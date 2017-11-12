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Alibaba’nın 11.11 satışları 25 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı

Daha satışların başladığı ilk dakikalarda ardı ardına gelen rekorlar 11.11 sonuna kadar devam etti. Gün sonu rakamları ile Bekarlar Günü artık dünyanın en büyük çevrim içi etkinliği oldu.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda alışveriş çılgınlığı kavramının ne kadar ileriye gidebileceğine bizzat şahit oluyoruz. Bekarlar Günü, Kara Cuma, Siber Pazartesi gibi özel günler tüketicilerin mağazaları adeta istila ettiği günler oluyor. Bu günlerde yapılan harcamalar da artık milyar dolarları çok geçti.

Rekor ciro elde edildi

Çin’in en büyük alışveriş etkinliği olan ve Kara Cuma versiyonu olarak adlandırılan Bekarlar Günü veya 11.11 etkinliği yine rekorlara sahne oldu. E-ticaret devi Alibaba, gün toplamında 25.3 milyar dolar ile rekor kırdı. Tek gün alışverişlerinde dünyada benzeri olmayan Çin, ABD’yi de geride bırakmış durumda.

Genelde büyük indirimler stoklarla sınırlı olduğu için tüketiciler ilk saatlerde siteye yükleniyor. Bu sayede ilk 15 dakikada 5 milyar dolar, ilk saatte ise 8.6 milyar dolar ciro elde edildi. Yavaş yavaş dengeye oturan satışlar günü 25 milyar dolar seviyesinde tamamladı. Geçen yıl bu rakam 17.8 milyar dolar seviyesindeydi.

Ayrıca Bkz. "Nvidia mali rekorlara doymuyor"

Bulut sektörünün en önemli oyuncularından olan Alibaba Cloud tarafından desteklenen ticaret platformu, devasa rakamların altından başarıyla kalkıyor. Bu rakamlara bakmak gerekirse:-Toplamda 812 milyon sipariş-En yüksek noktada saniyede 325 000 sipariş-1.5 milyar ödeme işlemi-140 binden fazla marka ve 15 milyondan fazla ürün-15 milyon dolar satış barajını geçen satıcı sayısı 167-75 milyon dolar barajını geçen satıcı sayısı 17-150 milyon dolar barajını geçen satıcı sayısı 6

Bu rakamlarla Alibaba analiz beklentilerini de karşılamış oldu. Uzmanlar elektronik ticarette yaşanan devasa büyümenin Çin’in ekonomik büyümesine de olumlu katkı yaptığını belirtiyor. 

 

https://techcrunch.com/2017/11/11/alibaba-smashes-its-singles-day-record/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Bizde ismi lazım değil bi site ne kadar ürün varsa 11.11 ürünü yazmış. Ya bu ürün dün de aynı fiyattı, geçen ay da. %90+20 indirim yapan mağazalar gibi :) Yersen...
Bizde ismi lazım değil bi site ne kadar ürün varsa 11.11 ürünü yazmış. Ya bu ürün dün de aynı fiyattı, geçen ay da. %90+20 indirim yapan mağazalar gibi :) Yerse...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Portraitclub 1 yıl tahir40
tahir40

Bizde ismi lazım değil bi site ne kadar ürün varsa 11.11 ürünü yazmış. Ya bu ürün dün de aynı fiyattı, geçen ay da. %90+20 indirim yapan mağazalar gibi :) Yersen...

Aynen öyle oldu. Dün bunu n11 de gördük 339 tl olan kulaklık 11.11 ürünü yazmış bugün de yine aynı fiyattan satmaya devam ediyor.
tahir40Bizde ismi lazım değil bi site ne kadar ürün varsa 11.11 ürünü yazmış. Ya bu ürün dün de aynı fiyattı, geçen ay da. %90+20 indiri...
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Kerim5100 1 yıl
Hakkı. Bizim kan emiciler gibi müşteriyi yarı yolda bırakmıyor ve her türlü konuda çok ilgililer.
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zotacing 1 yıl
Bizde de 2 tane büyük ve meşhur firma var, ikisi de birbiriyle yarışıyor halkı nasıl daha fazla kazıklarız diye.
100TL olan ürüne, %18 veya %25 indirim diyor, ürün fiyatını 179TL'ye çıkarıp çiziyor 129TL'ye indirimli diye satıyor, gizli 29TL daha zam yapıyorlar.
Ama bu halka müstahak.
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fthkn 1 yıl
Çin nüfusunun potansiyel yaratma gücüyle Aliexpress bunları başarıyor. Normal koşullarda mümkün değil. Ekonomi çevrimi adı veriliyor. Yani 1 kuruşluk dandik aptal bir mal bile satılsa Çin'de bunun etkisi bile milyar dolar olabiliyor. Düşünün beş para etmeyen bir malın piyasada satılıp dönmesi bile bu tür şirketlere güç olarak dönüyor. Sonuçta parasal bir karşılık elde ediliyor. Yaratılan balon ekonomiyi fırsata çevirmeyi başarıyorlar bence. Çünkü Çin fason üretim sayesinde kendi marka teknoloji patentlerine sahip olmaya başladı artık sattıkları mallara Çin malı diyemiyoruz. Xaomi gibi MediaTek gibi teknoloji şirketleri palazlandı oldukça da kaliteli üretim yapmaya başladılar.
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axellus1 1 yıl
arkadaşlar aliexprestete aynı durum söz konusu. bir süredir takip ettiğim udu alıcısı 11 inden önce 74$ idi. indirimden bir gün önce indirimli fiyat 54 $ a satılmaya başlandı. 11 in de 46$ olarak gösteriyordu. ayın 11 i oldu ürün 56$ oldu. indirim yapan mağazalar var mı var tabikide. aynı ürünü başka bir satıcıdan 46$ a aldım. o ayrı mesele :)
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x2yk 1 yıl
Dün N11 'de 1733 tl 'ye bile Mi6 alanlar oldu biri de 4 tb harici harddisk 400 küsür tl ye satıldı diye yazıyordu.. Yakalayan yakaladı fırsatları ama Alibaba, Aliexpress gibi zor olur bizde böyle şeyler..
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a_y_k_u_t 1 yıl
Malum sitede almak istediğim bir tost makinesi vardı. 11.11 de kuponlar beraber 310 liraya düşüyordu. Komik olansa ürün zaten 2-3 aydır 310 lira civarındaydı.
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firat_kilic 1 yıl
sanki zoraki olarak ülkemiz yıllardır aynı pozisyonda tutuluyor hemde 80lerden beri.. o zaman ufaktım... bunlar yani teknoloji üretmek devlet politikası olmadıkça satıcı olunacaktır satıcı dışarıdan ithal edileni satar dışarının malı içeri satıldıkça batar üretime hazır değilsen tüketiminin ihtiyacını dışarısı karşılar demek ki dışarının bir politikası var içerinin ise olduğu noktada tutma yada geri bırakma politikası var... yıl 2017 ne usb bellek üretebiliyoruz ne hafıza çipleri ne işlemci.. ne ram.. bilgisayar kasası bile üretmiyoruz.. üretsek bile rekabet edebilecekmiyiz? güç kaynağı bile yapmıyoruz.. adı elektronik yıllardır okuyup mezun olan çok peki üretim nerede? üretimden gelen dışarı satış nerede?
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Bizde ismi lazım değil bi site ne kadar ürün varsa 11.11 ürünü yazmış. Ya bu ürün dün de aynı fiyattı, geçen ay da. %90+20 indirim yapan mağazalar gibi :) Yersen...
1 Yanıt Yanıtla +19
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Portraitclub 1 yıl tahir40
tahir40

Bizde ismi lazım değil bi site ne kadar ürün varsa 11.11 ürünü yazmış. Ya bu ürün dün de aynı fiyattı, geçen ay da. %90+20 indirim yapan mağazalar gibi :) Yersen...

Aynen öyle oldu. Dün bunu n11 de gördük 339 tl olan kulaklık 11.11 ürünü yazmış bugün de yine aynı fiyattan satmaya devam ediyor.
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Kerim5100 1 yıl
Hakkı. Bizim kan emiciler gibi müşteriyi yarı yolda bırakmıyor ve her türlü konuda çok ilgililer.
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