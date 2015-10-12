Çinli bir şirket genetiği değiştirilerek evcilleştirilmiş domuz satmayı planlıyor

Evcil hayvan satıcıları günümüzde artık normal karşılanan bir konsept halini aldı. Bir çok insan tepki gösterse de alıcıların bulunması bu sektörün ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Çin merkezli bir firma ise teknolojinin yardımıyla bu konuyu biraz daha ileriye götürerek "genetiği değiştirilmiş domuz" satmayı hedefliyor.

http://www.engadget.com/2015/10/11/genetically-modified-pet-pigs/

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Genetiğin değiştirilmesi ise bu canlıların büyümesini sınırlayarak ufak boyutlarda kalmasını sağlıyor. 14-20 kilogram ağırlığındaki evcil domuzların ilk jenerasyonunda herhangi bir anormalliğe rastlanmaması ise bu işin ticarete dökülmesinin önünü açmış. "Mikro" domuzların ortalama ömürlerinden ise 15-20 yıl olarak bahsediliyor. Neredeyse bir kedi veya köpeğinki ile aynı. Satışların ise yalnızca Çin ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.Hayvanların satılmasının etik olup olmadığı tartışmaları henüz sonuca ulaşmamışken bu kez de genetiğin değiştirilmesi olaya farklı bir pencere açıyor. Sizler genetiği değiştirilmiş hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durumu etik buluyor musunuz? Bu tarz bir evcil hayvana sahip olmak ister miydiniz?