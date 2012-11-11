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Çin'de Google ve bazı servislerine erişim kısa süreliğine durdu

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Çin'deki son erişim problemini tüm servislerini etkileyen 2010'daki kısa süreli yasak ile yaşayan Google, geçtiğimiz cuma günü önemli bir ziyaretçi kaybı yaşadı. Arama motoru deviyle ilgili olmadığı rapor edilen problem, uzak doğulu internet kullanıcılarına yaklaşık 12 saat süren bir kesinti olarak yansıdı. Google.com, google.com.hk adresleri, Gmail ve Google Docs'a erişilemedi, firmaya ait çok sayıda IP adresinden yanıt alınamadı. Halen IP adreslerine gelen yasak sebebiyle hizmetlerin tam olarak çalışmadığı bildiriliyor.
Ülkenin yönetim kadrosunu etkileyecek Çin Komünist Partisi'nin 18'inci ulusal kongresinin ikinci gününde yaşanan bu gelişme, hükümetin Google servislerine erişimi engellemeyle ilgili çalışmalar yürüttüğü fikrini akıllara getirdi. Tüm ülkede internet erişimini kısıtlamaya yönelik oluşturulmuş bir sistem olan Altın Kalkan Projesi'nin sebep olduğu bir DNS önbellek zehirlenmesinden dolayı da böyle bir kesinti yaşanmış olabilir. 2009'dan beri Youtube video paylaşım sitesinin yasaklı olduğu Çin'de geçtiğimiz yıl elektronik posta servisi Gmail yasaklanmaya çalışılmışsa da bu plan hayata geçirilmemişti. Cuma günkü problem ile Amerikan teknoloji devinin hizmetlerinde oluşan kesintiler karşısında kullanıcıların tepki seviyesinin ölçülmek istendiği tahmin ediliyor.
Popüler sosyal paylaşım ağı Sina Weibo'da kesintiyle ilgili yayınlanan yorumlar, Gmail ve arama motoruna erişemeyen Çinlilerin kızgınlıklarını gözler önüne serdi. Facebook, Twitter ve Youtube gibi servisleri ülkede yaygın bir kullanım alanı oluşturamadan yasaklayan Çin hükümeti, çok sayıda vatandaşı tarafından kullanılmakta olan Gmail'in engellenmesi halinde ülke içerisinde ciddi sorun teşkil edeceğinden endişe ediyordu. Devletin bu kısa süreli deneyi, öngörüldüğü gibi şimdiye kadar ülkede yaşanan en büyük kesinti oldu ve milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. 
Sanal dünyanın etkisi en büyük kesintileri arasına giren Çin'deki Google ve servislerine erişim sıkıntısı, hükümeti geri adım atmaya itebilir veyahut önümüzdeki günlerde Çin'in en çok ziyaret edilen ilk beş sitesi arasında yer alan, en çok kullanılan ikinci arama motoru Google'a kalıcı bir yasak gelebilir. 

http://techcrunch.com/2012/11/09/china-blocks-virtually-all-of-googles-web-services-as-18th-party-congress-gets-underway/ Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Çin ve google zaten çok uzun zamandır çekişmedeler. Nedeni goole ın kullandığı inanılmaz iyi ve gerçekten kusursuz olan algoritmasından dolayı çin hükümetinin gizli bilgilerine en azından çok gizli olmasada 3. şahıslarla paylaşılması sakıncalı olacak bilgileri bile arama sonuçları arasında göstermesiyle başladı bu çekişme ancak ikisininde bir suçu yok bence tek sıkıntı insanların sürekli akıllarını kötülük için yormalarından kaynaklanıyor. Herkes iyi düşünseydi şu an hayal olan zamanda yolcuşul uçan araba ve niceleri gerçekleşmiş olurdu.
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Recharged 6 yıl
Normsoner
googleden nefret ediyom zaten bide bugün iyce nefretinmi kazandı adam gibi atatürkü anmadı.

Google'dan sadece bu yüzden nefret ediyorsan ilginç.Adamlar hiç bir şey yapmak zorunda değiller.Oraya bir gül bırakılmış,gayet sade ve anlaşılabilir bir şey.Afişe etmenin bence bir anlamı yok.
Konuya dönersek ben bizim ülkemizde sansür üst seviyede derken Çin'in bizden daha iyi olduğunu bu haber ve önce ki dönemlerde net bir şekilde görmüş oldum.Bu tür şeylerle bir yere varamazlar.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Google forever.
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kımyasal 6 yıl
Artık teknoloji dünyada önemli bir pazara sahip ve bu tür gelişmelerin ülkeler bazinda daha çok yasanicagini dusunuyorum.bakiniz amerikada apple koseli diktortgen patentinialdi vs.ulkeler kendi markalarini korumakta ve çin gibi dişa bağimliligi azaltak için yabanci şirketlerin önunu kesmekte ve önlemler almakta.
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Rockmania01 6 yıl
Normsoner
googleden nefret ediyom zaten bide bugün iyce nefretinmi kazandı adam gibi atatürkü anmadı.

google bu konuda daha önce açıklama yaptı hatta kendi politikasını yıkıp küçükte olsa andı bu kadarda abartmayın dünyada googlenin bile yaptıgını yapmayan servisler var aşırı milliyetçilik cahillik getirir derler sende de o var sanırım mantık lı olmanı tavsiye ederim ham herkes anacak diye bir kanun yok sen anıyor musun mesela onların saygı duyduğu kişileri bak bakalım.
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Normsoner 6 yıl
googleden nefret ediyom zaten bide bugün iyce nefretinmi kazandı adam gibi atatürkü anmadı.
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Sajuuk 6 yıl Normsoner
Normsoner
googleden nefret ediyom zaten bide bugün iyce nefretinmi kazandı adam gibi atatürkü anmadı.

Sen abraham lincolnü hatırlıyor musun ki?
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Allen Walker 6 yıl Normsoner
Normsoner

googleden nefret ediyom zaten bide bugün iyce nefretinmi kazandı adam gibi atatürkü anmadı.

Çok güzel Türkçe'n varmış, güle güle kullan.
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balomer 6 yıl Normsoner
Normsoner
googleden nefret ediyom zaten bide bugün iyce nefretinmi kazandı adam gibi atatürkü anmadı.

Dilberay'in çok güzel bi şarkısı var "zorundamiyim"
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