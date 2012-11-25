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Çin merkezli Loongson, 8 çekirdekli yeni işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

6 yıl
710
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli Loongson firması, yeni işlemcisi Godson 3B1500'ü detaylandırmaya hazırlanıyor. IEEE Uluslararası Katı Halli Devreler Konferansı'nda tanıtılması beklenen yeni işlemci, Intel ve AMD'nin x86 tasarımlarından ve ARM tabanlı yongada sistem platformlarından farklı olark MIPS64 mimarisini kullanıyor ve performans anlamında önemli gelişimler vaad ediyor.
Loongson firmasının güncel işlemci modeli Godson 3B ile kıyaslandığında, yeni 3B1500 işlemcisi aynı ısıl tasarım gücünde %35 daha fazla kayar nokta performansı sunuyor.  Aynı zamanda üretim teknolojisinin 65nm'den 32nm fabrikasyon sürecine güncellendiği yeni işlemci, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak isteyen Çin'in, bu alandaki en önemli projelerinden bir tanesi olarak devlet kurumu Çin Bilim Akademisi tarafından da destekleniyor.
Her biri 4 çekirdekli iki kümeden oluşan yani toplamda 8 çekirdekli bir yapı sunan yeni işlemcinin her kümesinde 2MB olmak üzere toplamda 4MB Seviye 2 bellek bulunuyor. DDR2 ve DDR3 uyumlu entegre bellek kontrolcüsüne ve HyerTransport desteğine sahip olan işlemci, 1GHz'de çalışıyor ve 128GFLOP çift hassasiyetli işlem gücü sunuyor. Yerini alacağı Godson 3 işlemcisinin 40 Watt olan ısıl tasarım gücünde %35 daha hızlı çalışan veya daha düşük güç tüketiminde aynı performansı verebilen işlemcinin zar boyutu da gelişen üretim teknolojisi sayesinde 299.8mm2 seviyesinden 182.5mm2'ye düşürülmüş durumda.
Daha düşük zar alanına ve artan performansa ek olarak 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile donatılan işlemcinin tüketici elektroniği ürünlerinden ziyade Çin yapımı süperbilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. 64-bit olan yeni işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de, x86 komut setini emüle edebilecek 200 adet komutu bünyesinde barındırıyor olması. Alternatif mikroişlemci tasarımları giderek daha fazla kullanılıyor olsa bile teknoloji dünyasının merkezinde yer alan x86 ekosistemi en büyük uygulama havuzuna sahip, dolayısıyla Loongson da x86 uygulamaları çalıştırabilecek tasarımlar üzerine geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Haberimize konu olan yeni işlemci modelinin 16 çekirdekli bir türevi de planlanıyor olsa bile Loongson firması için şu an en büyük sorun, daha önce açıkladığı yol haritalarına sadık kalamamak gibi görünüyor. Şirketin geliştirdiği 16 çekirdekli Godson 3C işlemcisinin, Dawning süperbilgisayarında kullanılacağı da daha önce sık sık gündeme gelmişti.


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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Çinin örnek alınacak bi yanı yok, 1 tane alakasız haberle bu sonuçlara varmayın. İnsanı temel almayan her sistem kötüdür. Çok fazla ezilebilecek, düşüğün düşüğü seviyede insan var, insan harcamsı burda bildiğinizden binlerce kat daha kolay orda. Siz bizim memlekete sömürü vs. diyorsanız çinde alası var. Bizim memleket ile kıyas kabul etmeyecek derecede ucuz işgücü + çalışma şartları + özel politikalar v.s faln, bunları al bizim memlekete uygulamaya kalk savaş çıkar içerde. Adamlar o sömürdükleri kendi insanları sayesinde ucuza ürün üretiyorlar ve bunu dışarı satıyorlar vs. vs. Sonrasında da ülke olarak bi dünya para kazanıp, ABD'ye kredi verebilir oluyorlar. Ulusal Bilimler Akademisi'nin nerelere nelere para saçtığını bilseniz dudaklarınız uçuklar. Herkez orda işte bi proje yapsak da parayı alsak derdinde. Projenin gerçekten işe yaraması fizibl olması vs. önemli değil. Sen ilerde işe yaramayacağını öngörüyorsun, ama orda kurulu ikna edebilirsen 5 yıl boyunca 10 milyon'u garantiliyorsun mesela. Bunda dümen tezgah rüşvet bilimsel sahtekarlık vs. ne ararsan var istemediğin kadar. Yer yer bize denk gelio, abi buna lisede okuyan biri inanmaz nasıl onay vermişler dedirtecek şeyler var. Arada bi çürük elma çıkar diyosnız hiç de öyle değil. Ülkenin kalkınmasını dışa bağımlılığın böyle kendi insanlarını acımasızca sömürerek olacağına inanıyorsanız bravo valla, aynada kendinize bakın birz nasıl insanım diye. 15-20 senedir söylenip duruyor, herkez söylüyor G.Kore 15 sene önce neydi şimdi neydi. Cevap hazır onlar geçmişte iyi yatırımlar yaptılar iyi ARGE araştırması vs. yaptılar, devlet iyi destek verdi (Samsung LG v.s arkasında durması gibi) vs. vs. Eee aradan geçmiş 20 sene biz ne hale geldik?, 15-20 sene lafını azımıza sakız etmesini biliyoruz, 20 sene önce bizde bilime arge ye yeterince önem verseydik baya baya yol alırdık, G.kore ile belki karşılaştırılabilir yerlere gelirdik(bazı hammadelere ulaşma açısından daha kolay konumdalar biliyoz onların hepsini).
Dışa bağımlılığı azaltmak, çin gibi insanlarını eze eze elde edilebilecek bişey değil. Üstelik Çin ile biz direk karşılaştırılacak bi ülke değiliz. Bizimki gibi memlekette, kimseye dokumadan varolan düzende kimsenin canını acıtmadan kolay kolay değişim olmaz. İlla birilerinin canı yanacak. Sen bunu, canı yanacak kesimi bilim / arge vs. den dolayı canı yanacaklardan, uygun teşvikden dolayı canı yanacaklardan, para verim olsun biz tekerleği yeniden keşfetmesek de olurculardan değil de insanları ezerek yapalımcılardan olursan böyle olur kalırız işte.
Merak etmeyin bizim memleket de benziyor bazı açılardan. tubitak yeni düzenle para etmeyecek projelere de bol bol para saçıyor. TR'de de var o tür bilim lobisi, kendi bütçeleri koltukları kaymasın gitmesin diye neler yapıyorlar.
Loongson / Godson'da donanım destekli x86 emulasyonu yapma olayları eskiden beri var. 200 küsür tane komut var, QEMU ile x86 yı emule etmek için. HW asisted dedikleri bildiğimiz virtulization gibi bişey (CPU'da sanallaştırma desteği). Ticari amaçla yaygın olarak kullanılamayacakları için lisans vs. faln olayları da yok bunn gereklilği de yok. Peşine düşülse altından kalkamazlar orası ayrı. Daha önceden eğer okuyudsanız, %70 verimle x86 komutlarını çalıştırabiliyor diye, külliyen yalan palavra. x86 emule etmeye kalkınca performansı yerlerde sürünmenin ötesinde sürünüyor.
Çin'in bazı superbiligsayarlarını güçlendiren ShenWei 'ler, ki onlar da DEC Apha'dan reverse-engineering ile araklanmış ürünler (ortada DEC yok artık ya neyse), bu superbilgisayar olayları ve Ulusal Bililmler Akademisine gelen projeler ile sahiplerine çok para kandırdılar hala da kazandırıyorlar. Loongson da pay almak istiyor.
Bunların ne x86 ile alakası var ne bizim kullandığımız sistemler ile alakası var, nede performans olarak iyi bi yetenekleri var. Esas reklam malzemesi olarak kullanılan yüksek GFLOP'lu değerler, 256bit SIMD üniteleri sayesinde oluyor zaten ve çipin çok büyük alanını bunlar kaplıyor. Belli optimize koşullar altında bunlardan 2 tanesi mesela çok hızlı matris çarpımı yapabilir ve Opteron 6276'dan belki biraz daha yüksek sonuç verebilir. O çok optimize ve çok özel dışındaki gerçek dünya şartlarında ise yeterli değiller. Bi sürü haberde olduğu gibi gereksiz yere gereksiz şeyleri abartmayın.

Çinin örnek alınacak bi yanı yok, 1 tane alakasız haberle bu sonuçlara varmayın. İnsanı temel almayan her sistem kötüdür. Çok fazla ezilebilecek, düşüğün düşüğü...
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alemburda34 6 yıl
bir işlemci yapmadıkları kalmıştı. Artık heryerde Made in Chine göreceğiz :)
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Radtech 6 yıl alemburda34
alemburda34

bir işlemci yapmadıkları kalmıştı. Artık heryerde Made in Chine göreceğiz :)

çoğu elektronik alette rpc yazıyo bizde başka bi yer sanıyoz :D republik of china :D
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quatronic 6 yıl
3 yildir cinde yasiyorum. cin almis basini gidiyor. onemli nokta ise biz turklerin ne durumda oldugu, kendi araba markamiz bile yokken gelecek hakkinda pek iyimser bir tablo beklemiyorum. bu gidise bir yon verilmeli
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huseyincarnege 6 yıl
CİN İŞLEMCİSİYE BU ÇEKİRDEKLER ARALARINDA KAVGA EDER BUNLAR Bİ HALTA YARAMAZ.
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müntekim 6 yıl
Rubisco
Çinin örnek alınacak bi yanı yok, 1 tane alakasız haberle bu sonuçlara varmayın. İnsanı temel almayan her sistem kötüdür. Çok fazla ezilebilecek, düşüğün düşüğü seviyede insan var, insan harcamsı burda bildiğinizden binlerce kat daha kolay orda. Siz bizim memlekete sömürü vs. diyorsanız çinde alası var. Bizim memleket ile kıyas kabul etmeyecek derecede ucuz işgücü + çalışma şartları + özel politikalar v.s faln, bunları al bizim memlekete uygulamaya kalk savaş çıkar içerde. Adamlar o sömürdükleri kendi insanları sayesinde ucuza ürün üretiyorlar ve bunu dışarı satıyorlar vs. vs. Sonrasında da ülke olarak bi dünya para kazanıp, ABDye kredi verebilir oluyorlar. Ulusal Bilimler Akademisinin nerelere nelere para saçtığını bilseniz dudaklarınız uçuklar. Herkez orda işte bi proje yapsak da parayı alsak derdinde. Projenin gerçekten işe yaraması fizibl olması vs. önemli değil. Sen ilerde işe yaramayacağını öngörüyorsun, ama orda kurulu ikna edebilirsen 5 yıl boyunca 10 milyonu garantiliyorsun mesela. Bunda dümen tezgah rüşvet bilimsel sahtekarlık vs. ne ararsan var istemediğin kadar. Yer yer bize denk gelio, abi buna lisede okuyan biri inanmaz nasıl onay vermişler dedirtecek şeyler var. Arada bi çürük elma çıkar diyosnız hiç de öyle değil. Ülkenin kalkınmasını dışa bağımlılığın böyle kendi insanlarını acımasızca sömürerek olacağına inanıyorsanız bravo valla, aynada kendinize bakın birz nasıl insanım diye. 15-20 senedir söylenip duruyor, herkez söylüyor G.Kore 15 sene önce neydi şimdi neydi. Cevap hazır onlar geçmişte iyi yatırımlar yaptılar iyi ARGE araştırması vs. yaptılar, devlet iyi destek verdi (Samsung LG v.s arkasında durması gibi) vs. vs. Eee aradan geçmiş 20 sene biz ne hale geldik?, 15-20 sene lafını azımıza sakız etmesini biliyoruz, 20 sene önce bizde bilime arge ye yeterince önem verseydik baya baya yol alırdık, G.kore ile belki karşılaştırılabilir yerlere gelirdik(bazı hammadelere ulaşma açısından daha kolay konumdalar biliyoz onların hepsini). Dışa bağımlılığı azaltmak, çin gibi insanlarını eze eze elde edilebilecek bişey değil. Üstelik Çin ile biz direk karşılaştırılacak bi ülke değiliz. Bizimki gibi memlekette, kimseye dokumadan varolan düzende kimsenin canını acıtmadan kolay kolay değişim olmaz. İlla birilerinin canı yanacak. Sen bunu, canı yanacak kesimi bilim / arge vs. den dolayı canı yanacaklardan, uygun teşvikden dolayı canı yanacaklardan, para verim olsun biz tekerleği yeniden keşfetmesek de olurculardan değil de insanları ezerek yapalımcılardan olursan böyle olur kalırız işte.Merak etmeyin bizim memleket de benziyor bazı açılardan. tubitak yeni düzenle para etmeyecek projelere de bol bol para saçıyor. TRde de var o tür bilim lobisi, kendi bütçeleri koltukları kaymasın gitmesin diye neler yapıyorlar.Loongson / Godsonda donanım destekli x86 emulasyonu yapma olayları eskiden beri var. 200 küsür tane komut var, QEMU ile x86 yı emule etmek için. HW asisted dedikleri bildiğimiz virtulization gibi bişey (CPUda sanallaştırma desteği). Ticari amaçla yaygın olarak kullanılamayacakları için lisans vs. faln olayları da yok bunn gereklilği de yok. Peşine düşülse altından kalkamazlar orası ayrı. Daha önceden eğer okuyudsanız, %70 verimle x86 komutlarını çalıştırabiliyor diye, külliyen yalan palavra. x86 emule etmeye kalkınca performansı yerlerde sürünmenin ötesinde sürünüyor.Çinin bazı superbiligsayarlarını güçlendiren ShenWei ler, ki onlar da DEC Aphadan reverse-engineering ile araklanmış ürünler (ortada DEC yok artık ya neyse), bu superbilgisayar olayları ve Ulusal Bililmler Akademisine gelen projeler ile sahiplerine çok para kandırdılar hala da kazandırıyorlar. Loongson da pay almak istiyor. Bunların ne x86 ile alakası var ne bizim kullandığımız sistemler ile alakası var, nede performans olarak iyi bi yetenekleri var. Esas reklam malzemesi olarak kullanılan yüksek GFLOPlu değerler, 256bit SIMD üniteleri sayesinde oluyor zaten ve çipin çok büyük alanını bunlar kaplıyor. Belli optimize koşullar altında bunlardan 2 tanesi mesela çok hızlı matris çarpımı yapabilir ve Opteron 6276dan belki biraz daha yüksek sonuç verebilir. O çok optimize ve çok özel dışındaki gerçek dünya şartlarında ise yeterli değiller. Bi sürü haberde olduğu gibi gereksiz yere gereksiz şeyleri abartmayın.

Hocam shenzen denmisin guangzhou dan mı?
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depeche35 6 yıl
Yani yapamazlar mı, yapabilirler tabi.... İntel'in dışındakilerde beyin yok mu sanıyorsun !!
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Alibrk 6 yıl
kimse çini küçümsemesin çin malları artık öyle eskisi gibi değil adamlar her alanda atılım yapıyorlar ve çok iyi işler çıkarıyorlar amerikayı geçecek tek ülke
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Raikirin 6 yıl
8 çekirdekli cepler yaklaşıyor.
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Rubisco 6 yıl
Olsn, ben neden bahsettiğini biliyorum, ama anlamadan bilmeden direk üstüne gelecek olan çok çıkar(gerçi sende cevap verirsin onlara). Bak ne güzel cari açığımız azalıyor :// Bütçe açığı artıyor ama :// Aradan kaç yıl geçti hala tonu bilmem kaç bin $ dan hammadde satmaya devam ediyoruz,nerden aklıma geldiyse. Şanslı değilsek bazı doğal zenginlikler açısından başka yerde arıyacaz çıkar kapısı olarak. Sene gelmiş 2012'ye hala turizm üst seviye bi gelir kaynağı ihracat gelirlerine bakınca. 20 yıldır Kore için "ama onlar erken başladılar bu işe" yalanlarıyla kandırıp duruyoruz kendimizi. Sonra burda Apple mı Samsung mu diye yer dururuz birbirimizi.

Adam gider Atom N450'den yerli tablet yapar, 500 bin kredi alır, dahası 1 milyon kredi de alabilir hale gelir üstüne. Öbür tarafta cillop gibi projeler için sürünür dururuz 3 kuruş para bulacaz diye.

Şimdiki hükümetin de dire suçu değil. Öncesinde 94 de kriz çıkardılarda allak bullak oldu herşey, 1 kuruş vermiyoza geldi olaylar hep. 96 de faln ne projeler geri çevrildi Tubitakdan vs. den. Neymiş, endüstri donanım tabanlı çözümler yolunda ilerliyormuş, soft + hard karışımı programlanabilir çipler donanımlar olmazmış. Bildikleri gibi yapsınlar, zaten yapıyorlar. Bi biz değiliz büroksasiden canı yanan yani onu diyorum. Şimdiki kafamız olaymış ne keklermişiz valla ohoo gelsin mangırlar destekler sonra.

Çiple ilgili bikaç bişey daha yazayımda biri alakasız diyip silmesin. Zamanında acele edip MIPS'in yakın zmanda çıkardığı proAptiv serisini de lisanslalardı, performans olarak Cortex A15 ile karşılaştırılabilecek seviyelerde değişik bi yapıları olurdu. İlave olarak da SIMD üniteleri sayesinde de extradan güçlü bi yapısı olurdu ki, çok daha geniş bi alanda kullanım imkanı demek bu.

:edit: beğenmediğmiz ispanya dünyanın en önde güneş enerji argelerini yapan yerlerden biri. Avrupada en gelişmiş arge oralarda yapılıyor. Hatta sıvılaştırılmış tuz ile enerji depolayıp, güneşin olmadığı zmanlarda bile enerji üretebiliyor ://




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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Çinin örnek alınacak bi yanı yok, 1 tane alakasız haberle bu sonuçlara varmayın. İnsanı temel almayan her sistem kötüdür. Çok fazla ezilebilecek, düşüğün düşüğü seviyede insan var, insan harcamsı burda bildiğinizden binlerce kat daha kolay orda. Siz bizim memlekete sömürü vs. diyorsanız çinde alası var. Bizim memleket ile kıyas kabul etmeyecek derecede ucuz işgücü + çalışma şartları + özel politikalar v.s faln, bunları al bizim memlekete uygulamaya kalk savaş çıkar içerde. Adamlar o sömürdükleri kendi insanları sayesinde ucuza ürün üretiyorlar ve bunu dışarı satıyorlar vs. vs. Sonrasında da ülke olarak bi dünya para kazanıp, ABD'ye kredi verebilir oluyorlar. Ulusal Bilimler Akademisi'nin nerelere nelere para saçtığını bilseniz dudaklarınız uçuklar. Herkez orda işte bi proje yapsak da parayı alsak derdinde. Projenin gerçekten işe yaraması fizibl olması vs. önemli değil. Sen ilerde işe yaramayacağını öngörüyorsun, ama orda kurulu ikna edebilirsen 5 yıl boyunca 10 milyon'u garantiliyorsun mesela. Bunda dümen tezgah rüşvet bilimsel sahtekarlık vs. ne ararsan var istemediğin kadar. Yer yer bize denk gelio, abi buna lisede okuyan biri inanmaz nasıl onay vermişler dedirtecek şeyler var. Arada bi çürük elma çıkar diyosnız hiç de öyle değil. Ülkenin kalkınmasını dışa bağımlılığın böyle kendi insanlarını acımasızca sömürerek olacağına inanıyorsanız bravo valla, aynada kendinize bakın birz nasıl insanım diye. 15-20 senedir söylenip duruyor, herkez söylüyor G.Kore 15 sene önce neydi şimdi neydi. Cevap hazır onlar geçmişte iyi yatırımlar yaptılar iyi ARGE araştırması vs. yaptılar, devlet iyi destek verdi (Samsung LG v.s arkasında durması gibi) vs. vs. Eee aradan geçmiş 20 sene biz ne hale geldik?, 15-20 sene lafını azımıza sakız etmesini biliyoruz, 20 sene önce bizde bilime arge ye yeterince önem verseydik baya baya yol alırdık, G.kore ile belki karşılaştırılabilir yerlere gelirdik(bazı hammadelere ulaşma açısından daha kolay konumdalar biliyoz onların hepsini).
Dışa bağımlılığı azaltmak, çin gibi insanlarını eze eze elde edilebilecek bişey değil. Üstelik Çin ile biz direk karşılaştırılacak bi ülke değiliz. Bizimki gibi memlekette, kimseye dokumadan varolan düzende kimsenin canını acıtmadan kolay kolay değişim olmaz. İlla birilerinin canı yanacak. Sen bunu, canı yanacak kesimi bilim / arge vs. den dolayı canı yanacaklardan, uygun teşvikden dolayı canı yanacaklardan, para verim olsun biz tekerleği yeniden keşfetmesek de olurculardan değil de insanları ezerek yapalımcılardan olursan böyle olur kalırız işte.
Merak etmeyin bizim memleket de benziyor bazı açılardan. tubitak yeni düzenle para etmeyecek projelere de bol bol para saçıyor. TR'de de var o tür bilim lobisi, kendi bütçeleri koltukları kaymasın gitmesin diye neler yapıyorlar.
Loongson / Godson'da donanım destekli x86 emulasyonu yapma olayları eskiden beri var. 200 küsür tane komut var, QEMU ile x86 yı emule etmek için. HW asisted dedikleri bildiğimiz virtulization gibi bişey (CPU'da sanallaştırma desteği). Ticari amaçla yaygın olarak kullanılamayacakları için lisans vs. faln olayları da yok bunn gereklilği de yok. Peşine düşülse altından kalkamazlar orası ayrı. Daha önceden eğer okuyudsanız, %70 verimle x86 komutlarını çalıştırabiliyor diye, külliyen yalan palavra. x86 emule etmeye kalkınca performansı yerlerde sürünmenin ötesinde sürünüyor.
Çin'in bazı superbiligsayarlarını güçlendiren ShenWei 'ler, ki onlar da DEC Apha'dan reverse-engineering ile araklanmış ürünler (ortada DEC yok artık ya neyse), bu superbilgisayar olayları ve Ulusal Bililmler Akademisine gelen projeler ile sahiplerine çok para kandırdılar hala da kazandırıyorlar. Loongson da pay almak istiyor.
Bunların ne x86 ile alakası var ne bizim kullandığımız sistemler ile alakası var, nede performans olarak iyi bi yetenekleri var. Esas reklam malzemesi olarak kullanılan yüksek GFLOP'lu değerler, 256bit SIMD üniteleri sayesinde oluyor zaten ve çipin çok büyük alanını bunlar kaplıyor. Belli optimize koşullar altında bunlardan 2 tanesi mesela çok hızlı matris çarpımı yapabilir ve Opteron 6276'dan belki biraz daha yüksek sonuç verebilir. O çok optimize ve çok özel dışındaki gerçek dünya şartlarında ise yeterli değiller. Bi sürü haberde olduğu gibi gereksiz yere gereksiz şeyleri abartmayın.

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nodar 6 yıl Rubisco
Rubisco



Dışa bağımlılığı azaltmak, çin gibi insanlarını eze eze elde edilebilecek bişey değil. Üstelik Çin ile biz direk karşılaştırılacak bi ülke değiliz. Bizimki gibi memlekette, kimseye dokumadan varolan düzende kimsenin canını acıtmadan kolay kolay değişim olmaz. İlla birilerinin canı yanacak. Sen bunu, canı yanacak kesimi bilim / arge vs. den dolayı canı yanacaklardan, uygun teşvikden dolayı canı yanacaklardan, para verim olsun biz tekerleği yeniden keşfetmesek de olurculardan değil de insanları ezerek yapalımcılardan olursan böyle olur kalırız işte.

Merak etmeyin bizim memleket de benziyor bazı açılardan. tubitak yeni düzenle para etmeyecek projelere de bol bol para saçıyor. TR'de de var o tür bilim lobisi, kendi bütçeleri koltukları kaymasın gitmesin diye neler yapıyorlar.


Yorumlarınıza katıldığım için özellikle bu kısımları alıntı yaptım ki ülemizdeki bilimsel geriliğin nedenlerini çok güzel özetliyor..

Biz hep durakta bekliyoruz. Bir gün bilim bizim ülkemize de gelir diye.. Belki bir gün çıkar gelirsede Tübitak gibi kurumlar anında engeli dayarlar.
Ylıdan yıla yapılan oyuncak yarışmasına katılımlar ve verilen ödüllerle anılan bir kurumdur çünkü... Ülke şartlarının çok üzerinde ki tatlı maaşların bilimle
alkası olmayan insanlar tarafından bölüşülmesi. Elektronikden anlamayan torpilli kişilerin devlete bağlı bilimsel kuruluşlarda tatlı maaşlarla elektronik bölümde
yöneticilik yapması.. Yani teknoloji kendini geliştirecek olsa birileri mutalaka engeller.. O maaşları alanların çapını aşacak bir konu olduğu için suyun başını bırakmak istemezler.
Gelen geçenden alınan öşür vardır o ayrı bir konudur.
Ülemiz insanı geri kalmışlığı hep dine bağlar ama asıl konu menfaatdir. Kimse menfaatinle oynatmaz.
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HiqhWoltage 6 yıl
Konuya derinlemesine değil de yüzeysel olarak bakıp yorum attım. Çin'in nasıl olduğunu biliyorum ancak ben sadece dışa bağımlılığı azaltma amaçlı olan bu ve bunun gibi çalışmalarının iyi örnek alınabileceğini düşünüyorum ve bunu belirttim. iyi güzel yazmışsın Rubisco, eline sağlık.
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mem006 6 yıl
anlamadığım bu ne işlemcisi üretiyor bilgisayar mı telefon mu tablet mi?
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LoST_PaTRoL® 6 yıl mem006
mem006

anlamadığım bu ne işlemcisi üretiyor bilgisayar mı telefon mu tablet mi?

Haberin icinde var. Seviye 3 bellek ile donatılan işlemcinin tüketici elektroniği ürünlerinden ziyade Çin yapımı süperbilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

Konu o degil adamlar yari iletken ve mikro islemci uretetecek teknolojiye erismisler onu yapan zaten mobil yada diger cihazlar icin de yapar.
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HiqhWoltage 6 yıl
Valla Çin'e helal olsun. Dışa bağımlılık her ülkenin sorunu ve bunu kendi imkanlarıyla herkes aşabilir. Çin bu bakımdan iyi bir örnek. Cari açık ancak Çin'in politikası gibi politikalarla aşılabilir ve ülkemizin refah durumu anca böyle yükselebilir.
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Knisath 6 yıl
İşlemci üretim zamanlarında MIPS yapısı kullanılsada şimdiki masaüstü işlemcilerde ve bundan önceki nesillerde olmayan bir yapıyı tekrar hayata döndürmüşler.Kompleks işlemler için kullanılamadan yapı değiştirilmişti sanırım bunu daha da geliştirmek isteyeceklerdir.Bu yapı oldukça basit bir yapı x86 yapısına göre.Ayrıca oldukça verimli öğrenebilirk açısından ise kolay.32 nm sürecine direkt geçiş yapmaları çok büyük bir getirisi olmuştur.Güç verimliliği,işlem hızı verimliliği L3 bellek getirisi x86 emulasyonu için komutlar vs oldukça çarpıcı görünüyor. 4+4 çekirdek sistemine gitmişler acaba köprülerde ne gibi haberleşme gelişmeleri gerçekleştirdiler.

intelde x86 lisansını alabileceğini sanmıyorum hele ki çin menşeli bir firmaya bunu vermeyecektir.intel 500 dolara dört çekirdek satarken çinin en kötü tabirle çakma diyebileceğimiz işlemcilerin 30-40 çekirdeli 50 dolarlık işlemcilerle baş edebileceğini zannetmiyorum
.Kaldı ki buru durum en fazla 15 yıl sonra intelin aleyhine dönecektir.(dönebilir ihtimali bile yok )Umarım çin deki bu çalışmalar sadece işlemci ile sınırlı kalmaz ve yazılım olarak da yansır.Kendi işlemcileri üreten ve OS leri ile büyük bir sıçrama yapabilirler.( mümkünse microsoft,linux ve mac os''a alternatif gelsin )

Dünya geneli çin malı hala kötü etki bıraksada en fazla 20 yıl içerisinde çin malı orta-üst seviyeye çıkacaktır arı gibi çalışmalarının yanı sıra sürekli yatırım yapıyorlar ve işci ücretleri günlük en fazla 5 dolar ( eğer yanlış bilmiyorsam ) böyle bir ortamda hangi ülke gelişmeye açık olmaz ki ?Ülkesine kurulan irçok teknoloji fabrikaları kendi vatandaşlarını iş ile sömürürken çin bunu yatırım ve ar-ge olarak geri döndürüyor.Bu çin gelişimi çok iyi bir durum.
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