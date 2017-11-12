Alibaba’nın 11.11 satışları 25 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı

Son yıllarda alışveriş çılgınlığı kavramının ne kadar ileriye gidebileceğine bizzat şahit oluyoruz. Bekarlar Günü, Kara Cuma, Siber Pazartesi gibi özel günler tüketicilerin mağazaları adeta istila ettiği günler oluyor. Bu günlerde yapılan harcamalar da artık milyar dolarları çok geçti.

Rekor ciro elde edildi

Çin’in en büyük alışveriş etkinliği olan ve Kara Cuma versiyonu olarak adlandırılan Bekarlar Günü veya 11.11 etkinliği yine rekorlara sahne oldu. E-ticaret devi Alibaba, gün toplamında 25.3 milyar dolar ile rekor kırdı. Tek gün alışverişlerinde dünyada benzeri olmayan Çin, ABD’yi de geride bırakmış durumda.

Genelde büyük indirimler stoklarla sınırlı olduğu için tüketiciler ilk saatlerde siteye yükleniyor. Bu sayede ilk 15 dakikada 5 milyar dolar, ilk saatte ise 8.6 milyar dolar ciro elde edildi. Yavaş yavaş dengeye oturan satışlar günü 25 milyar dolar seviyesinde tamamladı. Geçen yıl bu rakam 17.8 milyar dolar seviyesindeydi.

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Bulut sektörünün en önemli oyuncularından olan Alibaba Cloud tarafından desteklenen ticaret platformu, devasa rakamların altından başarıyla kalkıyor. Bu rakamlara bakmak gerekirse:-Toplamda 812 milyon sipariş-En yüksek noktada saniyede 325 000 sipariş-1.5 milyar ödeme işlemi-140 binden fazla marka ve 15 milyondan fazla ürün-15 milyon dolar satış barajını geçen satıcı sayısı 167-75 milyon dolar barajını geçen satıcı sayısı 17-150 milyon dolar barajını geçen satıcı sayısı 6

Bu rakamlarla Alibaba analiz beklentilerini de karşılamış oldu. Uzmanlar elektronik ticarette yaşanan devasa büyümenin Çin’in ekonomik büyümesine de olumlu katkı yaptığını belirtiyor.