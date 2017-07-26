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Çin'in yeni kuralları Toyota'yı yüksek adetli elektrikli araç üretimine yöneltebilir

Geçtiğimiz haftalarda yeni sıfır emisyon kuralları duyuran Çin hükümeti pek çok otomobil üreticinin tepkisini çekmiş ve üreticiler hükümete karşı ortak bir mektup hazırlamıştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Toyota, uzun yıllardır elektrikli araç üretmek konusunda en suskun büyük otomobil üreticilerinden biri olmuştur. Pazara Prius gibi önemli hibrit modeller süren Japon üretici, elektrikli Rav4 üretiminde olduğu ancak Kaliforniya'nın sıfır emisyon kurallarına uymak adına günü kurtaran modeller piyasaya sürmüş durumda.
Firma aynı durumu Çin'de yaşayacağa benziyor, geçtiğimiz günlerde Çin hükümetinin yayınladığı ve neredeyse bütün otomobil üreticilerinin karşı çıktığı sıfır emisyon kuralları Toyota'nın yüksek adetli elektrikli araç üretimine başlamasına neden olabilir. Japon Nikkei kaynaklarının verdiği bilgilere göre Toyota daha önceden olduğu gibi elektrikli bir SUV pazara sunabilir. Bu durumda 3. nesil elektrikli Rav4 ihtimali üzerinde duruluyor.
Şu ana kadar ki en önemli adım olarak 90'lar sonu 2000'ler başında birinci nesil Rav4'ün elektriklisini piyasaya sunan Toyota, Kaliforniya'nın kurallarını yumuşatması üzerine bu aracın üretimine son vermişti. Toyota'nın batarya gücüne geçişini bir önleyici etken ise firmanın uzun vadede hidrojen yakıt hücreli araçların daha önemli olacağına inancı yatıyor.

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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
Yöneltsin iyi olur,Elektrikli araç sayıları artsın.
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ahmetkep 2 yıl
Bence Türkiye' de örneğin (2023 yılında) sıfır emisyona geçmeli. Zaten memlekette petrol yok, dışarıya muhtacız. Bunun için çalışmalar hızlandırılır. Üretim buna göre yönelirse 6 yılda çok önemli yollar kat edilmiş olur.
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Asami Zdrenka 2 yıl ahmetkep
ahmetkep
Bence Türkiye' de örneğin (2023 yılında) sıfır emisyona geçmeli. Zaten memlekette petrol yok, dışarıya muhtacız. Bunun için çalışmalar hızlandırılır. Üretim buna göre yönelirse 6 yılda çok önemli yollar kat edilmiş olur.

Yakıt vergisi ve sıfır otomobil satışlarından elde edilen vergiler devlet için büyük bir gelir kaynağı. Devletin kendi eliyle kendi kafasına sıkması beklenemez.
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Halilowich 2 yıl
Çin, elinde mevcut teknoloji ve imkanlar varken elektrikli araçları iyice yaygınlaştırarak küresel çapta daha rekabetçi ve söz sahibi olmaya çalışıyor. Mevcut piyasa koşullarında fosil yakıt kullanan Çinli araçlar Avrupalı rakipleri kadar güvenilir ve teknolojik değil. Kısacası Çin, rakiplerini deplasmanda değil, yeni bir kulvarda yenmeye çalışacak.
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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
Yöneltsin iyi olur,Elektrikli araç sayıları artsın.
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