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Dört yollu katalitik konvertörle birleştirilen motor aynı zamanda benzin partikül filtresiyle birlikte sunuluyor. Ayrıca; geliştirilmiş enjektör, yeni turbo ünitesi ve yenilikçi emisyon sistemi sayesinde 115 beygirlik 1.0 litre TSI ünitenin çok daha çevreci bir motor olduğu söyleniyor.

7 İleri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor

Volkswagen Golf’ün 115 beygirlik 1.0 litre TSI motoru 200 Nm tork sağlarken, 100 km’de ortalama 5,0 litre yakıt tüketimi ve 11 gr/km emisyon salınımı değerlerine sahip. Midline Plus, Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle satılan yeni motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

Golf 1.0 TSI 115 PS fiyatları şu şekilde:

Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Midline Plus 155.600 TL Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Comfortline 163.300 TL Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Highline 176.800 TL