ABD, otonom araçlarda kullanılan Çinli yazılımları yasaklayabilir

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Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklardan edindiği habere göre, Biden yönetimi seviye 3 otonom ve üzerindeki araçlarda kullanılan Çin yazılımlarını yasaklayan bir yasa tasarısı çıkarmayı planlıyor. Bu düzenleme, Çinli şirketler tarafından üretilen otonom araçların sadece satılmasını değil ABD yollarında test edilmesini de yasaklayacak.

Yönetim ayrıca, ABD yollarında Çin tarafından geliştirilen ileri düzey kablosuz iletişim modüllerine sahip araçların kullanımını yasaklamayı da planlıyor. Tasarı kapsamında, otomobil üreticileri ve tedarikçileri, bağlantılı araç ve otonom sürüş yazılımlarının Çin gibi yabancı kaynaklar tarafından geliştirilmediğini doğrulamak zorunda kalacak. Yapılan açıklamada, bakanlığın bu tür araçlardaki bağlantılı teknolojilerle ilgili ulusal güvenlik riskleri konusunda endişeli olduğu dile getirildi.

Tam Boyutta Gör Kasım ayında bir grup milletvekili de Çinli şirketlerin ABD sınırları içerisinde otonom araçlarını test ederken hassas verileri toplama ve işleme konusundaki endişelerini dile getirmişti. Bu şirketler arasında Baidu, Nio, WeRide, Didi, Xpeng, Inceptio, Pony.ai, AutoX, Deeproute.ai ve Qcraft yer alıyor. Bu şirketlerin geçen yıl Kaliforniya'da 750 bin kilometreye yakın test sürüşü gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

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Yönetim, bağlantılı araçların sürücü izleme sistemlerini kullanarak yolcuların konuşmalarını dinleyebileceği veya kaydedebileceği ya da aracın kontrolünü ele geçirebileceğinden endişe ediyor. Ticaret Bakanı Gina Raimondo, bu endişelerin ciddiyetine vurgu yaparak, "Ulusal güvenlik riskleri oldukça önemli. Bu konuda harekete geçmeye karar verdik çünkü bu gerçekten ciddi bir konu" açıklamasında bulundu.

Çin'in Washington'daki büyükelçiliğinden ise elektrikli araçların küresel bir endüstri olduğu, sadece iş bölümü, iş birliği ve adil rekabetin teknolojik ilerlemeyi sağlayabileceğine ilişkin açıklamada bulunuldu. ABD'yi piyasa ilkelerine ve uluslararası ticaret kurallarına uymaya çağıran açıklamada tüm ülkelerden gelen şirketler için eşit bir alan yaratılması talep edildi. Açıklamada ayrıca Çin'in yasal haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı dile getirildi.

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ABD, otonom araçlarda kullanılan Çinli yazılımları yasaklayabilir