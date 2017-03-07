Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, yörüngeye gidecek roketleri uçaklardan kaldırmayı planlıyor

Uzay araştırmalarında öncü ülkelerden birisi olan Çin, yörüngeye yapılacak olan yolculuklarda zamandan tasarruf etmek için uçaktan kalkış yapabilen bir roket üretmeye çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
8
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin, yörüngeye gidecek roketleri uçaklardan kaldırmayı planlıyor
Tam Boyutta Gör
 

Son senelerde uzay araştırmalarına daha çok önem veren Çin, yörüngeye fırlatacağı roketlerin kısa yolu kullanmasını istiyor. China Daily tarafından bugün paylaşılan habere göre yetkili kuruluşlar, yörüngeye gidecek olan roketlerin uçaklardan fırlatılmasını mümkün kılacak yeni bir roket tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Projeye dahil olan China Academy of Launch Vehicle Technology’de görevli olan Li Tongyu, bu yeni sistem sayesinde uyduların yörüngeye taşınmasının daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Tongyu, bu roketlerin askeri kullanım ve araştırma amacıyla üretilen yüzlerce uyduyu taşıyabileceğini ve çalıştığı kuruluşun böyle bir roketi tasarlamayı başardığını açıkladı. Tasarımda en çok dikkat çeken nokta, roketin sıradan roketlerden farklı olarak katı yakıt kullanması. Yeryüzünden fırlatılan roketler sıvı yakıt kullanırlar ve bu yakıt türü, roketin fırlatma için hazırlanma süresini ve maliyetini artırır. Katı yakıt tercih edilerek hem yakıttan tasarruf yapılması, hem de roketlerin hızlı bir şekilde kullanılabilmesi amaçlanmış.

Neden uçaklar kullanılacak?

Çin’in bu yeni tasarımı geliştirmesinin asıl amacı daha kısa sürede, daha fazla roket fırlatabilmek. Yeni roketler sayesinde fırlatmadan önce hava durumunun detaylı olarak kontrol edilmesine gerek kalmayacak ve uzun bir hazırlanma sürecine gerek duyulmayacak. Roketlerin uçaktan fırlatılması görev bütçesinden büyük miktarda tasarruf yapılmasını sağlamayacaktır ancak zaman kazandıracağı kesin.


https://futurism.com/china-is-making-futuristic-space-rockets-that-launch-from-planes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asksevgidostluk 2 yıl
Nasa zaten yapıyor.
hurriyet.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 2 yıl
Zaten uçakla gönderilen ufak uzay araçları var.Farklı konsept değil ki.Bunlar amerikayı yeniden keşfetmişler anca kendi halklarını kandırırlar böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 2 yıl
Mevcut roketlerden farkı katı yakıt kullanmasıymış. Saçmalık. Mevcut roketler de katı yakıt kullanırlar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların yazıları işte... Mevcut fırlatıcılar (resimlerine bakarsanız yanlarında gördüğünüz küçük roketler) katı yakıt ile yer çekimini yenmede faydalanırlar. Uzay ortamında kontrollü ilerlemek için sıvı yakıt kullanılır ki ana gövdelerinde bulunur. Konu hakkında bilgi almak isteyen olursa bana danışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 2 yıl
japonlar bir malzeme geliştirdik dedimişlerdi uzaya kadar kule yapacakları ne oldu o iş en mantıklısı o gibi duruyor ama yapılabilirliği şuanlık imkansız gibi kaç bin kilometre olması lazım belki ilerde malzeme bilgisi gelişince uzaya en yakın bölgeye yapılabilir hiç yakıt harcamadan uzaydasın ne güzel olur :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 2 yıl adam olun
erken gelen adam
japonlar bir malzeme geliştirdik dedimişlerdi uzaya kadar kule yapacakları ne oldu o iş en mantıklısı o gibi duruyor ama yapılabilirliği şuanlık imkansız gibi kaç bin kilometre olması lazım belki ilerde malzeme bilgisi gelişince uzaya en yakın bölgeye yapılabilir hiç yakıt harcamadan uzaydasın ne güzel olur :)

Japonları kandıran Türk var, Uzay asansörü yapacağım diye kandırmış hepsini :)
milliyet.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
çin çıktı biz niye çıktık demeyin :D adamlar türkiye'nin 20 katı insan zekasına sahip :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 2 yıl
Ufak uydular veya ağır çekmeyen şeyler için niye olmasın ama büyük veya çok fazla şeyde tabii ki devasa bir uçak gerekeceğinden imkansıza yakın tabii özeller özeli bir uçak üretmezlerse ki onu ve roketi beraber geliştirmek aşırı pahalı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung'un internet tarayıcısı artık Google Play Store'da 2 yıl Mazda: “Zorunlu olduğumuz için elektrikli otomobil üreteceğiz” 2 yıl Türk bilim insanları barutsuz silahta 1.500 metre/saniye hıza ulaştı 2 yıl Nokia 8 amiral gemisi Haziran ayında Snapdragon 835'le gelecek 2 yıl Alpine geri döndü! Karşınızda yeni Alpine A110 2 yıl Android, işletim sistemi pazarında Windows’u geçmek üzere 2 yıl Siber güvenlik için ilk "beyaz hacker" grubu devlet bünyesine katılıyor 2 yıl iPhone 8'in OLED ekranı için Sharp'tan yatırım 2 yıl Türkiye’nin en kapsamlı kullanıcı deneyimi konferansı: UX Alive 2 yıl Deri naklini geliştirmek için robotlar kullanılacak 2 yıl Samsung Galax S8′in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 2 yıl Tesla’nın Gigafactory’sine rakip geliyor: Northvolt 2 yıl Apple: Wikileaks belgelerindeki açıkları zaten düzeltmiştik 2 yıl Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor 2 yıl Dünyanın ilk 360 derece kameraya sahip akıllı telefonu 2 yıl Nokia 3310, İngiltere’de amiral gemilerinden daha fazla ön sipariş aldı 2 yıl CIA’ın korsan Windows 8 kullandığı ortaya çıktı! 2 yıl ABD'den Çinli ZTE’ye 1.19 milyar dolarlık ihracat cezası 2 yıl Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up 2 yıl MIT'nin geliştirdiği yeni sistem robotların beyin ile kontrolünü kolaylaştıracak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin, yörüngeye gidecek roketleri uçaklardan kaldırmayı planlıyor Sonraki Samsung Galaxy C5 Pro sessiz sedasız resmiyet kazandı 2 yıl Harici grafik kartı segmenti yükselişte 2 yıl Mercedes-AMG'den 4 kapılı hibrit spor otomobili: AMG GT Concept 2 yıl Yapay fare embriyosu üretildi! 2 yıl CIA'in tüm cihazları hack'lediği ve istediği kişileri anında dinleyebildiği ortaya çıktı! 2 yıl 320 BG güce sahip yeni Honda Civic Type R artık resmi 2 yıl Opel satın alması, elektrikli Citroen ve Peugeot modellerine hayat verecek 2 yıl Deniz taşımacılığı devi Maersk Line, blockchain teknolojisini kullanacak 2 yıl 2017 model Volkswagen Golf’ün Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor 2 yıl Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme 2 yıl Apple’dan ısınmayı önleyen kılıf patenti 2 yıl Fitbit Alta bilekliği nabız ölçer ile yenilendi 2 yıl "2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu 2 yıl Volkswagen CC'nin halefi Arteon resmen tanıtıldı 2 yıl Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız 2 yıl Steve Jobs: Genius Bar fikri aptalca, işe yaramaz! 2 yıl Rus Büyükelçi’yi öldüren katilin iPhone’u halen açılamadı 2 yıl Ford 3D yazıcıyla araba parçaları üretecek 2 yıl Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim