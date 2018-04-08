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FabFocus uygulaması ile tüm iPhone'lar portre modu özelliği kazanıyor

iPhone 7 Plus ve iPhone X'de kullanılan portre modunu, FabFocus uygulaması ile tüm iPhone'larda kullanabileceğinizi biliyormuydunuz? Bilmeyenler için uygulama detayları haberimizde.
1 yıl
12,5b
1
18
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Apple'ın çift kameralı telefonlarında kullanılan portre modunu tüm iPhone'larda kullanabilmek için bir uygulama geliştirildi. FabFocus isimli bu uygulama uzun zamandır Apple Store'da bulunsa da bir çok kullanıcı tarafından pek bilinmeyen başarılı uygulamalar arasında kaldı. 
Uygulama iOS 8 ve üzeri modellerde çalışabiliyor. FabFocus otomatik ve manuel olarak iki türlü efekt desteği sunuyor. Fotoğrafta portre modu ve bokeh efektini  sağlamak için, çektiğiniz görüntüde odak noktasının etrafını çizerek arkada kalan fonu bulanıklaştırabilirsiniz. Eğer uygulama üzerinden yakın plan bir portre fotoğrafı çektiyseniz, FabFocus objeyi algılıyor ve otomatik olarak portre modunu aktif edip arka planı bulanıklaştırıyor. 
Uygulama insan vücudunu da algılayabiliyor. Çekeceğiniz fotoğrafı boydan çekmek gerekirse uygulama burada, yüz ve gövdeyi otomatik algılayıp yine arka planı bulanıklaştırabiliyor. FabFocus ile başarılı portre fotoğrafları çekmeniz için 17.99TL'lik bir ücret ödeyerek uygulamayı satın almanız gerekiyor.
Uygulamayı iPhone cihazınıza buradan indirebilirsiniz. 

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nigdes 1 yıl
Şimdi bu reklam mı değil mi? Arkadaşların yorumlarına bakılırsa reklam. Ancak ben yine de ? Koyayım.Eğer reklamsa belirtilmeli çünkü burada insanlar sizin önerinizle alışveriş yapıyor. Bir kere yanıltırsınız ikincisinde o kullanıcıyı kaybedersiniz.
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akhtar 1 yıl
Para verip almıştım, asla önermiyorum. Phocus adlı uygulama hem daha iyi, hem geliştiricisi türk ve ücretsiz
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XanthiN 1 yıl
Ücretsiz olup çok iyi iş çıkaran Fore varken gerek yok.
itunes.apple.com/...
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intel7mix 1 yıl
Telefona o kadar para veren uygulamayada verir bir zahmet
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10ff 1 yıl
1300 liralik mi6 cihazimda saçma sapan uygulamalara gerek kalmadan portre cekebiliyorum
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Cemented 1 yıl 10ff
1300 e nerede mi6 var !
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nedenyoksun 1 yıl
Uygulama ücretlimi?
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erc44 1 yıl
Zamanında uygun almıştım bu uygulamayı. Gerçekten de güzel
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snomask 1 yıl
App Store yorumlarına bakılırsa paranıza yazık etmeyin
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afobe_ 1 yıl AlicanNalbat
Nasil?
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afobe_ 1 yıl
Ucretsiz olani var mi?
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