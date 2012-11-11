Çin'de Google ve bazı servislerine erişim kısa süreliğine durdu





Çin'deki son erişim problemini tüm servislerini etkileyen 2010'daki kısa süreli yasak ile yaşayan Google, geçtiğimiz cuma günü önemli bir ziyaretçi kaybı yaşadı. Arama motoru deviyle ilgili olmadığı rapor edilen problem, uzak doğulu internet kullanıcılarına yaklaşık 12 saat süren bir kesinti olarak yansıdı. Google.com, google.com.hk adresleri, Gmail ve Google Docs'a erişilemedi, firmaya ait çok sayıda IP adresinden yanıt alınamadı. Halen IP adreslerine gelen yasak sebebiyle hizmetlerin tam olarak çalışmadığı bildiriliyor.

Ülkenin yönetim kadrosunu etkileyecek Çin Komünist Partisi'nin 18'inci ulusal kongresinin ikinci gününde yaşanan bu gelişme, hükümetin Google servislerine erişimi engellemeyle ilgili çalışmalar yürüttüğü fikrini akıllara getirdi. Tüm ülkede internet erişimini kısıtlamaya yönelik oluşturulmuş bir sistem olan Altın Kalkan Projesi'nin sebep olduğu bir DNS önbellek zehirlenmesinden dolayı da böyle bir kesinti yaşanmış olabilir. 2009'dan beri Youtube video paylaşım sitesinin yasaklı olduğu Çin'de geçtiğimiz yıl elektronik posta servisi Gmail yasaklanmaya çalışılmışsa da bu plan hayata geçirilmemişti. Cuma günkü problem ile Amerikan teknoloji devinin hizmetlerinde oluşan kesintiler karşısında kullanıcıların tepki seviyesinin ölçülmek istendiği tahmin ediliyor.

Popüler sosyal paylaşım ağı Sina Weibo'da kesintiyle ilgili yayınlanan yorumlar, Gmail ve arama motoruna erişemeyen Çinlilerin kızgınlıklarını gözler önüne serdi. Facebook, Twitter ve Youtube gibi servisleri ülkede yaygın bir kullanım alanı oluşturamadan yasaklayan Çin hükümeti, çok sayıda vatandaşı tarafından kullanılmakta olan Gmail'in engellenmesi halinde ülke içerisinde ciddi sorun teşkil edeceğinden endişe ediyordu. Devletin bu kısa süreli deneyi, öngörüldüğü gibi şimdiye kadar ülkede yaşanan en büyük kesinti oldu ve milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.

Sanal dünyanın etkisi en büyük kesintileri arasına giren Çin'deki Google ve servislerine erişim sıkıntısı, hükümeti geri adım atmaya itebilir veyahut önümüzdeki günlerde Çin'in en çok ziyaret edilen ilk beş sitesi arasında yer alan, en çok kullanılan ikinci arama motoru Google'a kalıcı bir yasak gelebilir.

http://techcrunch.com/2012/11/09/china-blocks-virtually-all-of-googles-web-services-as-18th-party-congress-gets-underway/