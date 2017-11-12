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Çinli JD.com, Alibaba'ya yaklaştı

Çin'in en büyük e-ticaret platformu olarak Bekarlar Günü'nü 25 milyar doların üzerinde bir satışla kapatan Alibaba'nın ciddi bir rakibi var. Çinli JD.com da aynı günde satış rekoruna ulaştı.
1 yıl
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13
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Çinli JD.com, Alibaba'ya yaklaştı
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Çin'in en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba, Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'ı geçen yıla kıyasla yüzde 40 daha fazla satış geliri yani 25.3 milyar dolarlık satışla kapatmayı başardı. Alibaba bu rekor miktar ile küresel pazardaki hakimiyetini güçlendirse de Bekarlar Günü'nde rekor satış gelirine ulaşan bir diğer Çinli online alışveriş platformu JD.com, ulaştığı meblağ ile adeta Alibaba'nın ensesinde olduğunu ve Çin pazarında yalnız olmadığını gösterdi. Şirket günü 19.14 milyar dolarlık gelirle kapatmayı başardı.


Alibaba'nın Geçen Yılki Gelirini Geride Bıraktı 

Şirket, Bekarlar Günü'ne ait rakamları ilk kez paylaştığı için geçmiş yıllardaki Bekarlar Günü'ne kıyasla gelirini ne oranda artırdığı bilinmiyor ancak dün elde edilen satış gelirleri, JD.com'un kuruluş gününe özel indirimlerin yapıldığı 6.18 etkinliğinde ulaşılan 17.6 milyar doların üstüne çıkmayı başarmış durumda. Şirket için bir rekor anlamına gelen 19.14 milyar dolarlık gelir ayrıca Alibaba'nın geçtiğimiz yıl Bekarlar Günü'nde ulaştığı 17.8 milyar doların da üstünde. 


NASDAQ'ta işlem gören ve yaklaşık 57 milyar dolarlık etkileyici bir piyasa değerine sahip ancak bu değer 477 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Alibaba'nın bir hayli gerisinde. Bununla birlikte Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su olan Jack Ma, potansiyel rakibini çok önceden fark etmiş ve 2011 yılında JD.com'un kurucusu Richard Liu'ya, Alibaba platformunda mağaza açması için teklifte bulunmuştu. Bu teklifi reddeden Liu JD.com'u kurarken özellikle drone ve robotlar gibi yeni ürünlerde Alibaba'ya kıyasla daha başarılı olan JD.com şimdi Alibaba'ya meydan okur hale geldi. 


https://techcrunch.com/2017/11/11/jd-com-singles-day/ Yorum Yaz
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Virtual Reality 1 yıl
N11 de 11.11 de 140 milyon TL'lik satış yapmış. 140 milyon Türk Lirası nireee 25 + 19 milyar ABD doları nireee
Bu iki şirket sadece 11.11 gününde ki satışları ile Türkiye de 2-3 ili satın alabilir. Yerli online alışveriş sitelerinin tamamını satın alabilir, Türkiye de ki özel üniversitelerin ve kolejlerin tamamını satın alabilir, vs.
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Dehşetengiz 1 yıl
feci satis
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ufuk172 1 yıl
Jd 3 sene önce. Kodla 5 cente gelen pelus oyuncaklar satıyordu. 10tane falan almıştım. Şu anda tüm sülale bunlarla oynuyor:)
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kuntakinti 1 yıl
valla ben aliexpressten igame 1050 ti aldım bıraz zor oldu ama 140 kusur dolara falan geldi kartta sorunsuz gelırsı super olucak malum ekran kartı fıyatları tavan dusurmusken kaçırmak ıstemedım
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12 Angry Men 1 yıl

Arkadaşlar Kulaklık ve ses ekipmanları için accessoryjack.com/... sitesini önerebilirim. Hem daha uygun fıyata satıyorlar hemde fatura'yı istediğiniz fiyattan kesiyorlar.
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dr20mouse 1 yıl
3 sene önce 5 cent'e dünyayı alan ölücüler burada mı?
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fixriterzi 1 yıl dr20mouse
Orijinalden alıntı: dr20mouse

3 sene önce 5 cent'e dünyayı alan ölücüler burada mı?

3 sene oldumu ya yaşlandık be.
4 tane 32gb ov micro sd kart almıştım tanesi 6 tl
gelmişti gecen çekmeceleri karıştırırken hiç açılmamış 32gb
kartı buldum
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Guest-4B3058CAB 1 yıl dr20mouse
10.01$ alt limitli 10$ çekler vermişti yanlış hatırlamıyorsam. güzel günlerdi aldıklarımı hala kullanıyorum
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Usbehci 1 yıl
Adını ilk kez duydum. Deneyimli arkadaşlar yorum yapabilir mi? Bu kadar satış yapması kaliteli olduğunu gösterir.
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glikoz surubu 1 yıl Usbehci
Usbehci
Adını ilk kez duydum. Deneyimli arkadaşlar yorum yapabilir mi? Bu kadar satış yapması kaliteli olduğunu gösterir.

JD.com özellikle çin'de yaşayanlar için mantıklı. 4 sene kadar çinde yaşadım ve şuanda kullandığım bilgisayarı jd.com üzerinden almıştım. global sitesi var ancak hiç kullanmadım. Çok kaliteli öyle çok ıvır zıvırların bulunmadığı bir sitedir ve sadece kendi deposu üstünden satış yapar.
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MustafaC53 1 yıl
Sitesine baktığımda Aliexpress ile birebir aynı.
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