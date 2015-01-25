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Çin'de VPN servislerine erişim sıkıntısı yaşanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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Çin'de VPN servislerine erişim sıkıntısı yaşanıyor
Geçtiğimiz günlerde Gmail'in Çin'de engellediği ve Outlook mail servisine de erişim sıkıntıları yaşandığını sizlere aktarmıştık. Ülke genelinde kullanıcılar yasaklanan sitelere VPN servislerini kullanarak erişim sağlayabiliyor, fakat yeni çıkan haberlere bakılırsa bu kez Çin VPN servisleri ile sağlanan erişimlerin de önüne geçmek istiyor.

Beijing merkezli Global Times'in haberinde Çin'in güvenlik duvarında bir güncelleme yaptığı ve bu güncelleme ile VPN servislerine erişim sıkıntıları başladığı söylendi. Nüfusu 1.3 Milyarı aşan ülkede ise bu durum kısa bir süre içinde fark edildi. Çin'in popüler VPN servislerinden Astrill de özellikle iPhone ve iPad kullanıcılarının neredeyse gerçek zamanlı olarak bu sansürlerden etkinlendiğini belirtiyor. Başka bir popüler VPN servisi olan Golden Frog yöneticisi de VPN kısıtlamalarını doğruladı.

Şimdilik sadece iPhone ve iPad kullanıcılarının çok büyük engellemelere maruz kaldığı diğer kullanıcıların VPN servislerini kullanmaya devam edebildikleri belirtildi. Çin tarafında ise bu tarz engelleme haberlerinin son günlerde oldukça arttığını görüyoruz.
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Saga 4 yıl
Valla direkt olarak Çin'den yorum aldım, şu an PureVPN tıkır tıkır çalışıyormuş. Umarım böyle devam eder, tek çıkış yolu oymuş. :/
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Gece772 4 yıl
VPN servisleri erişim kapat gitsin iyi yapıyorsun.....
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doctor_bey 4 yıl
VPN'lere VPN ile bağlanma devri başlamıştır
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TickTok 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
VPN'lere VPN ile bağlanma devri başlamıştır



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Saga 4 yıl
Purevpn çin konusunda da iddialı ama bilemedim
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XQS 4 yıl
Google can cin olcak
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Yusuf Saracen 4 yıl
Psiphon kullansinlar
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adam olun 4 yıl
vpn iplerini banlayacaklar milletin aylık/yıllık aldıkları vpn hizmetlerine para boşuna gidecek :D
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GylR? 4 yıl
Çin kafaya koydu heralde. Google yi bitirecek Çinde.
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Elsa 4 yıl
Çinde nüfus artacak
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CVenturas 4 yıl Elsa
Elsa
Çinde nüfus artacak



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