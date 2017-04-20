Yeni Hyundai i30’un Türkiye fiyatı belli oldu

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C segmentinin en başarılı temsilcilerinden biri olan Hyundai i30, üçüncü nesli ile yollara çıkmaya hazır. Yeni sürümde teknolojik olarak çok daha dolu bir hale getirilen ve görsel olarak da modern dokunuşlara kavuşan araç, üst sınıflarda yer alan donanımsal özellikleri kendi segmentinde sunarak rakiplerinin önüne çıkmaya çalışacak.

Nisan ayında ülkemizde lanse edilen yeni i30, iF Design 2017 ödülünün de sahibi olmuştu. Tasarımsal ayrıntıları bir yana cihazın merak edilen fiyatına ilişkin de bugün resmi bir açıklama geldi. Buna göre otomobilin en baz paketteki başlangıç fiyatı 75 bin 950 TL olarak belirlenmiş durumda. Aracın bu yıl için satış beklentisi 5 bin adet olarak belirlenmiş.

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Aracın diğer donanım seçenekleri için fiyatlar şöyle:

YENİ i30 1.4 MPI STYLE (BENZİNLİ) 75.950 TL

YENİ i30 1.4 TGDI ELITE (BENZİNLİ) 103.550 TL

YENİ i30 1.4 TGDI ELITE DCT (BENZİNLİ) 109.550 TL

YENİ i30 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) 95.050 TL

YENİ i30 1.6 CRDi ELITE (DİZEL) 105.050 TL

YENİ i30 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) 111.050 TL



PLUS OPSİYON PAKETİ 7.000 TL

SMART OPSİYON PAKETİ 8.000 TL

PLUS + SMART OPSİYON PAKETİ (DİZEL) 13.850 TL



Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı 800 TL