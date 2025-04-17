Çin, araçlarda "akıllı" ve "otonom" sürüş terimlerini yasakladı

- Beta test programlarına yasak
- Otonom sürüş ve akıllı sürüş ifadeleri yasaklandı
- Otomatik güncellemeler de kısıtlandı
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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), geçtiğimiz haftalarda ölümle sonuçlanan Xiaomi SU7 kazası sonrası artan güvenlik endişelerinin ardından otonom sürüş teknolojilerine yönelik sıkı düzenlemeler getirdi.
Yeni kurallar, otomobil üreticilerinin bu teknolojileri geliştirme, test etme ve pazarlama biçimini kökten değiştirecek nitelikte. 16 Nisan'da yapılan akıllı bağlantılı araç yönetimi toplantısında, MIIT yetkilileri, sektörde dolaşıma giren kapsamlı bir belgeyle bu yeni kısıtlamaları duyurdu. Yeni yönergeler, otonom sürüşün geliştirilmesi ve tanıtımına dair birkaç kilit noktayı hedef alıyor.
Beta test programlarına yasak
Otonom sürüş ve akıllı sürüş ifadeleri yasaklandı
Buna ek olarak, otomobil üreticileri bundan böyle “otomatik sürüş”, “otonom sürüş”, “akıllı sürüş” veya “gelişmiş akıllı sürüş” gibi ifadeleri tanıtım materyallerinde kullanamayacak. Onun yerine, “L(seviye) destekli sürüş” terimi kullanılacak ve otomasyon seviyesi sınıflandırmalarına kesinlikle uyulması gerekecek.
Vale park hizmeti, tek dokunuşla çağırma ve uzaktan kontrol gibi sürücüsüz şekilde çalışan işlevler artık yasaklandı. Bakanlık, “Bu tür işlevlerin ürünlerde onaylanmayacağını” belirtti. Bu sistemlerin sürücü katılımı ve güvenliğini garanti edemediği ifade edildi.
Düzenleme, sürücü izleme sistemlerinin kapatılamamasını ve sürücü direksiyondan elini çektiği zaman bunu algılamasını zorunlu kılıyor. Eğer ellerin direksiyondan 60 saniyeden fazla ayrıldığı tespit edilirse, sistem, yavaşlama, ikaz ışıklarını yakma ve kenara çekme gibi hafifletici önlemler almak zorunda.
Otomatik güncellemeler de kısıtlandı
Düzenlemenin etkilediği bir başka önemli nokta da otomatik (over-the-air) güncellemeler. Yeni kurallara göre, otomobil üreticileri artık teslim edilmiş araçlar üzerinde uzaktan yazılım güncellemeleri yoluyla ADAS sistemlerini test edemez veya geliştiremez. Bu tür yazılım güncellemeleri öncesinde güvenilirlik testlerinin tamamlanması ve resmi onay alınması gerekiyor.
Regülatörler ayrıca, yangın ve patlama risklerini azaltmak amacıyla elektrikli araç batarya standartlarını da sıkılaştırıyor. Uzmanlar, bu tür sıkı düzenlemelerin maliyetleri artıracağını ve teknolojik gelişim ile benimsenme hızını yavaşlatabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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