Çin, yörüngeye gidecek roketleri uçaklardan kaldırmayı planlıyor

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Son senelerde uzay araştırmalarına daha çok önem veren Çin, yörüngeye fırlatacağı roketlerin kısa yolu kullanmasını istiyor. China Daily tarafından bugün paylaşılan habere göre yetkili kuruluşlar, yörüngeye gidecek olan roketlerin uçaklardan fırlatılmasını mümkün kılacak yeni bir roket tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Projeye dahil olan China Academy of Launch Vehicle Technology’de görevli olan Li Tongyu, bu yeni sistem sayesinde uyduların yörüngeye taşınmasının daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Tongyu, bu roketlerin askeri kullanım ve araştırma amacıyla üretilen yüzlerce uyduyu taşıyabileceğini ve çalıştığı kuruluşun böyle bir roketi tasarlamayı başardığını açıkladı. Tasarımda en çok dikkat çeken nokta, roketin sıradan roketlerden farklı olarak katı yakıt kullanması. Yeryüzünden fırlatılan roketler sıvı yakıt kullanırlar ve bu yakıt türü, roketin fırlatma için hazırlanma süresini ve maliyetini artırır. Katı yakıt tercih edilerek hem yakıttan tasarruf yapılması, hem de roketlerin hızlı bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanmış.

Neden uçaklar kullanılacak?

Çin’in bu yeni tasarımı geliştirmesinin asıl amacı daha kısa sürede, daha fazla roket fırlatabilmek. Yeni roketler sayesinde fırlatmadan önce hava durumunun detaylı olarak kontrol edilmesine gerek kalmayacak ve uzun bir hazırlanma sürecine gerek duyulmayacak. Roketlerin uçaktan fırlatılması görev bütçesinden büyük miktarda tasarruf yapılmasını sağlamayacaktır ancak zaman kazandıracağı kesin.

https://futurism.com/china-is-making-futuristic-space-rockets-that-launch-from-planes/