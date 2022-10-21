Elektrikli pickup rekabeti kızışıyor: Yeni GMC Sierra EV tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Elektrikli pickup pazarında işler gittikçe kızışıyor. Rivian R1T, Ford F-150 Lightning ve Chevrolet Silverado EV gibi modellerin arasına yeni GMC Sierra EV Denali Edition 1 de ekleniyor. Hummer EV ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran markanın yeni elektrikli pickup modeli de oldukça şık.

Yeni GMC Sierra EV, özellikleriyle neler sunuyor?

2024 GMC Sierra EV Denali Edition 1, kaslı gövdesi ve köşeli hatlarıyla ilk bakışta güçlü bir imaj yaratıyor. Ön bölümde panjur yerine tamamen kapalı bir panele sahip olan modelin '7' şekilli gündüz LED'leri ön bölümde ilk göze çarpan detaylar arasında. Sürücünün yolunu aydınlatacak asıl farlar ise onların hemen altına konumlandırılmış. Dikey şeritlere sahip merkez havalandırma ve gri plaka da aracın sert görünümüne katkı sağlıyor.

Elektrikli pickup'a profilden baktığımızda, köşeli çamurluk uçlarındaki parlak siyah dodiklerin yan aynalar ve cam çerçeveleriyle uyum sağladığını görmekteyiz. Yüksek omuz çizgisi, 24 inçlik büyük tekerlekler ve basamaklarla güzel bir ahenk yakalamış. Günümüzde pek çok elektrikli araçta kullanılan gizli kapı kolları GMC Sierra EV Denali Edition 1'de bulunmuyor. Onun yerine geleneksel kapı kolları mevcut. Arkada ise öndeki gündüz LED'leri gibi 7 formu oluşturan stoplar dikkat çekiyor.

Martı'dan yeni platform: Tek Araçla Gidelim (TAG) nedir? 3 sa. önce eklendi

GMC Sierra EV, General Motors'un Ultium platformunu kullanıyor. Elektrikli pickup'ın ölçüleri henüz belli değil ancak kasasının 180 cm uzunluğa sahip olduğunu biliyoruz. Tıpkı kuzeni Chevy Silverado EV gibi bunda da arka koltukların öne doğru kaydırılarak kasada yaklaşık 275 cm'lik nesnelerin taşınabilmesini sağlayan MultiPro Midgate özelliği mevcut. Bu da yeterli gelmezse MultiPro Tailgate isimli kasa kapağı da düz bir zemin oluşturacak biçimde açılabiliyor.

Elektrikli pickup'ın kasasında, çeşitli elektronik aletleri çalıştırabilmek için 120V ve 240V güç çıkışlarına sahip bir panel mevcut. GMC burada koruma için kilitlenebilir ve su geçirmez bir kasa örtüsü sunuyor. Ayrıca eTrunk adı verilen ön kaputun altındaki bölmede de eşya saklanabilir. Bu alanda da 120V güç çıkışı ve yıkama kolaylığı sağlamak adına su gideri bulunuyor.

İç mekan

Tam Boyutta Gör 2024 GMC Sierra EV Denali Edition 1'ın iç mekanında üç kollu direksiyon, ince havalandırma menfezleri ve bolca ahşap trim göze çarpıyor. 11 inç dijital gösterge panelinin yanı sıra sunulan 14 inç head-up display, sürücünün dikkatini dağıtmadan sürüşle ilgili bilgi ve uyarılar sunuyor. Paslanmaz çelik ızgaralı hoparlörlere sahip Bose ses sistemi, deri koltuk döşemeleri ve panoramik cam tavan da elektrikli pickup'ın özellikleri arasında.

Merkezde ise dikey formda yerleştirilmiş 16.8 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Bölünmüş ekran fonksiyonuna sahip bu alanda Google entegrasyonu ve bolca kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. Ekranın alt kısmında klima kontrollerine ayrılan bir alan mevcut. Orta konsolda ise kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, bardaklıklar ve geniş bir kol dayama bulunuyor.

Teknik özellikler

Denali Edition 1, elektrikli GMC Sierra EV ailesinin en pahalı versiyonu. Dolayısıyla sunduğu diğer özellikler gibi teknik özellikleri de oldukça yüksek. Ultium bataryasıyla 644 km'ye yakın sürüş menzili sunan modelde Max Power modunda 754 hp güç ve 1063 Nm tork sunan iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan elektrikli pickup, 0-60 mph (0-96 km/s) hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör 350 kW'a kadar hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken elektrikli pickup bu sayede 10 dakikalık şarj ile menziline 160 km'ye kadar menzil ekleyebiliyor. Evde şarj için de 19.2 kW'lık dahili şarj modülü mevcut. Opsiyon olarak sunulan ürünler ve hizmetler ile kombine edildiğinde Sierra EV Denali Edition 1'ın bir evdeki temel ihtiyaçlara yönelik cihazlara 21 güne kadar güç verebileceği belirtiliyor.

Sierra EV'de arka tekerleklerin öndekiler gibi açılanmasını sağlayan aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. Hummer EV'den alınan bu sistem, elektrikli pickup'ın da 'yengeç yürüyüşü' yapabilmesini sağlıyor. Bunun dışında konfordan sorumlu adaptif havalı süspansiyon sistemi de aracın yerden yüksekliğini 51 mm artırıp azaltabiliyor. Ayrıca elektrikli pickup'ta Standard, Tow/Haul, Off-Road, Max Power ve kişiselleştirilebilen My Mode olmak üzere beş farklı sürüş modu sunuluyor.

Fiyat

2024 GMC Sierra EV Denali Edition 1'ın fiyatı 107 bin dolardan başlıyor. Ancak yukarıda da söylediğimiz gibi bu en pahalı versiyon olacak. Daha sonra daha ucuz versiyonlar sırayla aileye dahil olacak. Böylece fiyat listesinin 50 bin dolardan başlayacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2024 GMC Sierra EV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte özellikleri