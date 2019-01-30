Çinlilerden 5 bin dolarlık elektrikli pickup: Avrupa'da da satılacak

Kaiyun Pickman aslında ABD’de NEV, yani “Neighborhood Electric Vehicle” olarak adlandırılan bir sınıfa giriyor. Bu sınıf, maksimum 40 veya 45 km/s hıza çıkabilen, taşıdığı yükle birlikte en fazla 1,400 kg ağırlığa sahip ve bazı güvenlik testlerinden geçmiş araçları tanımlamak için kullanılıyor. Bu özelliklere son derece uyumlu olan Pickman’ın da zaten normal pickup modellerine rakip olmak gibi bir iddiası yok. Bu aracın daha çok inşaat alanı, fabrikalar ve çiftliklerde kullanılması planlanıyor.
500 kg yük kapasitesi ve 121 km menzil
Gelelim Pickman elektrikli pickup’ın özelliklerine. Teknik değerleri elektrikli bisikletlerle benzer olan araçta 7.2 kWh batarya paketi ve 4 kW elektrik motoru bulunuyor. Bu da maksimum 45 km/s hıza çıkabilen aracın tek şarjla 121 km menzile sahip olmasını sağlıyor. 500 kg yük kapasitesine sahip olan Pickman, satın alınabilen aksesuarları ile kişiselleştirme açısından da pek çok seçenek sunuyor.
ABD’de satış için gerekli izinleri alan Kaiyun Motors, bu yıl içerisinde ülkeye 10 bin adet Pickman göndereceklerini açıkladı. Şirket, talebin yoğun olması halinde Güney Amerika’da fabrika açmayı bile düşünüyor. Ayrıca Pickman’ı Avrupa’da satışa sunmak için de gerekli izinler alınmış. Almanya ve İtalya’da şubat ayından itibaren satın alınabilecek. Pickman’ın fiyatı Avrupa’da 5 bin euro olacak.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-24/a-5-000-electric-pickup-truck-from-china-wants-to-enter-u-s Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Konu dışı: Eklemeden edemedim resimdeki arkadaşa bakınca dersinki altında Ferrari var.
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