Çin'in yükselen yıldızı Coolpad (Yulong), 2Y2013'de 20 yeni Android'li telefon çıkartacak

Çin’in yükselen yıldızı olarak anılan ve tahminlere göre 2013 yılında akıllı telefon pazarında Nokia, Blackberry ve HTC gibi önemli isimlerin önünde 8.sırada yer alması beklenen Yulong, geleceğe dair planlarını, bugünkü çeyrek perfomans değerlendirmesinde açıkladı.

Yılın ilk yarısını, %54,9 yıllık artışla 1,24 milyar dolar gelir ve %39,6 artış ile 27 milyon dolar net kar ile tamamlayan Yulong, daha bilinen ismiyle Coolpad, yılın ikinci yarısında toplam 20 yeni akıllı telefonu satışa sunacağını açıkladı.

İlk yarıda 30 Android tabanlı telefonu satışa sunan Coolpad’in sunacağı yeni akıllı telefonlar TD-SCDMA, CDMA EV-DO, WCDMA, TDD-LTE ve FDD-LTE standartları sayesinde dünya üzerindeki birçok servis sağlayıcısının alt yapısını destekleyecek.

Öte yandan kısa bir süre önce ABD’ye LTE destekli telefonlarının sevkiyatına başlayan firma, benzer modellerini yakın zamanda Avrupa’daki ülkelere de sevkiyatını başlayacağını açıkladı.

Digitimes Research’ün son raporuna göre 2013 sonu itibariyle akıllı telefon pazarının ilk 10’u içerisinde kendisine 8.sırada yer bulacak olan Coolpad, Canalys’nin son yayınladığı 2.çeyrek istatistiklerine göre 10,8 milyon adet sevkiyat ile çeyreği 4.sırada tamamlamıştı.

http://www.digitimes.com/news/a20130822PD206.html