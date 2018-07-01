Çin'deki sel felaketi Bitcoin madencilerini vurdu

Bitcoin madenciliği denildiğinde akla gelen ilk ülke olan Çin, küresel madencilik gücünün yarısından fazlasını elinde tutuyor. Antpool, BTC.com, ViaBTC ve F2pool gibi önemli madencilik işletmelerine ev sahipliği yapan ülkede Sichuan eyaleti ''Bitcoin madenciliğinin başkenti'' olarak biliniyor. 27-28 Haziran tarihlerinde bölgede yaşanan şiddetli yağışlar ise madencilik eyaletine ciddi zarar verdi. Yerel basının haberlerine göre on binlerce madencilik cihazı ve ekran kartı kullanılamaz hale geldi.





Tamir edilemez hale geldiler

Soğuk iklimi ve düşük elektrik ücretleri ile madencilik operasyonlarının odağında olan Sichuan'ın yanı sıra ülkedeki dört diğer şehirdeki madencilik işletmeleri de yoğun yağıştan etkilendi. Yağıştan sonra işletmeye gelen ve hasarı tespit etmeye çalışan madenciler, işletmelerdeki cihazların büyük kısmının tamir edilemez bir şekilde zarar gördüğünü bildirdi.





Tabi sel felaketinin ardından Bitcoin ağındaki toplam işlem gücü azalırken 27 Haziran'da ağdaki işlemlerde gecikmeler meydana geldi. Kısa bir süre sonra bu gecikmelerin ortadan kalkıp ağın yeterli işlem gücüne ulaşması ise etkilenen işletmelerin tüm ağı etkileyecek büyüklükte olmadığını gösteriyor.

https://cointelegraph.com/news/local-media-floods-in-china-heavily-damage-major-crypto-mining-operation