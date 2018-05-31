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Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek

Çin'in en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek. Guangdong eyaletinde başlayan bu hizmetin yakın zamanda tüm ülkede kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin'de yaşayan insanlar artık ülkenin en popüler anlık mesajlaşma hizmeti olan WeChat'te boşanma davası açabilecekler. Pilot uygulamanın şu an için Guangzhou ve Shenzhen gibi büyük şehirlere ev sahipliği yapan Guangdong eyaletinde başladığı açıklandı.

Yakın zamanda tüm ülkede kullanılmaya başlanacak 

Artık evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftler, WeChat uygulamasının iki hafta önce açılmış olan yeni fonksiyonu altında, kendi yerel boşanma sicil müdürlüklerinden randevu alabilecekler. Bu yeni özellik Çin'de yaşayan WeChat uzmanı  Matthew Brennan'ın tweet'i ile ortaya çıktı.
Boşanma davası seçeneği, WeChat'in birçok yeni fonksiyonundan sadece biri. Eyaletteki kullanıcılar ehliyet, pasaport veya vergi beyannamelerini bile bu uygulama çatısı altında yönetebiliyorlar. Brennan, boşanma da dahil olmak üzere tüm bu fonksiyonların şu an için sadece Guangdong vatandaşları için mevcut olduğunu ve yakın bir zamanda uygulamanın geliştiricisi Tencent'in bu özellikleri tüm Çin'de kullanıma sunacağını belirtiyor.

https://twitter.com/mbrennanchina/status/1001261871691857922 Yorum Yaz
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theJuDGe_41 11 ay en beğenilen
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crazywinner3 11 ay
Pardon kuzenim boşanmış
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theJuDGe_41 11 ay en beğenilen
Turkcell Bip, "Boşol, Boşol, Boşol" eklentisi üzerinde çalışıyor (!)
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crazywinner3 11 ay
Pardon kuzenim boşanmış
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apodur 11 ay
Adamlar Web den boşanıyorlarmış bu da bir işmi yani
Bizimkiler sokakta boşanıyorlar.
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