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Çinli bir şirket genetiği değiştirilerek evcilleştirilmiş domuz satmayı planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çinli bir şirket genetiği değiştirilerek evcilleştirilmiş domuz satmayı planlıyor
 
Evcil hayvan satıcıları günümüzde artık normal karşılanan bir konsept halini aldı. Bir çok insan tepki gösterse de alıcıların bulunması bu sektörün ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Çin merkezli bir firma ise teknolojinin yardımıyla bu konuyu biraz daha ileriye götürerek "genetiği değiştirilmiş domuz" satmayı hedefliyor.

Genetiğin değiştirilmesi ise bu canlıların büyümesini sınırlayarak ufak boyutlarda kalmasını sağlıyor. 14-20 kilogram ağırlığındaki evcil domuzların ilk jenerasyonunda herhangi bir anormalliğe rastlanmaması ise bu işin ticarete dökülmesinin önünü açmış. "Mikro" domuzların ortalama ömürlerinden ise 15-20 yıl olarak bahsediliyor. Neredeyse bir kedi veya köpeğinki ile aynı. Satışların ise yalnızca Çin ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Hayvanların satılmasının etik olup olmadığı tartışmaları henüz sonuca ulaşmamışken bu kez de genetiğin değiştirilmesi olaya farklı bir pencere açıyor. Sizler genetiği değiştirilmiş hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durumu etik buluyor musunuz? Bu tarz bir evcil hayvana sahip olmak ister miydiniz?
http://www.engadget.com/2015/10/11/genetically-modified-pet-pigs/ Yorum Yaz
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DraGonS 4 yıl en beğenilen
Ve insan doğaya tecavüz eder...
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cntrl 4 yıl
kedi boyunda fil de yapsınlar çok şirin olur
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kadirirdem 4 yıl
Hayvanlarin dna si ile oynamayin yazik bide bundan para mi kazanacaksınız
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emc2xy 4 yıl
Karar verdim bir tane sipariş edicem. Sıkılırsam kızartır yerim.
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Master_Evil 4 yıl
bu çinliler de nereden para kazanacağını şaşırdı
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RushEpicsTR 4 yıl
Şunun üstünde az daha oynayında tek toynaklı versiyonunu geliştirin bizde yiyelim seslerini duyar gibi oldum..
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emc2xy 4 yıl
Köpekler yiyecek sınıfında olduğu için evcil hayvan bulamıyorlardır. Napsın garibanlar.s
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TheLastNinja 4 yıl
Bu sevimsiz hayvanı neden sevimli göstermeye çalışırlar ısrarla ?
Filmlerde çizgi filmlerde hikayelerde vs. hep sevimli domuzcuk hep sevimli domuzcuk
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kraix 4 yıl TheLastNinja
Çünkü islamiyette haram görülen bir hayvan olduğu için.
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V4LKyR 4 yıl
Evet, gerçekten de Nisa Suresi, 119. ayeti bir okuyun.
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huseyincarnege 4 yıl
kedileri köpekleri yediler siparişe anca domuz kaldı :)
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Mianfei 4 yıl
Bu bir gelişmedir etik veya değil. Genetik kodu değiştirmek çocuk oyuncağı değil. Ayrıca artık bu din, ruh gibi kavramlardan bu konuda kurtulup mantık çerçevesinde kurallarla bu iş çok ileriye taşınmalıdır.
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kraix 4 yıl Mianfei
Bi ara yasaklanan bir araştırma vardı yunan mitalojisinde oluşan yarı insan yarı at böyle birşey için uğraşıyorlar o konnu ile ilgili dünya bilmem ne merkezi yasakladı.
Düşünsene bunu başatıyorlar etrafta yarı insan yarı at mahlukatlar var buna da bir gelişmedir mi diyeceksin? Genetik kod ile oynayacaklar filan...
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fatsa52 4 yıl
Ayete göre Şeytan derki :

“(Yine) onlara emredeceğim de, Allahın yarattığını değiştirecekler.” (S. Nisa, 119)
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kadirirdem 4 yıl
Hayvanlarin dna si ile oynamayin yazik bide bundan para mi kazanacaksınız
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wolf silver 4 yıl
Bir söz vardı...
Doğanın başına gelmiş en büyük felaket insanlıktir...
Ne kadar doğru kişiden kişiye değişir..
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