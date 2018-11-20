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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S

Çin'in köklü otomobil üreticilerinden GAC Motor, yeni elektrikli sedan modeli Aion S'i tanıttı. 500 kilometre menzile ve otonom sürüş teknolojisine sahip Aion S'in detayları haberimizde...
6 ay
10,2b
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14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S
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Büyük bir dönüşüm içerisinde olan otomotiv sektörünün Çinli temsilcileri, gittikçe büyüyen elektrikli araç pazarına hızlı bir şekilde adapte oldu. Yeni markaların türediği ülkede elektrikli araçlar birbiri ardına tanıtılmaya başlandı. Bu üreticilerden biri olan GAC Motor, Guangzhou Otomobil Fuarı’nda Aion S adını verdiği yeni modelini tanıttı.

Sedan sınıfının elektrikli üyeleri arasına katılan Aion S, gerek tasarımıyla gerekse teknolojisiyle Tesla Model 3’e rakip olarak lanse edildi. Çinli şirket, müşterilerin Tesla’da bulduğu performansa Aion S ile daha makul fiyatlarda erişebileceğini dile getirdi. Şimdilik aracın özellikleri konusunda fazla bilgi vermeyen yetkililer, aerodinamik bir gövdeye sahip olan yeni elektrikli sedanın 0.245 cd, yani Model 3’e yakın bir hava sürtünme katsayısı olduğunu belirtti.

500 km menzil ve otonom sürüş 

Oldukça geleneksel bir tasarıma sahip olduğu görülen Aion S elektrikli sedanın önünde LED farları, ince ızgarası ve sadece şov amaçlı kullanılan geniş hava girişleri dikkat çekiyor. LED stop lambalarına ve C sütunundan başlayan siyah hatlara sahip olan aracın jantları da oldukça şık görünüyor. Sahip olduğu batarya paketinin 500 km (NEDC’ye göre) menzil sağlayacağı söylenen araçta Bosch’un denge kontrol sistemi ve seviye 2 otonom sürüş teknolojisi bulunuyor.

GAC Motor, Tesla ile baş edemeyeceğini düşünenlere son 10 yılda çok çalışarak şu beş ana teknoloji üzerinde uzmanlaştıklarını söylüyor: bataryalar, motorlar, kontrol birimleri, sistem entegrasyonu ve elektro-mekanik sistemler. Şirket sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanlar geçmişte Toyota, Honda ve Hyundai’ye de gülüyordu. Fakat artık gülemiyorlar.


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AqRaMa 6 ay en beğenilen
adamları sürekli eleştiriyoruz kopya mopya diyoruz adamlar aldı başını gitti, amerikayla başa baş neredeyse
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nightbringer 6 ay
Resimlerde hiç güzel durmuyor ama videodan gördüm gayet sık bir araç. Adamlar artık bu işi yapıyor
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aycibin 6 ay
Çin malı bir araca binmem.cin markası olan telefon şarj cihazına bile güven olmuyor ne arabası.adamlar önce bir kalite standardi yakalamalı ülke olarak.
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mesci_663 6 ay
Adam lafı da çakmış zaten. Kimse gülemiyor demiş.
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bulentcandan 6 ay
Paralar betona, arabaya gömüldü. Oysa ki devlet zamanında ciddi ciddi katma değerli ürünleri geliştirmeye destek olsaydı, biz de şimdiye bu tarz ürünleri üretiyor olabilirdik. Geçmiş ola.
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SEO-Uzmanı 6 ay
yıl 1 milyon 2018 oluş ve hala karadan gidiyoruz !
benim ön görüm kapalı jet motor !
yere üfürmeli, yerine göre 3 metre yüksekten dengeli giden bir araç !
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nanoteknoloji 6 ay SEO-Uzmanı
O üfleme bir gün gidecek ama ne zaman... :) çünkü çok şarj tüketiyor. Bunun yerine ileride dünyanın merkezindeki yer çekimine zıt bir motor sistemi ile belli bir yükseklikte dengede durabilen araçlar olacağını tahminindeyim. itici işi zaten kolay.
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sniper23 6 ay SEO-Uzmanı
Herkesin 9/11 yapmasını istemezsiniz.
Sanırım Türkiye'de evlere giren kamyonları okumadınız?
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elcas 6 ay
biz de bunlardan kopyalayalım.
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Txrboz 6 ay
helal gerçekten adamlar kopyacılıktan ne konumlara geldiler yeni süper güç olma yolunda emin adımlarla yürüyorlar
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Ulfast 6 ay
Jantları da çok şık duruyormuş. Ne alaka şimdi birşey diyeceğim de :D:D:D:D:D
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BaatılRhymer 6 ay
Kopyalasalar ne olur biz onu bile yapamıyoruz. Helal olsun su heriflere. Her yerde adamlar...
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AqRaMa 6 ay en beğenilen
adamları sürekli eleştiriyoruz kopya mopya diyoruz adamlar aldı başını gitti, amerikayla başa baş neredeyse
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