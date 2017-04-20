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Yeni Hyundai i30’un Türkiye fiyatı belli oldu

Hyundai’nin ülkemizde önemli bir popülaritesi bulunan modeli i30 güncellendi ve Türkiye’deki tüketicilerle buluşmak için gün sayıyor. İşte aracın merakla beklenen fiyatları:
2 yıl
12,8b
1
56
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni Hyundai i30’un Türkiye fiyatı belli oldu
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C segmentinin en başarılı temsilcilerinden biri olan Hyundai i30, üçüncü nesli ile yollara çıkmaya hazır. Yeni sürümde teknolojik olarak çok daha dolu bir hale getirilen ve görsel olarak da modern dokunuşlara kavuşan araç, üst sınıflarda yer alan donanımsal özellikleri kendi segmentinde sunarak rakiplerinin önüne çıkmaya çalışacak.

Nisan ayında ülkemizde lanse edilen yeni i30, iF Design 2017 ödülünün de sahibi olmuştu. Tasarımsal ayrıntıları bir yana cihazın merak edilen fiyatına ilişkin de bugün resmi bir açıklama geldi. Buna göre otomobilin en baz paketteki başlangıç fiyatı 75 bin 950 TL olarak belirlenmiş durumda. Aracın bu yıl için satış beklentisi 5 bin adet olarak belirlenmiş.

Yeni Hyundai i30’un Türkiye fiyatı belli oldu
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Aracın diğer donanım seçenekleri için fiyatlar şöyle:

YENİ i30 1.4 MPI STYLE (BENZİNLİ) 75.950 TL
YENİ i30 1.4 TGDI ELITE (BENZİNLİ) 103.550 TL
YENİ i30 1.4 TGDI ELITE DCT (BENZİNLİ) 109.550 TL
YENİ i30 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) 95.050 TL
YENİ i30 1.6 CRDi ELITE (DİZEL) 105.050 TL
YENİ i30 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) 111.050 TL

PLUS OPSİYON PAKETİ 7.000 TL
SMART OPSİYON PAKETİ 8.000 TL
PLUS + SMART OPSİYON PAKETİ (DİZEL) 13.850 TL

Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı 800 TL 

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kawaicma 2 yıl en beğenilen
Batıda liselilerin bindiği araba burada 80 bin TL.
1 Yanıt Yanıtla +62
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KalemKolik 2 yıl koloccini
koloccini
Fotoğrafta 75 bin haberde 79 bin

aradaki farkı donanımhaber komisyon olarak alıyor
Yanıtla +38
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Cosster 2 yıl
O fiyatla ve bu tiple işi zor. Bu arada bi çok modelin fiyatı belli olup satışa çıkarken onların haber olmaması ilginç ne varmış bu i30da böyle...
1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 2 yıl
Merhabalar ;
Ben kendi düşüncem bu arabaya 100 bin değil 50 bin bile çok ama devletimiz sağolsun seçim le onla bunla uğraşırken ekonomik sistemi doları önemsemiyor. Ama bu dünya böyle gitmez bu ekonomi baticak türkiyede az kaldı.
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sfzb67 2 yıl
Valla önceki kasaya göre daha az satacağını şimdiden söylemek zor değil
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fullflavor1977 2 yıl
2012 yazinda, dayim dizel otomatik elite yani en full versiyonunu sanirim 52,500`e almisti. devir nasil degisti. simdi aynisi 130,000`e yakin. cokda memmun halen aractan.
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Paetzold 2 yıl
Yarasin mis gibi fiyat. 2 - 3 senelik krediyle alip evin onune cekip aydan aya surersiniz artik.
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System Lord 2 yıl
Mercedes A 180 giriş paketi 136.400 TL 100.000 tl zaten ortalama paketi 100.000 hyundai e verceğime mercedes alırım.
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NoRegrets9 2 yıl
Bu nasıl bir fiyattır ya :)
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dj.trust.06 2 yıl
direksiyon simidi direktman honda civic çakması, bıkkınlık geldi artık bu hyundai in çakma modellerinden..!
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DeeD 2 yıl
dün gibi hatırlıyorum 30 bin lira civarında ülkeye giriş yaptı bu ürün en babasi 45 bin lira idi. iyiki sattı o dönem, şimdi 80 bin diyolar helal olsun. vurun lan abalıya. Birde bu ülkenin araç ve teknoloji üretmesine hiç gerek yok. üretimden elde edemeceğimiz kar ı vergiden ediyoruz. Teşekküler Muz Cumhuriyeti.
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DH Misafiri 2 yıl
Sitesine girip bakin 1.6 tdi passat 114 000 tl bu i30 a 111 000 tl verecek kisiyi merak ediyorum
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erhanciliz 2 yıl
Full i30 124.000 tl ye geliyor, 4 sene once bu aracin fiyati 65.000 tl idi, yuh bee
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