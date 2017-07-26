Çin'in yeni kuralları Toyota'yı yüksek adetli elektrikli araç üretimine yöneltebilir

Toyota, uzun yıllardır elektrikli araç üretmek konusunda en suskun büyük otomobil üreticilerinden biri olmuştur. Pazara Prius gibi önemli hibrit modeller süren Japon üretici, elektrikli Rav4 üretiminde olduğu ancak Kaliforniya'nın sıfır emisyon kurallarına uymak adına günü kurtaran modeller piyasaya sürmüş durumda.

Firma aynı durumu Çin'de yaşayacağa benziyor, geçtiğimiz günlerde Çin hükümetinin yayınladığı ve neredeyse bütün otomobil üreticilerinin karşı çıktığı sıfır emisyon kuralları Toyota'nın yüksek adetli elektrikli araç üretimine başlamasına neden olabilir. Japon Nikkei kaynaklarının verdiği bilgilere göre Toyota daha önceden olduğu gibi elektrikli bir SUV pazara sunabilir. Bu durumda 3. nesil elektrikli Rav4 ihtimali üzerinde duruluyor.

Şu ana kadar ki en önemli adım olarak 90'lar sonu 2000'ler başında birinci nesil Rav4'ün elektriklisini piyasaya sunan Toyota, Kaliforniya'nın kurallarını yumuşatması üzerine bu aracın üretimine son vermişti. Toyota'nın batarya gücüne geçişini bir önleyici etken ise firmanın uzun vadede hidrojen yakıt hücreli araçların daha önemli olacağına inancı yatıyor.