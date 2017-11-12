Çinli JD.com, Alibaba'ya yaklaştı

Alibaba'nın Geçen Yılki Gelirini Geride Bıraktı
Şirket, Bekarlar Günü'ne ait rakamları ilk kez paylaştığı için geçmiş yıllardaki Bekarlar Günü'ne kıyasla gelirini ne oranda artırdığı bilinmiyor ancak dün elde edilen satış gelirleri, JD.com'un kuruluş gününe özel indirimlerin yapıldığı 6.18 etkinliğinde ulaşılan 17.6 milyar doların üstüne çıkmayı başarmış durumda. Şirket için bir rekor anlamına gelen 19.14 milyar dolarlık gelir ayrıca Alibaba'nın geçtiğimiz yıl Bekarlar Günü'nde ulaştığı 17.8 milyar doların da üstünde.
NASDAQ'ta işlem gören ve yaklaşık 57 milyar dolarlık etkileyici bir piyasa değerine sahip ancak bu değer 477 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Alibaba'nın bir hayli gerisinde. Bununla birlikte Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su olan Jack Ma, potansiyel rakibini çok önceden fark etmiş ve 2011 yılında JD.com'un kurucusu Richard Liu'ya, Alibaba platformunda mağaza açması için teklifte bulunmuştu. Bu teklifi reddeden Liu JD.com'u kurarken özellikle drone ve robotlar gibi yeni ürünlerde Alibaba'ya kıyasla daha başarılı olan JD.com şimdi Alibaba'ya meydan okur hale geldi.
https://techcrunch.com/2017/11/11/jd-com-singles-day/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu iki şirket sadece 11.11 gününde ki satışları ile Türkiye de 2-3 ili satın alabilir. Yerli online alışveriş sitelerinin tamamını satın alabilir, Türkiye de ki özel üniversitelerin ve kolejlerin tamamını satın alabilir, vs.
Arkadaşlar Kulaklık ve ses ekipmanları için accessoryjack.com/... sitesini önerebilirim. Hem daha uygun fıyata satıyorlar hemde fatura'yı istediğiniz fiyattan kesiyorlar.
3 sene oldumu ya yaşlandık be.
4 tane 32gb ov micro sd kart almıştım tanesi 6 tl
gelmişti gecen çekmeceleri karıştırırken hiç açılmamış 32gb
kartı buldum
JD.com özellikle çin'de yaşayanlar için mantıklı. 4 sene kadar çinde yaşadım ve şuanda kullandığım bilgisayarı jd.com üzerinden almıştım. global sitesi var ancak hiç kullanmadım. Çok kaliteli öyle çok ıvır zıvırların bulunmadığı bir sitedir ve sadece kendi deposu üstünden satış yapar.