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Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak

Şubat ayından itibaren Avrupa'da da satışa sunulacak Pickman adındaki elektrikli pickup'ın menzili 121 km. Fakat bu mesafeyi maksimum 45 km/s hızla gitmek zorunda. İşte Pickman'ın diğer özellikleri:
3 ay
5,5b
1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak
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Tesla’nın pickup modeli ha çıktı ha çıkacak derken Rivian’ın R1T ile sürpriz bir giriş yaptığı elektrikli pickup pazarına Pickman adında minik bir üye geliyor. Çinli şirket Kaiyun Motors tarafından geliştirilen Pickman, küçük gövdesi ve 5 bin dolarlık fiyatı ile ABD ve Avrupa (5 bin euro) pazarında kendine yer bulmaya çalışacak. İşte dünyanın en ucuz elektrikli pickup’larından biri olmaya aday Kaiyun Pickman ve özellikleri:

Kaiyun Pickman aslında ABD’de NEV, yani “Neighborhood Electric Vehicle” olarak adlandırılan bir sınıfa giriyor. Bu sınıf, maksimum 40 veya 45 km/s hıza çıkabilen, taşıdığı yükle birlikte en fazla 1,400 kg ağırlığa sahip ve bazı güvenlik testlerinden geçmiş araçları tanımlamak için kullanılıyor. Bu özelliklere son derece uyumlu olan Pickman’ın da zaten normal pickup modellerine rakip olmak gibi bir iddiası yok. Bu aracın daha çok inşaat alanı, fabrikalar ve çiftliklerde kullanılması planlanıyor.

500 kg yük kapasitesi ve 121 km menzil 

Gelelim Pickman elektrikli pickup’ın özelliklerine. Teknik değerleri elektrikli bisikletlerle benzer olan araçta 7.2 kWh batarya paketi ve 4 kW elektrik motoru bulunuyor. Bu da maksimum 45 km/s hıza çıkabilen aracın tek şarjla 121 km menzile sahip olmasını sağlıyor. 500 kg yük kapasitesine sahip olan Pickman, satın alınabilen aksesuarları ile kişiselleştirme açısından da pek çok seçenek sunuyor.

ABD’de satış için gerekli izinleri alan Kaiyun Motors, bu yıl içerisinde ülkeye 10 bin adet Pickman göndereceklerini açıkladı. Şirket, talebin yoğun olması halinde Güney Amerika’da fabrika açmayı bile düşünüyor. Ayrıca Pickman’ı Avrupa’da satışa sunmak için de gerekli izinler alınmış. Almanya ve İtalya’da şubat ayından itibaren satın alınabilecek. Pickman’ın fiyatı Avrupa’da 5 bin euro olacak.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/a-5-000-electric-pickup-truck-from-china-wants-to-enter-u-s Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 3 ay en beğenilen
50.000 TL'lik mini canavar.
1 Yanıt Yanıtla +16
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dr20mouse 3 ay
Köy yerinde iş görür.
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kilic295 3 ay
yüzde 3 ötv uygulanıyor + yüzde 18 kdv ile 36500 tlye denk geliyor
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nitezze07 3 ay
bunun ancak pedallı versıyonu turkıyeye gelır muhtemeln
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the_dedektif 3 ay
5.000 $ = 79.999 türkiye fiyatı.
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hollowman_ 3 ay
TR fiyatı vergilerle vs 37.000 TL'ye geliyor.
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Ayyıldız Türk 3 ay
Tüpçü Fikret’in yeni arabası
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Kerim5100 3 ay
100.000 olur artık burada :D
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sericik 3 ay
Konu başlığı 5000 dolar açıklamasında ise 5000 Euro
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ie36 3 ay
Bize sadece 70bin tl
Sadece 6.5 bin yıllık mtv
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10ff 3 ay
Lan olum şöyle arabalar üretmeyin. Ülke hindistan a dönecek yoksa. Sokakta tuktuk gibi taşıtlar dolaşır
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al-ozaria 3 ay
Memlekette elektrik olayı yaygınlaşırsa, 19 litre standart damacanalardan 25 civarı taşır ki bu iyi bir rakam, su ve benzeri sektörlerde iş yapar.
Konu dışı: Eklemeden edemedim resimdeki arkadaşa bakınca dersinki altında Ferrari var.
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elektrikli pickup, kaiyun pickman ve
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