OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası

OnePlus 7’ye ek olarak OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G modellerini göreceğimizi sizlere tanıtım tarihi ortaya çıktığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz hafta’ye ek olarakvemodellerini göreceğimizi sizlere aktarmıştık . Hatta OnePlus 7 Pro’nun neredeyse tüm teknik özelikleri de öğrenildi. Bugün ise OnePlus 7 serisininortaya çıktığı iddia ediliyor.

14 Mayıs’ta tanıtılıyor

Firma, OnePlus 7 Pro için “Go Beyond Speed” sloganını belirlemiş. Ortaya çıkan görselde de bu slogan öne çıkıyor. Ayrıca sızıntının sahibi tarafından yeni OnePlus modellerinin tanıtılacağı tarih 14 Mayıs olarak açıklandı. Yani bir ay sonra yeni OnePlus serisini sonunda resmi olarak görebileceğiz.

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OnePlus 7 ile gelen en önemli değişim çerçevesiz tasarım anlayışı kapsamında açılır kapanır mekanizma içerisine yerleştirilmiş ön kamera olacak. Bunun haricinde alışık olduğumuz gibi yeni OnePlus modeli, Android tarafındaki en güçlü yonga seti Snapdragon 855 temelinde şekillenecek. OnePlus 7 Pro’nun ortaya çıkan bazı diğer özellikleri 6.67 inç Super Optic ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 48+16+8 MP üçlü arka kamera ve Android 9 Pie işletim sistemi olarak sıralanabilir. Pro model ile normal modeli birbirinden ayıracak önemli noktalardan biri, Pro’nun kavisli ekrana sahip olması.

2019 yılının 5G trendini es geçmeyen OnePlus, Pro modelinin bir de 5G versiyonunu tanıtacak. Her üç cihazın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını eğer bu sızıntı doğruysa 14 Mayıs tarihinde göreceğiz. Tabii ki o zamana kadar farklı bilgilerin de ortaya çıkması mümkün.

https://www.slashgear.com/oneplus-7-and-oneplus-7-pro-coming-next-month-14573235/