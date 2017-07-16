Otomobil üreticileri Çin'den elektrikliye geçişi yumuşatmasını istiyor

Tesla dışındaki neredeyse bütün otomobil üreticileri Çin hükümetine gönderdikleri mektupla ülkenin sıfır emisyonlu araç talimatlarının zayıflatılması yönünde istekte bulundu.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı konumunda olan Çin'in talimatına göre otomobil üreticilerinin 2018 gibi yakın bir tarihte ülkede sattığı araçların %8'inin sıfır emisyonlu olması talep ediliyor. Bu ilk aşamadan sonra ise 2020 yılında bu oranın %12'ye çıkarılması isteniyor.

Bu talimatların ardından Chrysler / Fiat, Ford ve GM'yi temsil eden Amerikan Otomotiv Politika Konseyi (AAPC), Avrupa'lı bütün büyük markaları temsil eden Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA) ve Kore Otomobil Üreticileri Birliği (KAMA) talimatlarda birkaç önemli değişiklik isteği üzerine Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanı'na ortak bir mektup gönderdiler.

Üreticiler gönderdikleri mektupta 6 maddelik öneri gönderirken, bu maddelerden birisinde sürenin 1 yıldan 3 yıla uzatılması isteniyor ve kotanın karşılanmaması durumunda karşılaşılacak ceza sisteminin gözden geçirilmesi talep ediliyor. Üreticiler aynı zamanda hibrit otomobillerin de yüzdelik orana dahil edilmesini istemiş.

Son yıllarda oldukça fazla hava kirliliği sorunları yaşayan Çin, enerji üretimini büyük oranda yenilenebilir enerjiye geçirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra otomobil alanında yeşil enerjiye hızlıca geçmek isteyen ülkeye, otomobil üreticileri pek fazla ayak uyduramayacağa benziyor. Her ne kadar üreticiler de geleceği elektrikte olduğunu kabul etse de geçişin bu kadar hızlı olmasını beklemiyor.