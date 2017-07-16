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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otomobil üreticileri Çin'den elektrikliye geçişi yumuşatmasını istiyor

Hava kirliliği sorunlarıyla boğuşan Çin hızlıca yeşil enerji ve çevreci araçlara geçmeye çalışıyor. Ancak ülkenin sert talimatları otomobil üreticilerinin itirazına neden oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla dışındaki neredeyse bütün otomobil üreticileri Çin hükümetine gönderdikleri mektupla ülkenin sıfır emisyonlu araç talimatlarının zayıflatılması yönünde istekte bulundu.
 
Dünyanın en büyük otomobil pazarı konumunda olan Çin'in talimatına göre otomobil üreticilerinin 2018 gibi yakın bir tarihte ülkede sattığı araçların %8'inin sıfır emisyonlu olması talep ediliyor. Bu ilk aşamadan sonra ise 2020 yılında bu oranın %12'ye çıkarılması isteniyor.
 
Bu talimatların ardından Chrysler / Fiat, Ford ve GM'yi temsil eden Amerikan Otomotiv Politika Konseyi (AAPC), Avrupa'lı bütün büyük markaları temsil eden Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA) ve Kore Otomobil Üreticileri Birliği (KAMA) talimatlarda birkaç önemli değişiklik isteği üzerine Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanı'na ortak bir mektup gönderdiler.
 
Üreticiler gönderdikleri mektupta 6 maddelik öneri gönderirken, bu maddelerden birisinde sürenin 1 yıldan 3 yıla uzatılması isteniyor ve kotanın karşılanmaması durumunda karşılaşılacak ceza sisteminin gözden geçirilmesi talep ediliyor. Üreticiler aynı zamanda hibrit otomobillerin de yüzdelik orana dahil edilmesini istemiş.
 
Son yıllarda oldukça fazla hava kirliliği sorunları yaşayan Çin, enerji üretimini büyük oranda yenilenebilir enerjiye geçirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra otomobil alanında yeşil enerjiye hızlıca geçmek isteyen ülkeye, otomobil üreticileri pek fazla ayak uyduramayacağa benziyor. Her ne kadar üreticiler de geleceği elektrikte olduğunu kabul etse de geçişin bu kadar hızlı olmasını beklemiyor.
 

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kill1033 2 yıl dr20mouse
Çin'de güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı tüm Türkiye'nin bütün kaynaklarla ürettiğinin 2 katı ve her yıl Türkiye'nin tüm üretiminin 3te1 i kadar ekleme yapıyor.
Kömür santrallerinin kapatmaya başlayacaktırlar yakında
Çin'de güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı tüm Türkiye'nin bütün kaynaklarla ürettiğinin 2 katı ve her yıl Türkiye'nin tüm üretiminin 3te1 i kadar ekl...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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maligezgin 2 yıl

çayna reyiz

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mahmut716 2 yıl
acımayın çinli gardaşlarım , vurun daha ölmediler
darısı bizimkilerin başına
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Discursive 2 yıl
Çin yavaş cigerimi söktün
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Kami Kaze 2 yıl
Her ne kadar içten yanmalı motor hayranı olsam da
ne kadar erken geçilirse o kadar iyi olur daha uzun menzilli daha performanslı ve ulaşılabilir araçlara sahip olmamız o kadar kolay olur.
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haydarkarapuar 2 yıl
tesladan malı alsın kendi markasıynan satsın basit bişe
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kadirirdem 2 yıl
Bence o ülkede hızlı ivme almaları gerek,yoksa oksijen sıkıntısı çıkabilir.
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Kerim5100 2 yıl
Akkuyu'yu kıskanıyorlar ondan :D
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axesis 2 yıl
kartel ler iş başında
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Karbon 12 2 yıl
Elektrikli araba gerçekten sfır emisyonlu değil şehirleri temiz tutuyor. O da önemli bir şey.
Türkiye gibi %50'ye yakın dizel motorlu araba kullanan Fransa ve Avusturya var. Onlar da önlem alıyorılar. Böyle giderse dizelci bir tek Türkiye kalacak.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl Karbon 12
Karbon 12
Elektrikli araba gerçekten sfır emisyonlu değil şehirleri temiz tutuyor. O da önemli bir şey.
Türkiye gibi %50'ye yakın dizel motorlu araba kullanan Fransa ve Avusturya var. Onlar da önlem alıyorılar. Böyle giderse dizelci bir tek Türkiye kalacak.

Elektrik yenilebilir enerjiyle üretilmeye başlanınca 5 te 1 e düşecek bu oran maalesef fabrikada üretilirken çevreye verilen kirlilik her üründe var şuanda durum ise 3 tek 1 daha az emisyon verilmesini sağlıyor en azından trafikte egzoz dumaninin o pis kokusu olmayacak şehirler daha temiz olacak ayrıca konuya dönersek umarım Çin Hükümeti fikrini degistirmez Kudursun tüm otomobil üreticileri zamanında Tesla ya geleceğimize baslasaydiniz suanda yalvarmazdiniz hibrid arabalar bile bence şu 10 yıllı dönemde sadece spor arabalarda olacak gibi 2025 yılından sonra pil maliyeti o kadar ucuzlayacak ki benzinli dizel hibrid arabalar maliyet olarak daha yukarda kalacak herkese elektrikli gelecekler.
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kill1033 2 yıl dr20mouse
Çin'de güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı tüm Türkiye'nin bütün kaynaklarla ürettiğinin 2 katı ve her yıl Türkiye'nin tüm üretiminin 3te1 i kadar ekleme yapıyor.
Kömür santrallerinin kapatmaya başlayacaktırlar yakında
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gcb1903 2 yıl
kill1033

Çin'de güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı tüm Türkiye'nin bütün kaynaklarla ürettiğinin 2 katı ve her yıl Türkiye'nin tüm üretiminin 3te1 i kadar ekleme yapıyor.
Kömür santrallerinin kapatmaya başlayacaktırlar yakında

Dünyanın en büyük elektrik üreten ülkesi. Dünyanın en büyük elektrik tüketen ülkesi. Dünyanın yenilenebilir enerjiden ( HES, GES, RES, Bio vs ) en çok elektrik üreten ülkesi. Dünyanın fosil yakıtlardan en çok elektrik üreten ülkesi. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Dünyanın en büyük sanayi ülkesi. Dünyayı en çok kirleten ülke. Dünyaya en çok zararı veren ülke.
Çin'in dünyaya 1 ayda saldığı karbonmonoksit ve çevre kirliliğine sebep olan atıklar Türkiye Cumhuriyeti tarihindekilerden fazla.
Dünyayı Çin, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Japonya, Kore, Rusya vs kirletti, mahvetti. Ama suçlu elbette Türkiye. Şu dünyaya en az zarar vermiş ülke olabiliriz. Hani Lüksemburg'dan bile az.

Küresel ısınma mı var? Sera gazı etkisi mi arttı? Ozon mu tehlikede. Bunu Orta Doğu petrollerini işleyip satan Hollanda, Fransa, ABD şirketlerine, Çin, ABD, Almanya, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya vs gibi ülkelere borçluyuz.

Ama gel algıda yürüyelim ne hikmetse Trinidad ve Tobago ABD'den daha çok karbonmonoksit salıyormuş. Bazen medeniyeti elinde bulunduran aynı zamanda güçlüyse yavuz hırsız misali hem dünyanın geleceğini çalar hem de ev sahibini bastırıp suçu size atar.
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