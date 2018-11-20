Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S

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Büyük bir dönüşüm içerisinde olan otomotiv sektörünün Çinli temsilcileri, gittikçe büyüyen elektrikli araç pazarına hızlı bir şekilde adapte oldu. Yeni markaların türediği ülkede elektrikli araçlar birbiri ardına tanıtılmaya başlandı. Bu üreticilerden biri olan GAC Motor, Guangzhou Otomobil Fuarı’nda Aion S adını verdiği yeni modelini tanıttı.

Sedan sınıfının elektrikli üyeleri arasına katılan Aion S, gerek tasarımıyla gerekse teknolojisiyle Tesla Model 3’e rakip olarak lanse edildi. Çinli şirket, müşterilerin Tesla’da bulduğu performansa Aion S ile daha makul fiyatlarda erişebileceğini dile getirdi. Şimdilik aracın özellikleri konusunda fazla bilgi vermeyen yetkililer, aerodinamik bir gövdeye sahip olan yeni elektrikli sedanın 0.245 cd, yani Model 3’e yakın bir hava sürtünme katsayısı olduğunu belirtti.

500 km menzil ve otonom sürüş

Oldukça geleneksel bir tasarıma sahip olduğu görülen Aion S elektrikli sedanın önünde LED farları, ince ızgarası ve sadece şov amaçlı kullanılan geniş hava girişleri dikkat çekiyor. LED stop lambalarına ve C sütunundan başlayan siyah hatlara sahip olan aracın jantları da oldukça şık görünüyor. Sahip olduğu batarya paketinin 500 km (NEDC’ye göre) menzil sağlayacağı söylenen araçta Bosch’un denge kontrol sistemi ve seviye 2 otonom sürüş teknolojisi bulunuyor.

GAC Motor, Tesla ile baş edemeyeceğini düşünenlere son 10 yılda çok çalışarak şu beş ana teknoloji üzerinde uzmanlaştıklarını söylüyor: bataryalar, motorlar, kontrol birimleri, sistem entegrasyonu ve elektro-mekanik sistemler. Şirket sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanlar geçmişte Toyota, Honda ve Hyundai’ye de gülüyordu. Fakat artık gülemiyorlar.”