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Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi

Washington Post'un raporuna göre Çin hükümetine bağlı hackerlar ABD donanmasına ait çok sayıda dokümanı ele geçirdi. ABD'nin yeni füze geliştirme planları da ele geçirilen dokümanlar arasında.
11 ay
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait 614 GB'lik veriyi ele geçirdi
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Çin ile ABD arasındaki ticaret mücadelesi sürerken Washington Post'un raporuna göre ABD donanmasının geleceğini etkileyebilecek türden bir gelişme yaşandı. CBS tarafından da doğrulanan rapora göre bu yıl ocak ve şubat ayında Çin hükümetine bağlı olduğu düşünülen bir grup hacker ABD donanması için ürünler geliştiren birimlere siber saldırı düzenledi. Siber saldırılarla donanmaya ait pek çok gizli planın da yer aldığı toplamda 614 GB'lik veri Çinli hackerların eline geçti.


Donanmanın planları hackerların elinde 

Hackerların saldırdığı birimin denizaltılar ve su altı silahları için Ar-Ge çalışmaları yürüten bir birim olduğu belirtilirken çalınan verilerin önemli bir kısmının ABD ordusunun henüz test ettiği ya da geliştirme sürecinde olduğu ürünleri kapsadığı raporda dikkat çekiyor. Bunlardan en önemlisi ise 2020 yılına kadar ABD donanmasına ait denizaltılarında kurulması planlanan anti-gemi füze sistemine ait planlar. Buna ek olarak ABD'nin 2015'ten beri üzerinde çalıştığı ve bugüne kadar 300 milyon dolar harcadığı Sea Dragon(Deniz Ejderi) isimli su altı silah geliştirme programına ait veriler de siber saldırıda ele geçirildi. Bu nedenle ABD donanmasının geleceğe yönelik iki önemli gizli projesinin artık Çin hükümeti tarafından bilinir hale geldiği düşünülüyor.


Bu yılın başında gerçekleşen siber saldırılarla ilgili FBI da ABD donanmasıyla birlikte soruşturma yürütürken ilginç bir gelişme daha yaşandı. Eski bir ABD istihbarat subayı olan 61 yaşındaki Kevin Mallory, Çinli bir ajana çok gizli bilgileri para karşılığında verdiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkarıldı ve hapis cezasına çarptırıldı. Şu an için bu iki olay(siber saldırı ve gizli bilgileri satma) arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor ancak yetkililerin bu konuyu da dikkate aldıkları belirtiliyor. 


https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44421785 Yorum Yaz
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profecco 11 ay en beğenilen
İnternet sağlayıcıları Ttnet olsaydı 614 cigolaytlık veriyi çalamazlardı Çinli hackerlar :)
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herectos95 11 ay
çin bir kaç ayda klonlar hepsini
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teknokaptan 11 ay
3.dünya savaşını biz görürmüyüz acaba !!
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sniper23 11 ay
Birileri işten atılacak galiba.
Büyük bir skandal.
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dobrasam 11 ay
Birbirini yesinler zira hem Çin hem ABD kapitalizm in en vahşi temsilleri
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Moving On 11 ay
Ayyıldız hack team çalışıyor
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doktor_pilot 7 ay Moving On
Yok onlar yatışta 👍🏻
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herectos95 11 ay
çin bir kaç ayda klonlar hepsini
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aspirin_00 11 ay
Koptum yaaaa hahhajaah...
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kımyasal 11 ay
F-35 planlarının çalınmasından sonra ABD nin Çin'e yeniden kaptirmasi bunun acısını ve dersini ilerleyen yıllarda alacak anlamına geliyor.
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profecco 11 ay en beğenilen
İnternet sağlayıcıları Ttnet olsaydı 614 cigolaytlık veriyi çalamazlardı Çinli hackerlar :)
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haylaz__ 11 ay profecco
Seninde boyun kısa galiba
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