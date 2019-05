Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek

Çin'de yaşayan insanlar artık ülkenin en popüler anlık mesajlaşma hizmeti olan WeChat'te boşanma davası açabilecekler. Pilot uygulamanın şu an için Guangzhou ve Shenzhen gibi büyük şehirlere ev sahipliği yapan Guangdong eyaletinde başladığı açıklandı.

Yakın zamanda tüm ülkede kullanılmaya başlanacak

Artık evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftler, WeChat uygulamasının iki hafta önce açılmış olan yeni fonksiyonu altında, kendi yerel boşanma sicil müdürlüklerinden randevu alabilecekler. Bu yeni özellik Çin'de yaşayan WeChat uzmanı Matthew Brennan'ın tweet'i ile ortaya çıktı.

Boşanma davası seçeneği, WeChat'in birçok yeni fonksiyonundan sadece biri. Eyaletteki kullanıcılar ehliyet, pasaport veya vergi beyannamelerini bile bu uygulama çatısı altında yönetebiliyorlar. Brennan, boşanma da dahil olmak üzere tüm bu fonksiyonların şu an için sadece Guangdong vatandaşları için mevcut olduğunu ve yakın bir zamanda uygulamanın geliştiricisi Tencent'in bu özellikleri tüm Çin'de kullanıma sunacağını belirtiyor.

https://twitter.com/mbrennanchina/status/1001261871691857922