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Çinli Doogee çentikli tasarımı ortadan kaldıracak çözüm geliştirdi

Doogee, ön kamera ve sensörleri gizleyen kızaklı bir ekranla çentik olmadan da ince çerçeveli telefon geliştirilebileceğini herkese gösterdi. Cihazda ekrana gömülü parmak izi sensörü de bulunacak.
1 yıl
11,3b
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25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Modern akıllı telefonlar tasarım anlamında büyük bir değişim içerisinde. Çerçeveler agresif şekilde inceldikçe üreticiler ön kamera ve sensörleri en uygun şekilde nereye koyabileceklerini düşünmeye başladı. Şimdiye kadar gördüğümüz tek çözüm kalın üst çerçeveyi korumak veya ekrana bir çentik yerleştirmekten ibaret. Ancak dediğimiz gibi şimdiye kadar...
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Doogee isimli Çinli şirket, Mrwhosetheboss isimli YouTube kanalı aracılığıyla yeni çözümünü açıkladı. Prototip aşamasındaki Doogee Mix 4, ön kamerayı gizleyerek ince çerçeve kullanılmasına imkan veren 5.99 inç kızaklı bir ekrana sahip. Maalesef bu mekanik çözüm, telefonun ortam ışığı sensörünü ve kulaklık ahizesini de gizliyor.
Sunulan çözümün biraz kullanışsız gibi göründüğünü belirtmek gerekir. Çünkü telefonla konuşmak rahatsızlık verebilecek gibi duruyor. Sonuçta kim ahizeden gelen sesi duyabilmek için kulağını o çıkıntıya basılı tutmak ister ki?

Ekrana gömülü parmak izi sensörü de olacak

Ek olarak mekanik bir kızaklı ekran şüphesiz ki zaman içerisinde yıpranacaktır. Bu durum her iki yılda bir telefon değiştirenler için sorun teşkil etmeyebilir ancak telefonunu yoğun bir şekilde kullananlar veya çok sık telefon değiştirmeyenler için sıkıntı yaratabilir.
Prototip aynı zamanda 11 mm kalınlığa sahip ve ekranının üzerinde bir parmak izi simgesi var. Yani bu da cihazın ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne sahip olabileceğini gösteriyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama olmasa da Doogee Mix 4'ün yıl sonuna kadar piyasada olabileceği tahmin ediliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=UWz4LPyoSw4 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Hatırlayanların gözleri yaşlı

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Kefelon 1 yıl
Çin'liler Arge yapmaya diğerleri izlemeye başladı, dünya tersine döndü resmen. Yalnız güzel bir çalışma yapıp, dikkatleri üzerine çekip "Mix" ismini kullanmak oluyor mu? Arge konusu halledildi gibi ama isim konusunda hala eski Çin'li klonlama gelenekleri devam ediyor galiba.
Edit: Hazır yeri gelmişken bir türlü hiçbir yere sığdıramadıkları ön kamera için bana göre en mantıklı çözüm komple kaldırılması. Meizu'nun Pro 7 de yaptığı gibi arka kamera altına küçük bir 2. ekran yerleştirip Selfy çekmek isteyeni ona yönlendireceksin. Ön taraf ise tamamıyla ekran olacak. Ne mekanizma ne çentik hiçbir şeye ihtiyaç yok.
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Çin'liler Arge yapmaya diğerleri izlemeye başladı, dünya tersine döndü resmen. Yalnız güzel bir çalışma yapıp, dikkatleri üzerine çekip "Mix" ismini kullanmak o...
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hazarRS 1 yıl
apple bunu kullanasaya kadar yeni bir buluş olarak saymazlar...
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psicik96 1 yıl
O değilde Çinliler olmasa millet Samsung Apple gibi sömürgeci zihniyete sahip firmalara mahkum kalacak ...
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kymelria 1 yıl
Aramaları cevaplamak için de o kızağı kullanabilirsek müthiş nostaljik olur. D600üm geldi aklıma
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firtinax 1 yıl
Yanlış bi yere dokunacağım diye ödüm kopuyor. Azıcık tutacak bir boşluk bıraksınlar.
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T Square 1 yıl
Ön kamera kaldırılsın diyenleri anlamıyorum, sanki herkes sadece selfie çekimi için kullanıyor.
Görüntülü arama için arka kameranın altına ekran konulabilir diyor, kim o kameranın altında küçücük ekranda görüntülü konuşma yapmak ister.
O. Yüzden saçma
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esmerbuyucu 1 yıl
Xperia XZ2'den ince olmasına ne demeli
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TearsForFears 1 yıl
mix 2s gibi ahizeyi yine yukarıya koy sadece kamera için kaydırmak gereksin. Kaydırdığımız gibi ön kamera açılsın ve kaydırma kısmı iphone lardaki sessize alma tuşu gibi kilitlenebilsin. Yanlardan 2 dilim ekmek birleştirilmiş gibi duruyor ya o çok çirkin gözüküyor.
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igetsky 1 yıl
Omg butun dunya sokta
Rezillik
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ertrk6 1 yıl
Ben bu tarz şeylerde sürekli yukarı aşağı oynayıp kırarım :D ayrıca kalın beğenmedim son zamanlarda çıkan telefonlar baya hayal kırıklığı oldu
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Arka tarafa yapın ahizeyi selfie kamerasını arka üste al sana çözüm
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Gurney5 1 yıl
Hayır yani orayı kaydıracağımıza koyun telefonun üstüne ne fark eder bu ekran gövde oranı fetişi neden?
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