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Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı

Geçen yıl Daimler'in yüzde 10'a yakın hissesini alan Geely, şimdi de Smart'ın yarısını satın aldı. Daimler ve Geely ortaklığında geliştirilecek elektrikli Smart modelleri 2022'de Çin'de üretilecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı
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Geely, geçtiğimiz yıl Daimler hisselerinin yüzde 9.7’sini satın alarak şirketin en büyük hissedarı olmuş, bu adımıyla da Almanya’da büyük ses getirmişti. Büyümeye devam eden Çinli üreticinin şimdi de küçük şehir otomobilleri üreten Smart’ın peşinde olduğu iddia edilmişti. Bugün ortaya atılan iddialar çok geçmeden resmi olarak doğrulandı.

Çinli üretici Geely, Daimler çatısı altında küçük şehir otomobilleri üreten Smart’ın yüzde 50’sini satın aldı. Yapılan anlaşma kapsamında iki şirket arasında 50:50 formunda bir ortaklık kuruldu. Buna göre, Daimler üretim, mühendislik ve tasarım konusundaki tecrübesini Geely ile paylaşacak. Smart markasını global anlamda yükseltmek için marka yönetimi, Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri ve diğer alanlardaki deneyim ve yeterliliklerinden karşılıklı olarak faydalanacak.

Elektrikli Smart modellerinin üretimi 2022'de Çin'de başlayacak 

Geely ortaklığında üretilecek Smart otomobillerin tamamına yakını elektrikli olacak. Çin’deki elektrikli araç pazarından kendilerine güzel bir pay çıkarma potansiyeline sahip Smart modellerini üretimi de bu ülkeye kaydırılacak. Geely ile ortak geliştirilen elektrikli Smart modelleri 2022 yılında banttan inecek. Anlaşma kapsamında Smart’ın B segmentindeki ürün çeşitliliğini arttırmak da var.

Yapılan anlaşmadan iki taraf da memnun. Geely, Smart’ın yüzde 50’sini satın alarak Alman otomotiv devi Daimler ile bağlarını kuvvetlendirmiş oldu. Daimler ise yıllık zararı 700 milyon euro olduğu iddia edilen markaya neşter vurmak yerine yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Daimler ve Geely arasındaki ortaklığın finansal boyutu hakkında henüz açıklama yapılmadı.


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iquique 1 ay
Yerli elektrikli otomobil üreteceğiz diye biz ise anca laf salatası yapıyoruz.
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ie36 1 ay
bunlar kaç araba sattılarda bu kadar parayı buldular.
bizimkilerde yerli otomobil üretmek yerine gitsinler bi markayı satın alsın ülkeye getirsinler daha iyi
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DH Misafiri 1 ay
Geely'nin yerinde olsam Smart'a teknolojik yatırım yapardım değerinin 2-3 katına daha sonra satardım. Keza Geely'nin Volvo'yu getirdiği durumu ve Volvo'nun yeni modelleriyle satışlarını katladığını görüyoruz. Smart mercedes'in yan markası ve mercedes kadar sağlam bir markadır. Geely önümüzdeki yıllarda smart'ı tamamen de satın alabilir
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DH Misafiri 1 ay
Çinlilerin yerinde olsam gurur duyardım. Geely'nin birbirinden güzel yeni modelleri var ülkemize gelmeyen. Öyle Çinli minli deyip kimse geçmesin Geely Volvo'nun sahidir bunu da unutmayalım
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VideSupra 1 ay
Ulan ne güzel be.
Çinli olsam mutlu olurdum.
Keşke bizim ülkemizde de böyle haberler alabilsek.
Kör topal bir iki markamız/fabrikamız vardı.
Onu da araplara satıldı diye okuyoruz. Ne kadar doğrudur bilemem.
Telekomumuzun hali bile ortada.
1 Yanıt Yanıtla +2
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bluedevil866 1 ay VideSupra
bosuna tavir
adamlar volvoyu aldi ama hala isvec e baglilar.
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zed 1 ay
Zaten ufacık tefecik birşey, komple alsaydı
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Fx_57,5 1 ay
volvoya yaptığını smartada yapabilir umarım.
alternatif adına güzel,mercedesin bir atılım yapacağı yoktu
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RaptorFX 1 ay
Geely geely geely ver tam sekerek lo...
Firma ismi aklıma hep bunu getirse de firmanın yeniden ülkemize dönmesinin tam vaktidir diye düşünüyorum. Her ne kadar echo araçlarıyla kazığın hasını atmış olsa da emgrand gibi araçları tam üretmeye başladı sonra ara ki geelyi bulasın. Çatısı altındaki lüks araçlar var tamam ama biraz daha ucuz yollu araçların gelme vakti geldi. Şuan yenilenmiş emgrand 70bin TL civarına gelse ve düzgün servis ağını sağlasalar çok şey değişir çok...
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MÜŞAVİR 1 ay RaptorFX
Yeni emgrand, cidden güzel araç, dediğiniz şartlarda gelse, yok satar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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The.Mafia 1 ay
Yaptığı araçlar Türkiye pazarında tutmuyor smart aynı şekil
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