FabFocus uygulaması ile tüm iPhone'lar portre modu özelliği kazanıyor

Apple'ın çift kameralı telefonlarında kullanılan portre modunu tüm iPhone'larda kullanabilmek için bir uygulama geliştirildi. FabFocus isimli bu uygulama uzun zamandır Apple Store'da bulunsa da bir çok kullanıcı tarafından pek bilinmeyen başarılı uygulamalar arasında kaldı.

Uygulama iOS 8 ve üzeri modellerde çalışabiliyor. FabFocus otomatik ve manuel olarak iki türlü efekt desteği sunuyor. Fotoğrafta portre modu ve bokeh efektini sağlamak için, çektiğiniz görüntüde odak noktasının etrafını çizerek arkada kalan fonu bulanıklaştırabilirsiniz. Eğer uygulama üzerinden yakın plan bir portre fotoğrafı çektiyseniz, FabFocus objeyi algılıyor ve otomatik olarak portre modunu aktif edip arka planı bulanıklaştırıyor.

Uygulama insan vücudunu da algılayabiliyor. Çekeceğiniz fotoğrafı boydan çekmek gerekirse uygulama burada, yüz ve gövdeyi otomatik algılayıp yine arka planı bulanıklaştırabiliyor. FabFocus ile başarılı portre fotoğrafları çekmeniz için 17.99TL'lik bir ücret ödeyerek uygulamayı satın almanız gerekiyor.

Uygulamayı iPhone cihazınıza buradan indirebilirsiniz.