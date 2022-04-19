Hyundai i20 N Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Hyundai i20 ailesinin performanslı versiyonu i20 N Türkiye'de. 2022 Hyundai i20 N fiyatı 595.000 TL olarak açıklandı. İşte i20 N'in öne çıkan özellikleri:

2022 Hyundai i20 N'in kalbinde 1.6 litre T-GDI benzinli ünite bulunuyor. 204 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. i20 N, söz konusu motor ve şanzıman kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. Azami hızı 230 km/s olan kompakt modelin kuru ağırlığı da 1190 kilogram.

Launch Control, devir eşleştirme (rev-matching), mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve N Grin kontrol sistemiyle donatılan Hyundai i20 N'de yüksek seviyede kişilleştirme sunan beş farklı sürüş modu bulunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Bu sürüş modlarına göre Elektronik Stabilite Kontrolü, egzoz sesi, motor ve direksiyon tepkileri farklılık gösteriyor. N Custom modunda sürücü bu ayarları istediği gibi kişiselleştirebiliyor.

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Standart i20'ye göre daha güçlü şasiye, süspansiyona, fren ve direksiyon sistemine sahip Hyundai i20 N bu sayede yere 10 mm daha yakın. i20 N'de N logolu spor tip koltuklar, metal pedallar, özel arka spoyler, kırmızı fren kaliperleri, değişken egzoz valfi sistemi, 18 inç alaşım jantlar, full LED ön farlar, LED arka stoplar, karartılmış arka yan camlar, otomatik katlanabilir dış aynalar, otomatik kararan iç dikiz aynası gibi özellikler standart.

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Bunun yanı sıra i20 N'in diğer standart özellikleri arasında kablosuz şarj sistemi, 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 10,25 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence ve navigasyon sistemi, Bose Premium ses sistemi, ambiyans aydınlatması, hız sabitleyici, elektronik klima, yağmur sensörü, geri görüş kamerası ve anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi bulunuyor.

Hyundai i20 N'in güvenlik tarafında baktığımızda ise arka yolcu/eşya uyarısı, sürücü dikkat uyarısı, acil durum fren sistemi, akıllı hız limit asistanı, şeritte kalma asistanı, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma önleme yardımcısı, uzun far asistanı, çoklu çarpışma önleme fren sistemi, yokuş kalkış destek sistemi ve araç stabilite yönetim programı gibi özellikler dikkat çekiyor.

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Hyundai i20 N Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri