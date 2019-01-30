Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak

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Tesla’nın pickup modeli ha çıktı ha çıkacak derken Rivian’ın R1T ile sürpriz bir giriş yaptığı elektrikli pickup pazarına Pickman adında minik bir üye geliyor. Çinli şirket Kaiyun Motors tarafından geliştirilen Pickman, küçük gövdesi ve 5 bin dolarlık fiyatı ile ABD ve Avrupa (5 bin euro) pazarında kendine yer bulmaya çalışacak. İşte dünyanın en ucuz elektrikli pickup’larından biri olmaya aday Kaiyun Pickman ve özellikleri:

Kaiyun Pickman aslında ABD’de NEV, yani “Neighborhood Electric Vehicle” olarak adlandırılan bir sınıfa giriyor. Bu sınıf, maksimum 40 veya 45 km/s hıza çıkabilen, taşıdığı yükle birlikte en fazla 1,400 kg ağırlığa sahip ve bazı güvenlik testlerinden geçmiş araçları tanımlamak için kullanılıyor. Bu özelliklere son derece uyumlu olan Pickman’ın da zaten normal pickup modellerine rakip olmak gibi bir iddiası yok. Bu aracın daha çok inşaat alanı, fabrikalar ve çiftliklerde kullanılması planlanıyor.

500 kg yük kapasitesi ve 121 km menzil

Gelelim Pickman elektrikli pickup’ın özelliklerine. Teknik değerleri elektrikli bisikletlerle benzer olan araçta 7.2 kWh batarya paketi ve 4 kW elektrik motoru bulunuyor. Bu da maksimum 45 km/s hıza çıkabilen aracın tek şarjla 121 km menzile sahip olmasını sağlıyor. 500 kg yük kapasitesine sahip olan Pickman, satın alınabilen aksesuarları ile kişiselleştirme açısından da pek çok seçenek sunuyor.

ABD’de satış için gerekli izinleri alan Kaiyun Motors, bu yıl içerisinde ülkeye 10 bin adet Pickman göndereceklerini açıkladı. Şirket, talebin yoğun olması halinde Güney Amerika’da fabrika açmayı bile düşünüyor. Ayrıca Pickman’ı Avrupa’da satışa sunmak için de gerekli izinler alınmış. Almanya ve İtalya’da şubat ayından itibaren satın alınabilecek. Pickman’ın fiyatı Avrupa’da 5 bin euro olacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/a-5-000-electric-pickup-truck-from-china-wants-to-enter-u-s