Çin'den bir başka fiyat/performans canavarı telefon daha; CoolPad F1

Çin merkezli fiyat/performans telefonlarına iddialı bir üye daha katılıyor. CoolPad firması tarafından hazırlanan F1 isimli telefon, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Küresel markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen birinci akım firmalardan sonra görece daha popüler üreticilerden olan CoolPad, F1 modelinde 1280x720 piksel çözünürlüğünde 5-inç IPS ekrana yer vermeyi uygun görmüş.

MediaTek tarafından geliştirilen 1.7GHz hızındaki 8 çekirdekli Cortex-A7 işlemcisi ve yüksek frekansta çalışan Mali-450 GPU'su ile 720p ekranda muazzam bir oyun deneyimi vaad eden telefona 2GB RAM eşlik ediyor. Yayınlanan test sonuçlarına göre, performans olarak ta kullanıcısını mutlu edecek bir potansiyele sahip olan cihaz, 13MP çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak, "Selfie" fotoğraf çekmek isteyenler için 5MP ön kameraya da sahip.

Fotoğraf örneklerine bakılırsa, vasatın çok çok üzerine çıkamayan telefon özellikle sosyal medya paylaşımı noktasında kullanıcısının kamera ihtiyaçlarını karşılayacak gibi görünüyor. Android 4.2.2 işletim sistemi ve üretici firmanın CoolLife UI 5.5 isimli arayüzü ile birlikte sunulan telefon, 8GB dahili depolama kapasitesi sunarken, SD kart desteği ile kapasitenin artmasına olanak tanıyor. Çift SIM kart desteğinin de es geçilmedi CoolPad F1'in gücünü ise 2500mAh kapasiteli bir pilin sağladığı görülüyor. Pil konusunda en iyisini sunmasa da kapasite olarak Galaxy S4 ile neredeyse benzer seviyede olduğunu söylenebilir.

Tasarım olarak bakıldığı zaman diğer pek çok Çinli telefon ile benzer bir portre ortaya koyan telefon, arka kapağın çıkabiliyor olması ile pil ve SD kart değişimine olanak tanıyabiliyor. Anavatanında Huaiwe'in Honor serisine özellikle de Honor 3C'ye rakip olarak gösterilen telefon, testlerde rakibinden hızlı olup, 3X'e daha yakın bir çizgide yer alıyor. Çin'de satışa sunulan CoolPad F1, yaklaşık olarak 150 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip.