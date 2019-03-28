Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı

Çinli üretici Geely, Daimler çatısı altında küçük şehir otomobilleri üreten Smart’ın yüzde 50’sini satın aldı. Yapılan anlaşma kapsamında iki şirket arasında 50:50 formunda bir ortaklık kuruldu. Buna göre, Daimler üretim, mühendislik ve tasarım konusundaki tecrübesini Geely ile paylaşacak. Smart markasını global anlamda yükseltmek için marka yönetimi, Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri ve diğer alanlardaki deneyim ve yeterliliklerinden karşılıklı olarak faydalanacak.
Elektrikli Smart modellerinin üretimi 2022'de Çin'de başlayacak
Geely ortaklığında üretilecek Smart otomobillerin tamamına yakını elektrikli olacak. Çin’deki elektrikli araç pazarından kendilerine güzel bir pay çıkarma potansiyeline sahip Smart modellerini üretimi de bu ülkeye kaydırılacak. Geely ile ortak geliştirilen elektrikli Smart modelleri 2022 yılında banttan inecek. Anlaşma kapsamında Smart’ın B segmentindeki ürün çeşitliliğini arttırmak da var.
Yapılan anlaşmadan iki taraf da memnun. Geely, Smart’ın yüzde 50’sini satın alarak Alman otomotiv devi Daimler ile bağlarını kuvvetlendirmiş oldu. Daimler ise yıllık zararı 700 milyon euro olduğu iddia edilen markaya neşter vurmak yerine yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Daimler ve Geely arasındaki ortaklığın finansal boyutu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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bizimkilerde yerli otomobil üretmek yerine gitsinler bi markayı satın alsın ülkeye getirsinler daha iyi
Çinli olsam mutlu olurdum.
Keşke bizim ülkemizde de böyle haberler alabilsek.
Kör topal bir iki markamız/fabrikamız vardı.
Onu da araplara satıldı diye okuyoruz. Ne kadar doğrudur bilemem.
Telekomumuzun hali bile ortada.
adamlar volvoyu aldi ama hala isvec e baglilar.
alternatif adına güzel,mercedesin bir atılım yapacağı yoktu
Firma ismi aklıma hep bunu getirse de firmanın yeniden ülkemize dönmesinin tam vaktidir diye düşünüyorum. Her ne kadar echo araçlarıyla kazığın hasını atmış olsa da emgrand gibi araçları tam üretmeye başladı sonra ara ki geelyi bulasın. Çatısı altındaki lüks araçlar var tamam ama biraz daha ucuz yollu araçların gelme vakti geldi. Şuan yenilenmiş emgrand 70bin TL civarına gelse ve düzgün servis ağını sağlasalar çok şey değişir çok...