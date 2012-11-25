Çin merkezli Loongson, 8 çekirdekli yeni işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

Çin merkezli Loongson firması, yeni işlemcisi Godson 3B1500'ü detaylandırmaya hazırlanıyor. IEEE Uluslararası Katı Halli Devreler Konferansı'nda tanıtılması beklenen yeni işlemci, Intel ve AMD'nin x86 tasarımlarından ve ARM tabanlı yongada sistem platformlarından farklı olark MIPS64 mimarisini kullanıyor ve performans anlamında önemli gelişimler vaad ediyor.

Loongson firmasının güncel işlemci modeli Godson 3B ile kıyaslandığında, yeni 3B1500 işlemcisi aynı ısıl tasarım gücünde %35 daha fazla kayar nokta performansı sunuyor. Aynı zamanda üretim teknolojisinin 65nm'den 32nm fabrikasyon sürecine güncellendiği yeni işlemci, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak isteyen Çin'in, bu alandaki en önemli projelerinden bir tanesi olarak devlet kurumu Çin Bilim Akademisi tarafından da destekleniyor.

Her biri 4 çekirdekli iki kümeden oluşan yani toplamda 8 çekirdekli bir yapı sunan yeni işlemcinin her kümesinde 2MB olmak üzere toplamda 4MB Seviye 2 bellek bulunuyor. DDR2 ve DDR3 uyumlu entegre bellek kontrolcüsüne ve HyerTransport desteğine sahip olan işlemci, 1GHz'de çalışıyor ve 128GFLOP çift hassasiyetli işlem gücü sunuyor. Yerini alacağı Godson 3 işlemcisinin 40 Watt olan ısıl tasarım gücünde %35 daha hızlı çalışan veya daha düşük güç tüketiminde aynı performansı verebilen işlemcinin zar boyutu da gelişen üretim teknolojisi sayesinde 299.8mm2 seviyesinden 182.5mm2'ye düşürülmüş durumda.

Daha düşük zar alanına ve artan performansa ek olarak 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile donatılan işlemcinin tüketici elektroniği ürünlerinden ziyade Çin yapımı süperbilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. 64-bit olan yeni işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de, x86 komut setini emüle edebilecek 200 adet komutu bünyesinde barındırıyor olması. Alternatif mikroişlemci tasarımları giderek daha fazla kullanılıyor olsa bile teknoloji dünyasının merkezinde yer alan x86 ekosistemi en büyük uygulama havuzuna sahip, dolayısıyla Loongson da x86 uygulamaları çalıştırabilecek tasarımlar üzerine geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Haberimize konu olan yeni işlemci modelinin 16 çekirdekli bir türevi de planlanıyor olsa bile Loongson firması için şu an en büyük sorun, daha önce açıkladığı yol haritalarına sadık kalamamak gibi görünüyor. Şirketin geliştirdiği 16 çekirdekli Godson 3C işlemcisinin, Dawning süperbilgisayarında kullanılacağı da daha önce sık sık gündeme gelmişti.



