Çin merkezli Loongson, 8 çekirdekli yeni işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çin merkezli Loongson firması, yeni işlemcisi Godson 3B1500'ü detaylandırmaya hazırlanıyor. IEEE Uluslararası Katı Halli Devreler Konferansı'nda tanıtılması beklenen yeni işlemci, Intel ve AMD'nin x86 tasarımlarından ve ARM tabanlı yongada sistem platformlarından farklı olark MIPS64 mimarisini kullanıyor ve performans anlamında önemli gelişimler vaad ediyor.
Loongson firmasının güncel işlemci modeli Godson 3B ile kıyaslandığında, yeni 3B1500 işlemcisi aynı ısıl tasarım gücünde %35 daha fazla kayar nokta performansı sunuyor. Aynı zamanda üretim teknolojisinin 65nm'den 32nm fabrikasyon sürecine güncellendiği yeni işlemci, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak isteyen Çin'in, bu alandaki en önemli projelerinden bir tanesi olarak devlet kurumu Çin Bilim Akademisi tarafından da destekleniyor.
Her biri 4 çekirdekli iki kümeden oluşan yani toplamda 8 çekirdekli bir yapı sunan yeni işlemcinin her kümesinde 2MB olmak üzere toplamda 4MB Seviye 2 bellek bulunuyor. DDR2 ve DDR3 uyumlu entegre bellek kontrolcüsüne ve HyerTransport desteğine sahip olan işlemci, 1GHz'de çalışıyor ve 128GFLOP çift hassasiyetli işlem gücü sunuyor. Yerini alacağı Godson 3 işlemcisinin 40 Watt olan ısıl tasarım gücünde %35 daha hızlı çalışan veya daha düşük güç tüketiminde aynı performansı verebilen işlemcinin zar boyutu da gelişen üretim teknolojisi sayesinde 299.8mm2 seviyesinden 182.5mm2'ye düşürülmüş durumda.
Daha düşük zar alanına ve artan performansa ek olarak 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile donatılan işlemcinin tüketici elektroniği ürünlerinden ziyade Çin yapımı süperbilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. 64-bit olan yeni işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de, x86 komut setini emüle edebilecek 200 adet komutu bünyesinde barındırıyor olması. Alternatif mikroişlemci tasarımları giderek daha fazla kullanılıyor olsa bile teknoloji dünyasının merkezinde yer alan x86 ekosistemi en büyük uygulama havuzuna sahip, dolayısıyla Loongson da x86 uygulamaları çalıştırabilecek tasarımlar üzerine geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Haberimize konu olan yeni işlemci modelinin 16 çekirdekli bir türevi de planlanıyor olsa bile Loongson firması için şu an en büyük sorun, daha önce açıkladığı yol haritalarına sadık kalamamak gibi görünüyor. Şirketin geliştirdiği 16 çekirdekli Godson 3C işlemcisinin, Dawning süperbilgisayarında kullanılacağı da daha önce sık sık gündeme gelmişti.
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Dışa bağımlılığı azaltmak, çin gibi insanlarını eze eze elde edilebilecek bişey değil. Üstelik Çin ile biz direk karşılaştırılacak bi ülke değiliz. Bizimki gibi memlekette, kimseye dokumadan varolan düzende kimsenin canını acıtmadan kolay kolay değişim olmaz. İlla birilerinin canı yanacak. Sen bunu, canı yanacak kesimi bilim / arge vs. den dolayı canı yanacaklardan, uygun teşvikden dolayı canı yanacaklardan, para verim olsun biz tekerleği yeniden keşfetmesek de olurculardan değil de insanları ezerek yapalımcılardan olursan böyle olur kalırız işte.
Merak etmeyin bizim memleket de benziyor bazı açılardan. tubitak yeni düzenle para etmeyecek projelere de bol bol para saçıyor. TR'de de var o tür bilim lobisi, kendi bütçeleri koltukları kaymasın gitmesin diye neler yapıyorlar.
Loongson / Godson'da donanım destekli x86 emulasyonu yapma olayları eskiden beri var. 200 küsür tane komut var, QEMU ile x86 yı emule etmek için. HW asisted dedikleri bildiğimiz virtulization gibi bişey (CPU'da sanallaştırma desteği). Ticari amaçla yaygın olarak kullanılamayacakları için lisans vs. faln olayları da yok bunn gereklilği de yok. Peşine düşülse altından kalkamazlar orası ayrı. Daha önceden eğer okuyudsanız, %70 verimle x86 komutlarını çalıştırabiliyor diye, külliyen yalan palavra. x86 emule etmeye kalkınca performansı yerlerde sürünmenin ötesinde sürünüyor.
Çin'in bazı superbiligsayarlarını güçlendiren ShenWei 'ler, ki onlar da DEC Apha'dan reverse-engineering ile araklanmış ürünler (ortada DEC yok artık ya neyse), bu superbilgisayar olayları ve Ulusal Bililmler Akademisine gelen projeler ile sahiplerine çok para kandırdılar hala da kazandırıyorlar. Loongson da pay almak istiyor.
Bunların ne x86 ile alakası var ne bizim kullandığımız sistemler ile alakası var, nede performans olarak iyi bi yetenekleri var. Esas reklam malzemesi olarak kullanılan yüksek GFLOP'lu değerler, 256bit SIMD üniteleri sayesinde oluyor zaten ve çipin çok büyük alanını bunlar kaplıyor. Belli optimize koşullar altında bunlardan 2 tanesi mesela çok hızlı matris çarpımı yapabilir ve Opteron 6276'dan belki biraz daha yüksek sonuç verebilir. O çok optimize ve çok özel dışındaki gerçek dünya şartlarında ise yeterli değiller. Bi sürü haberde olduğu gibi gereksiz yere gereksiz şeyleri abartmayın.