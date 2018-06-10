Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi

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Çin ile ABD arasındaki ticaret mücadelesi sürerken Washington Post'un raporuna göre ABD donanmasının geleceğini etkileyebilecek türden bir gelişme yaşandı. CBS tarafından da doğrulanan rapora göre bu yıl ocak ve şubat ayında Çin hükümetine bağlı olduğu düşünülen bir grup hacker ABD donanması için ürünler geliştiren birimlere siber saldırı düzenledi. Siber saldırılarla donanmaya ait pek çok gizli planın da yer aldığı toplamda 614 GB'lik veri Çinli hackerların eline geçti.





Donanmanın planları hackerların elinde

Hackerların saldırdığı birimin denizaltılar ve su altı silahları için Ar-Ge çalışmaları yürüten bir birim olduğu belirtilirken çalınan verilerin önemli bir kısmının ABD ordusunun henüz test ettiği ya da geliştirme sürecinde olduğu ürünleri kapsadığı raporda dikkat çekiyor. Bunlardan en önemlisi ise 2020 yılına kadar ABD donanmasına ait denizaltılarında kurulması planlanan anti-gemi füze sistemine ait planlar. Buna ek olarak ABD'nin 2015'ten beri üzerinde çalıştığı ve bugüne kadar 300 milyon dolar harcadığı Sea Dragon(Deniz Ejderi) isimli su altı silah geliştirme programına ait veriler de siber saldırıda ele geçirildi. Bu nedenle ABD donanmasının geleceğe yönelik iki önemli gizli projesinin artık Çin hükümeti tarafından bilinir hale geldiği düşünülüyor.





Bu yılın başında gerçekleşen siber saldırılarla ilgili FBI da ABD donanmasıyla birlikte soruşturma yürütürken ilginç bir gelişme daha yaşandı. Eski bir ABD istihbarat subayı olan 61 yaşındaki Kevin Mallory, Çinli bir ajana çok gizli bilgileri para karşılığında verdiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkarıldı ve hapis cezasına çarptırıldı. Şu an için bu iki olay(siber saldırı ve gizli bilgileri satma) arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor ancak yetkililerin bu konuyu da dikkate aldıkları belirtiliyor.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44421785