Çin'de VPN servislerine erişim sıkıntısı yaşanıyor

Beijing merkezli Global Times'in haberinde Çin'in güvenlik duvarında bir güncelleme yaptığı ve bu güncelleme ile VPN servislerine erişim sıkıntıları başladığı söylendi. Nüfusu 1.3 Milyarı aşan ülkede ise bu durum kısa bir süre içinde fark edildi. Çin'in popüler VPN servislerinden Astrill de özellikle iPhone ve iPad kullanıcılarının neredeyse gerçek zamanlı olarak bu sansürlerden etkinlendiğini belirtiyor. Başka bir popüler VPN servisi olan Golden Frog yöneticisi de VPN kısıtlamalarını doğruladı.
Şimdilik sadece iPhone ve iPad kullanıcılarının çok büyük engellemelere maruz kaldığı diğer kullanıcıların VPN servislerini kullanmaya devam edebildikleri belirtildi. Çin tarafında ise bu tarz engelleme haberlerinin son günlerde oldukça arttığını görüyoruz.
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Güvenlik, çin ve vpn