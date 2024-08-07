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    ABD, otonom araçlarda kullanılan Çinli yazılımları yasaklayabilir

    Ticaret Bakanlığı, Çin yazılımlarının bulunduğu bağlantılı araçların sürücü izleme sistemlerini kullanarak hassas verileri elde etme ve işlemesi konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

    Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan edindiği habere göre, Biden yönetimi seviye 3 otonom ve üzerindeki araçlarda kullanılan Çin yazılımlarını yasaklayan bir yasa tasarısı çıkarmayı planlıyor. Bu düzenleme, Çinli şirketler tarafından üretilen otonom araçların sadece satılmasını değil ABD yollarında test edilmesini de yasaklayacak.

    Yönetim ayrıca, ABD yollarında Çin tarafından geliştirilen ileri düzey kablosuz iletişim modüllerine sahip araçların kullanımını yasaklamayı da planlıyor. Tasarı kapsamında, otomobil üreticileri ve tedarikçileri, bağlantılı araç ve otonom sürüş yazılımlarının Çin gibi yabancı kaynaklar tarafından geliştirilmediğini doğrulamak zorunda kalacak. Yapılan açıklamada, bakanlığın bu tür araçlardaki bağlantılı teknolojilerle ilgili ulusal güvenlik riskleri konusunda endişeli olduğu dile getirildi.

    ABD, otonom araçlarda kullanılan Çinli yazılımları yasaklayabilir Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında bir grup milletvekili de Çinli şirketlerin ABD sınırları içerisinde otonom araçlarını test ederken hassas verileri toplama ve işleme konusundaki endişelerini dile getirmişti. Bu şirketler arasında Baidu, Nio, WeRide, Didi, Xpeng, Inceptio, Pony.ai, AutoX, Deeproute.ai ve Qcraft yer alıyor. Bu şirketlerin geçen yıl Kaliforniya'da 750 bin kilometreye yakın test sürüşü gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

    Yönetim, bağlantılı araçların sürücü izleme sistemlerini kullanarak yolcuların konuşmalarını dinleyebileceği veya kaydedebileceği ya da aracın kontrolünü ele geçirebileceğinden endişe ediyor. Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bu endişelerin ciddiyetine vurgu yaparak, "Ulusal güvenlik riskleri oldukça önemli. Bu konuda harekete geçmeye karar verdik çünkü bu gerçekten ciddi bir konu" açıklamasında bulundu.

    Çin'in Washington'daki büyükelçiliğinden ise elektrikli araçların küresel bir endüstri olduğu, sadece iş bölümü, iş birliği ve adil rekabetin teknolojik ilerlemeyi sağlayabileceğine ilişkin açıklamada bulunuldu. ABD'yi piyasa ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına uymaya çağıran açıklamada tüm ülkelerden gelen şirketler için eşit bir alan yaratılması talep edildi. Açıklamada ayrıca Çin'in yasal haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı dile getirildi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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