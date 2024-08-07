ABD, otonom araçlarda kullanılan Çinli yazılımları yasaklayabilir

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan edindiği habere göre, Biden yönetimi seviye 3 otonom ve üzerindeki araçlarda kullanılan Çin yazılımlarını yasaklayan bir yasa tasarısı çıkarmayı planlıyor. Bu düzenleme, Çinli şirketler tarafından üretilen otonom araçların sadece satılmasını değil ABD yollarında test edilmesini de yasaklayacak.
Yönetim ayrıca, ABD yollarında Çin tarafından geliştirilen ileri düzey kablosuz iletişim modüllerine sahip araçların kullanımını yasaklamayı da planlıyor. Tasarı kapsamında, otomobil üreticileri ve tedarikçileri, bağlantılı araç ve otonom sürüş yazılımlarının Çin gibi yabancı kaynaklar tarafından geliştirilmediğini doğrulamak zorunda kalacak. Yapılan açıklamada, bakanlığın bu tür araçlardaki bağlantılı teknolojilerle ilgili ulusal güvenlik riskleri konusunda endişeli olduğu dile getirildi.
Yönetim, bağlantılı araçların sürücü izleme sistemlerini kullanarak yolcuların konuşmalarını dinleyebileceği veya kaydedebileceği ya da aracın kontrolünü ele geçirebileceğinden endişe ediyor. Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bu endişelerin ciddiyetine vurgu yaparak, "Ulusal güvenlik riskleri oldukça önemli. Bu konuda harekete geçmeye karar verdik çünkü bu gerçekten ciddi bir konu" açıklamasında bulundu.
Çin'in Washington'daki büyükelçiliğinden ise elektrikli araçların küresel bir endüstri olduğu, sadece iş bölümü, iş birliği ve adil rekabetin teknolojik ilerlemeyi sağlayabileceğine ilişkin açıklamada bulunuldu. ABD'yi piyasa ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına uymaya çağıran açıklamada tüm ülkelerden gelen şirketler için eşit bir alan yaratılması talep edildi. Açıklamada ayrıca Çin'in yasal haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı dile getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.