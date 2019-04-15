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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası

Amiral gemisi katili cihazlarıyla tanınan OnePlus’ın bu sene üç farklı model tanıtacağı öğrenilmişti. Yeni sızıntıya göre OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G’yi 14 Mayıs tarihinde göreceğiz.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası
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Geçtiğimiz hafta OnePlus 7’ye ek olarak OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G modellerini göreceğimizi sizlere aktarmıştık. Hatta OnePlus 7 Pro’nun neredeyse tüm teknik özelikleri de öğrenildi. Bugün ise OnePlus 7 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktığı iddia ediliyor.

14 Mayıs’ta tanıtılıyor

Firma, OnePlus 7 Pro için “Go Beyond Speed” sloganını belirlemiş. Ortaya çıkan görselde de bu slogan öne çıkıyor. Ayrıca sızıntının sahibi tarafından yeni OnePlus modellerinin tanıtılacağı tarih 14 Mayıs olarak açıklandı. Yani bir ay sonra yeni OnePlus serisini sonunda resmi olarak görebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak"

OnePlus 7 ile gelen en önemli değişim çerçevesiz tasarım anlayışı kapsamında açılır kapanır mekanizma içerisine yerleştirilmiş ön kamera olacak. Bunun haricinde alışık olduğumuz gibi yeni OnePlus modeli, Android tarafındaki en güçlü yonga seti Snapdragon 855 temelinde şekillenecek. OnePlus 7 Pro’nun ortaya çıkan bazı diğer özellikleri 6.67 inç Super Optic ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 48+16+8 MP üçlü arka kamera ve Android 9 Pie işletim sistemi olarak sıralanabilir. Pro model ile normal modeli birbirinden ayıracak önemli noktalardan biri, Pro’nun kavisli ekrana sahip olması.

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası
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2019 yılının 5G trendini es geçmeyen OnePlus, Pro modelinin bir de 5G versiyonunu tanıtacak. Her üç cihazın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını eğer bu sızıntı doğruysa 14 Mayıs tarihinde göreceğiz. Tabii ki o zamana kadar farklı bilgilerin de ortaya çıkması mümkün.


https://www.slashgear.com/oneplus-7-and-oneplus-7-pro-coming-next-month-14573235/ Yorum Yaz
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iade 1 ay en beğenilen DH Misafiri
Ultrason cihazı ses dalgalarını kullandığı için zararsız bir cihazdır. Sallarken araştırıp sallamanızı rica ederim. İyi günler.
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dodofran 1 ay
bu tel bayağı sağlam gelecek. üstten açılan kamera sayesinde ekran gövde oranı diğer rakiplerine kıyasla (apple-samsung-xioami) çok daha iyi olacak muhtemelen. hatta gelmiş geçmiş en iyisi bile olabilir bu konuda. 500-600 dolar arası rekabetçi fiyat kabul edilir. diğer markaların aynı özellikli amiral gemilerine 1000 dolar vermekten daha makul olur. mi 9 dan evet biraz pahalı olur ama bence oneplus ile xiaomi karşılaştırılamaz. amiral gemi seviyesinde oneplus rakipsizdir.
bu tel bayağı sağlam gelecek. üstten açılan kamera sayesinde ekran gövde oranı diğer rakiplerine kıyasla (apple-samsung-xioami) çok daha iyi olacak muhtemelen....
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Penah000000 1 ay
böyle dandik çin mallarina verdiyiniz paraniza yazik yahu
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WoXeD 1 ay Penah000000
sen verme.
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Japonya 1 ay Penah000000
Özellikle gelip bugün oneplus7 başlığına girip şu cümleyi yazayım diyorlar sanki. Ne kafalar var
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DH Misafiri 1 ay
sar tavan... elinizde ultrason cihazı taşımayın.
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iade 1 ay DH Misafiri
Ultrason cihazı ses dalgalarını kullandığı için zararsız bir cihazdır. Sallarken araştırıp sallamanızı rica ederim. İyi günler.
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Askaparta 1 ay
Oppo iyidir, bu kamera nasıl olacak göreceğiz.
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dodofran 1 ay
bu tel bayağı sağlam gelecek. üstten açılan kamera sayesinde ekran gövde oranı diğer rakiplerine kıyasla (apple-samsung-xioami) çok daha iyi olacak muhtemelen. hatta gelmiş geçmiş en iyisi bile olabilir bu konuda. 500-600 dolar arası rekabetçi fiyat kabul edilir. diğer markaların aynı özellikli amiral gemilerine 1000 dolar vermekten daha makul olur. mi 9 dan evet biraz pahalı olur ama bence oneplus ile xiaomi karşılaştırılamaz. amiral gemi seviyesinde oneplus rakipsizdir.
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damn2u 1 ay
Resimde ki cihaz gerçek ise tasarım olarak tamam da o altta ki navigasyon tuşu barı ne kadar kalın öyle yahu, resmen iğrenç.
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Japonya 1 ay damn2u
Ozellestirilebiliyor o kısım
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Penah000000 1 ay damn2u
evet dandik gibi duruyor
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Akbaba89 1 ay
Bilezik gibi fiyatları olduğu için katil olamaz
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Fenomenon 1 ay
tmm kardeşim güzel duruyor da fiyatı ne kadar olacak??
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