Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı

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Geely, geçtiğimiz yıl Daimler hisselerinin yüzde 9.7’sini satın alarak şirketin en büyük hissedarı olmuş, bu adımıyla da Almanya’da büyük ses getirmişti. Büyümeye devam eden Çinli üreticinin şimdi de küçük şehir otomobilleri üreten Smart’ın peşinde olduğu iddia edilmişti. Bugün ortaya atılan iddialar çok geçmeden resmi olarak doğrulandı.

Çinli üretici Geely, Daimler çatısı altında küçük şehir otomobilleri üreten Smart’ın yüzde 50’sini satın aldı. Yapılan anlaşma kapsamında iki şirket arasında 50:50 formunda bir ortaklık kuruldu. Buna göre, Daimler üretim, mühendislik ve tasarım konusundaki tecrübesini Geely ile paylaşacak. Smart markasını global anlamda yükseltmek için marka yönetimi, Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri ve diğer alanlardaki deneyim ve yeterliliklerinden karşılıklı olarak faydalanacak.

Elektrikli Smart modellerinin üretimi 2022'de Çin'de başlayacak

Geely ortaklığında üretilecek Smart otomobillerin tamamına yakını elektrikli olacak. Çin’deki elektrikli araç pazarından kendilerine güzel bir pay çıkarma potansiyeline sahip Smart modellerini üretimi de bu ülkeye kaydırılacak. Geely ile ortak geliştirilen elektrikli Smart modelleri 2022 yılında banttan inecek. Anlaşma kapsamında Smart’ın B segmentindeki ürün çeşitliliğini arttırmak da var.

Yapılan anlaşmadan iki taraf da memnun. Geely, Smart’ın yüzde 50’sini satın alarak Alman otomotiv devi Daimler ile bağlarını kuvvetlendirmiş oldu. Daimler ise yıllık zararı 700 milyon euro olduğu iddia edilen markaya neşter vurmak yerine yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Daimler ve Geely arasındaki ortaklığın finansal boyutu hakkında henüz açıklama yapılmadı.