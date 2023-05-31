Rivian tank dönüşü özelliği bekleyenlerin hevesini kursağında bıraktı

Tam Boyutta Gör ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Rivian hatırlayacağınız üzere elektrikli pickup R1T ve elektrikli SUV R1S'e tank dönüşü özelliği ekleyeceğini duyurmuştu. Hatta firma bu özelliğin nasıl çalıştığını gösteren resmi bir tanıtım videosu bile yayınladı.

Toyota Yaris'e yeni hibrit motor seçeneği geliyor 22 sa. önce eklendi

Rivian’ın elektrikli macera aracı olarak tanımladığı pickup ve SUV modellerinin dört tekerlekten çekişli versiyonları için tasarlanan tank dönüşü, araçların kendi ekseni etrafında dönmesine olanak sağlayacaktı. Ancak bu özelliğin hayalini kuranlara kötü haber geldi.

Rivian R1T ve R1S tank dönüşü işlevine sahip olmayacak. Şirket CEO'su R. J. Scaringe, katıldığı bir Soru-Cevap oturumu sırasında bunun iptal edildiğini doğruladı. Hem de sadece bu modeller için değil, markanın öngörülebilir gelecekte hiçbir aracında böyle bir sistem yer almayacak.

Tank dönüşü neden iptal edildi?

Rivian'ın ilk tank dönüşü duyurusunun ardından birçok off-road meraklısı haklı olarak tank dönüşlerinin aslında patikalara ve arazilere oldukça zarar verdiğini, çevrede büyük çukurlar ve izler bıraktığını belirtti. Scaringe, işte "tam da bu nedenle" tank dönüşünün iptal edildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör

Şirketin bu konuda geri adım atması ilginç, çünkü tank dönüşü özelliği zaten geliştirme ve test sürecinden geçmişti ki bu süreçler oldukça maliyetli ve büyük emek gerektirir. Dolayısıyla, Rivian'ın böyle bir özelliği iptal etmesi sadece harcadığı paranın boşa gitmesi değil, aynı zamanda potansiyel müşterileri heyecanlandıran bir özellikten vazgeçmesi anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Rivian tank dönüşü bekleyenlerin hevesini kursağında bıraktı