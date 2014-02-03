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Çin'den bir başka fiyat/performans canavarı telefon daha; CoolPad F1

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,1b
1
57
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin'den bir başka fiyat/performans canavarı telefon daha; CoolPad F1
Çin merkezli fiyat/performans telefonlarına iddialı bir üye daha katılıyor. CoolPad firması tarafından hazırlanan F1 isimli telefon, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Küresel markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen birinci akım firmalardan sonra görece daha popüler üreticilerden olan CoolPad, F1 modelinde 1280x720 piksel çözünürlüğünde 5-inç IPS ekrana yer vermeyi uygun görmüş.
MediaTek tarafından geliştirilen 1.7GHz hızındaki 8 çekirdekli Cortex-A7 işlemcisi ve yüksek frekansta çalışan Mali-450 GPU'su ile 720p ekranda muazzam bir oyun deneyimi vaad eden telefona 2GB RAM eşlik ediyor. Yayınlanan test sonuçlarına göre, performans olarak ta kullanıcısını mutlu edecek bir potansiyele sahip olan cihaz, 13MP çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak, "Selfie" fotoğraf çekmek isteyenler için 5MP ön kameraya da sahip.
Fotoğraf örneklerine bakılırsa, vasatın çok çok üzerine çıkamayan telefon özellikle sosyal medya paylaşımı noktasında kullanıcısının kamera ihtiyaçlarını karşılayacak gibi görünüyor. Android 4.2.2 işletim sistemi ve üretici firmanın CoolLife UI 5.5 isimli arayüzü ile birlikte sunulan telefon, 8GB dahili depolama kapasitesi sunarken, SD kart desteği ile kapasitenin artmasına olanak tanıyor. Çift SIM kart desteğinin de es geçilmedi CoolPad F1'in gücünü ise 2500mAh kapasiteli bir pilin sağladığı görülüyor. Pil konusunda en iyisini sunmasa da kapasite olarak Galaxy S4 ile neredeyse benzer seviyede olduğunu söylenebilir. 
Tasarım olarak bakıldığı zaman diğer pek çok Çinli telefon ile benzer bir portre ortaya koyan telefon, arka kapağın çıkabiliyor olması ile pil ve SD kart değişimine olanak tanıyabiliyor. Anavatanında Huaiwe'in Honor serisine özellikle de Honor 3C'ye rakip olarak gösterilen telefon, testlerde rakibinden hızlı olup, 3X'e daha yakın bir çizgide yer alıyor. Çin'de satışa sunulan CoolPad F1, yaklaşık olarak 150 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip. 
Çin'den bir başka fiyat/performans canavarı telefon daha; CoolPad F1

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cinemaker 5 yıl en beğenilen
Cep telefonları boyutu ne olursa olsun çözünürlük en ideali 720p dir. Ne gerek var 1080p,2k 4k telefonları kasmaya hem şarj açısından hem de oyun performansı açısından en ideali 720p. Bu telefonda bu çözünürlük ve bu özelliklerde yağ gibi akacaktır oyunlar menüler kutlarım CoolPad i
Cep telefonları boyutu ne olursa olsun çözünürlük en ideali 720p dir. Ne gerek var 1080p,2k 4k telefonları kasmaya hem şarj açısından hem de oyun performansı a...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Morphinz 5 yıl
Çin'de 200 dolara en kral telefon alınabilirken iphone'a o kadar parayı nasıl veriyolar nasıl iphone çin'de yok satıyor anlayabilmiş değilim henüz.
İphone fanları "-" leri alayım.
Çin'de 200 dolara en kral telefon alınabilirken iphone'a o kadar parayı nasıl veriyolar nasıl iphone çin'de yok satıyor anlayabilmiş değilim henüz.İphone f...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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OverClocK1ng 5 yıl
İşte en ideal özellikler.
720p ekranda o işlemci ve o GPU olması çok iyi. Zaten 720p olması pil tüketimini de azaltıyor.
Keşke bizim diğer üreticiler de pixel yarışına girmek yerine kullanıcı deneyimine önem verseler.
2k-4k ekran yapmak için yarışmak yerine:
720p 5 inç ekranlı
MTK6592 yani yukarıdaki işlemcili
Arka kamerası 16, ön kamerası 8 olan (Selfie için falan)
Pili 3400 falan olup arka kapağı çıkamayan ama hafıza kartı yuvası olan
Arka kapağı çıkamadığı için ele alındığında çok sağlam hissi veren
Sesi adam gibi yüksek çıkan
Ekranı şu yeni OGS dokunmatik panel olup çok net görülebilen
Android'i yalın Android olan (böylece Nexus gibi güncelleme hemen alır)
İçerisinde kendinden adam gibi bir GPS yazılımı ile gelen
bir cihaz yapsalar hem adam gibi şarjı gider hem de her konuda insanı memnun eder...
İşte en ideal özellikler.720p ekranda o işlemci ve o GPU olması çok iyi. Zaten 720p olması pil tüketimini de azaltıyor.Keşke bizim diğer üreticiler de ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
Çinde satilan bazi çin marka telefonlarinda fiyatlari 400ile 500 dolar civarinda ben bitane almisdim vivo x3 simkart yuzunden telefonu mafettim super birseydi ama 3g turkiyeye uyumlu deildi çin telefonlari trkiyede satilsa bence super olur okadar para veriyoz diger modellere sirf marka diye milleti kazikliyolar
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DH Misafiri 5 yıl
Turkiyede nezaman satisa sunulacaktir
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Captain_Ivy 5 yıl
Beklemedeyiz bakalım daha neler görücez..
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ulan64ude 5 yıl
gm discovery 2 de 720p kullanıyor. bizimkilerde öğrenmeye başladı bu işi
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ErrorVerenHesapMakinası 5 yıl
discovery elite daha iyi
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doctor5945 5 yıl
Ne gerek var bu haberlere bende bunu anlamıyorum türkiyeye gelıyormu hayır bitti.Sizce bir çin teknoloji sitesi turkiyede f/p telefonu t40 turkcell tarafından üretildi diye bir paylaşım yaparmı eskilerin meşhur lafı bana faydası olmayan kilisenin...
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bcevq 5 yıl
batarya kaç mah acaba
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pranis 5 yıl
Bakalım CASPER buna nasıl karşılık vericek ?
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Aydenz 5 yıl
oha 150 dolar
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Gürbüz G 5 yıl
Ekran 5" yerine 4.7" gibi olsa ve S600 işlemci ile gelse oyun performansı olarak rakipsiz bir telefon olur.
Şahsen ben GM'den böyle bir telefon bekliyorum.
3000 Mah batarya, SD kart desteği ve 2GB RAM tam efsane olur.
O mağazaları yıkarlar
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SilverBallers 5 yıl
Arkadaşlarım arasında telefon muhabbeti açılınca çinli telefonlardan bahsediyorum ve hiç hoş karşılanmıyorum ne yazıkki sadece belli başlı markaları biliyorlar.Boş ver sen o uyduruk telefonları note 3 e bak diyorlar.f/p oranı diyorum aval aval bakıyorlar.Bence gelse bile sadece forum üyeleri arasında popüler olur.
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e2^ 5 yıl
Bunu bir sony veya samsung yapsa 1500 tl'den aşağı satmazdı heralde :)
Neyse telefon güzel ama şu tasarımı bilmiyor çinliler bir türlü ısınamadım tasarımlarına :)
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inexo 5 yıl
exper den atak bekliyoruz
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