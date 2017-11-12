Çinli JD.com, Alibaba'ya yaklaştı

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Çin'in en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba, Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'ı geçen yıla kıyasla yüzde 40 daha fazla satış geliri yani 25.3 milyar dolarlık satışla kapatmayı başardı. Alibaba bu rekor miktar ile küresel pazardaki hakimiyetini güçlendirse de Bekarlar Günü'nde rekor satış gelirine ulaşan bir diğer Çinli online alışveriş platformu JD.com, ulaştığı meblağ ile adeta Alibaba'nın ensesinde olduğunu ve Çin pazarında yalnız olmadığını gösterdi. Şirket günü 19.14 milyar dolarlık gelirle kapatmayı başardı.





Alibaba'nın Geçen Yılki Gelirini Geride Bıraktı

Şirket, Bekarlar Günü'ne ait rakamları ilk kez paylaştığı için geçmiş yıllardaki Bekarlar Günü'ne kıyasla gelirini ne oranda artırdığı bilinmiyor ancak dün elde edilen satış gelirleri, JD.com'un kuruluş gününe özel indirimlerin yapıldığı 6.18 etkinliğinde ulaşılan 17.6 milyar doların üstüne çıkmayı başarmış durumda. Şirket için bir rekor anlamına gelen 19.14 milyar dolarlık gelir ayrıca Alibaba'nın geçtiğimiz yıl Bekarlar Günü'nde ulaştığı 17.8 milyar doların da üstünde.





NASDAQ'ta işlem gören ve yaklaşık 57 milyar dolarlık etkileyici bir piyasa değerine sahip ancak bu değer 477 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Alibaba'nın bir hayli gerisinde. Bununla birlikte Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su olan Jack Ma, potansiyel rakibini çok önceden fark etmiş ve 2011 yılında JD.com'un kurucusu Richard Liu'ya, Alibaba platformunda mağaza açması için teklifte bulunmuştu. Bu teklifi reddeden Liu JD.com'u kurarken özellikle drone ve robotlar gibi yeni ürünlerde Alibaba'ya kıyasla daha başarılı olan JD.com şimdi Alibaba'ya meydan okur hale geldi.

https://techcrunch.com/2017/11/11/jd-com-singles-day/