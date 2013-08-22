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Çin'in yükselen yıldızı Coolpad (Yulong), 2Y2013'de 20 yeni Android'li telefon çıkartacak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Çin'in yükselen yıldızı Coolpad (Yulong), 2Y2013'de 20 yeni Android'li telefon çıkartacak

Çin’in yükselen yıldızı olarak anılan ve tahminlere göre 2013 yılında akıllı telefon pazarında Nokia, Blackberry ve HTC gibi önemli isimlerin önünde 8.sırada yer alması beklenen Yulong, geleceğe dair planlarını, bugünkü çeyrek perfomans değerlendirmesinde açıkladı.

Yılın ilk yarısını, %54,9 yıllık artışla 1,24 milyar dolar gelir ve %39,6 artış ile 27 milyon dolar net kar ile tamamlayan Yulong, daha bilinen ismiyle Coolpad, yılın ikinci yarısında toplam 20 yeni akıllı telefonu satışa sunacağını açıkladı.

İlk yarıda 30 Android tabanlı telefonu satışa sunan Coolpad’in sunacağı yeni akıllı telefonlar TD-SCDMA, CDMA EV-DO, WCDMA, TDD-LTE ve  FDD-LTE standartları sayesinde dünya üzerindeki birçok servis sağlayıcısının alt yapısını destekleyecek.

Öte yandan kısa bir süre önce ABD’ye LTE destekli telefonlarının sevkiyatına başlayan firma, benzer modellerini yakın zamanda Avrupa’daki ülkelere de sevkiyatını başlayacağını açıkladı.

Digitimes Research’ün son raporuna göre 2013 sonu itibariyle akıllı telefon pazarının ilk 10’u içerisinde kendisine 8.sırada yer bulacak olan Coolpad, Canalys’nin son yayınladığı 2.çeyrek istatistiklerine göre 10,8 milyon adet sevkiyat ile çeyreği 4.sırada tamamlamıştı.


http://www.digitimes.com/news/a20130822PD206.html Yorum Yaz
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madmax50 5 yıl en beğenilen
SiZ marka diye bir telefona 1500 2000 lira vermeye devam edin.adamlar ayni donanımı ortalama kalite kasayla 4 te 1 fiyatına satıyor. Son donemde general mobile discovery ile tuketici kaziklandigi gerçeğini gormeye basladi.
SiZ marka diye bir telefona 1500 2000 lira vermeye devam edin.adamlar ayni donanımı ortalama kalite kasayla 4 te 1 fiyatına satıyor. Son donemde general mobil...
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ESES li 5 yıl Erkansins
unutmayalım bir zamanlar japon, kore, taiwan ürünleri için çöp diyoduk şimdi onları savunup piyasaya yeni girenleri denemeden kötülüyoruz. en son oğluma gm discovery aldım oda çin blu life ürünü gm bu ürüne discovery adını verip dünyaya satıyor ülkemizde ise yok satıyor. ben lumia 820 kullanıyorum ama çin malı discovery çok beğendim 600 tl fiyatıyla tam bir fiyat/performans canavarı. 1500/1800 tl ye s3/s4 alacağıma discovery alır 3/4 yıl kullanır çöpe atarım 3/4 yıl sonra gene fiyat/performans canavarı çin malı alırım 1200 tl ye 6 /8 sene sıfır ayarında güncel tel kullanırım siz o tarihte demode s3/s4 kullanmaya devam edersiniz.
unutmayalım bir zamanlar japon, kore, taiwan ürünleri için çöp diyoduk şimdi onları savunup piyasaya yeni girenleri denemeden kötülüyoruz. en son oğluma gm dis...
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B_O_S_S 5 yıl
Umarım Türkiye de en kısa zamanda satışa çıkar. Bu işin Çin'i falan olmaz kalite kalitedir. Düzgün yapılmış bir cihazsa zaten piyasada kendini belli eder.
Zaten şu anda kullandığımız birçok şey de Çin malı değil mi? Bence gayet iyi bir telefon gibi duruyor google dan biraz araştırmada yaptım makul fiyatlarla piyasaya çıkarsa alınabilir gibi duruyor.
Biz takmışız kafaya İphone, Samsung eskidende Nokia ortalığı inletirdi ama şimdi sürünüyor.
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DH Misafiri 5 yıl
ASCI o yurt dışından gelseydi dediğin telefon zaten yurt dışından geliyor.VE gpu su performans ta nvida tegra 3 ü geçiyor.Kalitesiz dediğin telefonun özelliklerini bile bilmiyorsun
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Erkansins 5 yıl
çöp
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ESES li 5 yıl Erkansins
unutmayalım bir zamanlar japon, kore, taiwan ürünleri için çöp diyoduk şimdi onları savunup piyasaya yeni girenleri denemeden kötülüyoruz. en son oğluma gm discovery aldım oda çin blu life ürünü gm bu ürüne discovery adını verip dünyaya satıyor ülkemizde ise yok satıyor. ben lumia 820 kullanıyorum ama çin malı discovery çok beğendim 600 tl fiyatıyla tam bir fiyat/performans canavarı. 1500/1800 tl ye s3/s4 alacağıma discovery alır 3/4 yıl kullanır çöpe atarım 3/4 yıl sonra gene fiyat/performans canavarı çin malı alırım 1200 tl ye 6 /8 sene sıfır ayarında güncel tel kullanırım siz o tarihte demode s3/s4 kullanmaya devam edersiniz.
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muratai 5 yıl
Dh gitmis coolpad in pr (reklam) haberini alip Turkceye ceviip koymus. Sanki Turkiyede satilacak bu coolpadde.
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serafon 5 yıl
Telefondaki tatlı kar dönemleri bitmeye başlıyor anlaşılan, rekor ciro ve karlar sona erecek yakında. Bakalım tüketiciyi soymak için yeni ne icat edecekler.
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Balawitz 5 yıl
Șu lanet olasi telefonlari buraya da getirin de isteyen istedigini alsin. Samsung apple htc sony disina cikan cok kisi yok.
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Offret 5 yıl Balawitz
Balawitz

Șu lanet olasi telefonlari buraya da getirin de isteyen istedigini alsin. Samsung apple htc sony disina cikan cok kisi yok.

+1
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.:asci:. 5 yıl
madmax50
SiZ marka diye bir telefona 1500 2000 lira vermeye devam edin.adamlar ayni donanımı ortalama kalite kasayla 4 te 1 fiyatına satıyor. Son donemde general mobile discovery ile tuketici kaziklandigi gerçeğini gormeye basladi.

o telefon yurt dışından gelseydi ve malzeme kalitesi o kazık dediğin telefonlarla yarışabilecek seviyede olsaydı emin ol aynı fiyatta olurdu
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madmax50 5 yıl en beğenilen
SiZ marka diye bir telefona 1500 2000 lira vermeye devam edin.adamlar ayni donanımı ortalama kalite kasayla 4 te 1 fiyatına satıyor. Son donemde general mobile discovery ile tuketici kaziklandigi gerçeğini gormeye basladi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millet kullanmadan cin telefonlarına saydırıyor yeni cin telefonlar coğundan sağlam genel problemleri stabilite huawei ideos x5 kullandım o kadar yere düştü uçtu yuvarlandı çalışıyor onu satıp glaxy note aldım 1 sene içinde 50 tane arıza cıkarttı şebeke problemi, kamerası , şarj yeri son olarak 16 gb depolama birimine kadar her yeri bozuldu cin deyip gecme huawei mateyi note 2 ye tercih ederim
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Cell_master 5 yıl
Android çıktı mertlik bozuldu
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onsos1100 5 yıl
bu coolpad lenovonun muydu ?
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