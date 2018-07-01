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Çin'deki sel felaketi Bitcoin madencilerini vurdu

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Sichuan eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar bölgede Bitcoin madenciliği yapan işletmelere ait binlerce madencilik cihazını kullanılamaz hale getirdi.
10 ay
2,6b
1
14
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Çin'deki sel felaketi Bitcoin madencilerini vurdu
 

Bitcoin madenciliği denildiğinde akla gelen ilk ülke olan Çin, küresel madencilik gücünün yarısından fazlasını elinde tutuyor. Antpool, BTC.com, ViaBTC ve F2pool gibi önemli madencilik işletmelerine ev sahipliği yapan ülkede Sichuan eyaleti ''Bitcoin madenciliğinin başkenti'' olarak biliniyor. 27-28 Haziran tarihlerinde bölgede yaşanan şiddetli yağışlar ise madencilik eyaletine ciddi zarar verdi. Yerel basının haberlerine göre on binlerce madencilik cihazı ve ekran kartı kullanılamaz hale geldi. 


Tamir edilemez hale geldiler 

Soğuk iklimi ve düşük elektrik ücretleri ile madencilik operasyonlarının odağında olan Sichuan'ın yanı sıra ülkedeki dört diğer şehirdeki madencilik işletmeleri de yoğun yağıştan etkilendi. Yağıştan sonra işletmeye gelen ve hasarı tespit etmeye çalışan madenciler, işletmelerdeki cihazların büyük kısmının tamir edilemez bir şekilde zarar gördüğünü bildirdi.


Çin'deki sel felaketi Bitcoin madencilerini vurdu
 

Tabi sel felaketinin ardından Bitcoin ağındaki toplam işlem gücü azalırken 27 Haziran'da ağdaki işlemlerde gecikmeler meydana geldi. Kısa bir süre sonra bu gecikmelerin ortadan kalkıp ağın yeterli işlem gücüne ulaşması ise etkilenen işletmelerin tüm ağı etkileyecek büyüklükte olmadığını gösteriyor. 


https://cointelegraph.com/news/local-media-floods-in-china-heavily-damage-major-crypto-mining-operation Yorum Yaz
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isimsiz2424 10 ay en beğenilen
Daha beter olsunlar ellerinde ve malum yerlerinde patlasın inşAllah
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DH Misafiri 10 ay
yatırım işini yapmayıp oturdugu yerden vatanbilgisayarı takip eden standart üye
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Erwin-Rommel 10 ay
Piyasayı mahvettiniz Allahsızlar. Her şey müstahak size
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Rusty 10 ay
Aha gene zam geliyor
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Pizza Steve 10 ay
Su veren itfaiyenin hortumunu sevsinler.
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isimsiz2424 10 ay en beğenilen
Daha beter olsunlar ellerinde ve malum yerlerinde patlasın inşAllah
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Guhong01 10 ay isimsiz2424
starwars_emin
Daha beter olsunlar ellerinde ve malum yerlerinde patlasın inşAllah

İşte bu yüzden hiç bir zaman mutlu olamıcaksın. Kaç gündür 1500 TL ye Gtx1060 6 GB satılıyor bir yerde, isteyen bir şekilde buluyor
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çin, sel ve
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