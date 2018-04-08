Çinli Doogee çentikli tasarımı ortadan kaldıracak çözüm geliştirdi

Modern akıllı telefonlar tasarım anlamında büyük bir değişim içerisinde. Çerçeveler agresif şekilde inceldikçe üreticiler ön kamera ve sensörleri en uygun şekilde nereye koyabileceklerini düşünmeye başladı. Şimdiye kadar gördüğümüz tek çözüm kalın üst çerçeveyi korumak veya ekrana bir çentik yerleştirmekten ibaret. Ancak dediğimiz gibi şimdiye kadar...

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Doogee isimli Çinli şirket, Mrwhosetheboss isimli YouTube kanalı aracılığıyla yeni çözümünü açıkladı. Prototip aşamasındaki Doogee Mix 4, ön kamerayı gizleyerek ince çerçeve kullanılmasına imkan veren 5.99 inç kızaklı bir ekrana sahip. Maalesef bu mekanik çözüm, telefonun ortam ışığı sensörünü ve kulaklık ahizesini de gizliyor.

Sunulan çözümün biraz kullanışsız gibi göründüğünü belirtmek gerekir. Çünkü telefonla konuşmak rahatsızlık verebilecek gibi duruyor. Sonuçta kim ahizeden gelen sesi duyabilmek için kulağını o çıkıntıya basılı tutmak ister ki?

Ekrana gömülü parmak izi sensörü de olacak

Ek olarak mekanik bir kızaklı ekran şüphesiz ki zaman içerisinde yıpranacaktır. Bu durum her iki yılda bir telefon değiştirenler için sorun teşkil etmeyebilir ancak telefonunu yoğun bir şekilde kullananlar veya çok sık telefon değiştirmeyenler için sıkıntı yaratabilir.

Prototip aynı zamanda 11 mm kalınlığa sahip ve ekranının üzerinde bir parmak izi simgesi var. Yani bu da cihazın ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne sahip olabileceğini gösteriyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama olmasa da Doogee Mix 4'ün yıl sonuna kadar piyasada olabileceği tahmin ediliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=UWz4LPyoSw4