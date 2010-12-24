Çinlilerin en iyi telefonu Meizu M9, iPhone 4 için geliyor!

Çin merkezli elektronik üreticisi Meizu, merakla beklenen yeni telefonu M9'un detaylarını açıkladı. Firmanın anavatanı Çin'de yarın satışa sunacağı M9, sahip olduğu güçlü özelliklerle, Çinli üreticiler tarafından geliştirilen en iyi telefon olmasının yanında, iPhone 4'ün en güçlü rakiplerinden birisi olarak iddialı geliyor. Çinli iPhone olarak bilinen ve şimdiye kadar üretilmiş en iyi "iPhone klonu" olarak gösterilen M8 modeliyle, Çin sınırlarını aşarak uluslararası üne kavuşan Meizu için M9 modeli büyük önem taşıyor. Apple'ın baskıları sonucu Çin Patent Ofisi'nin devreye girerek M8 üretiminin durdurularak satışın sona erdirilmesine karar vermesiyle birlikte Meizu firmasının iflasa sürükleneceği iddia edilmişti. Ancak şu ana kadar böyle bir gelişme yaşanmadı ve Meizu, iddialı M9 modelini yıl sona ermeden önce duyurmayı başardı.

Meizu'nun yeni amiral gemisi M9, tasarım olarak M8 ile önemli benzerlikler taşıyor. Ancak bu sefer temkinli davranan firma hem fiziksel hem de yazılımsal tasarımda önemli farklılıkara gitmiş. Ana hatları itibariyle iPhone 3GS ve Galaxy S gibi telefonlardan bir takım izler taşıyan M9 ile Meizu, piyasada başarı kazanan güçlü donanım özelliklerini bir arada sunduğunu belirtiyor. Meizu M9'da 3.54-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana yer veriliyor.Çoklu dokunmatik kontrolüne olanak tanıyan ekranın en büyük özelliği, yüksek çözünürlük desteği. Bilindiği üzere Apple'ın, iPhone 4 için altını çizdiği en önemli özelliklerinden başında "retina ekran" olarak tanımladığı yüksek çözünürlüklü ekran geliyordu. 960 x 640 piksel çözünürlük desteği sunan iPhone 4 gibi Meizu M9'da aynı ekran boyutunda aynı çözünürlük desteğini sunarak, iPhone 4'e meydan okuyor.

Sharp tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü paneli kullandığı belirtilen Meizu M9, Japon firmanın aynı çözünürlükte ekrana sahip olan akıllı telefonlarına da fark atmayı başarıyor. Bilindiği üzere iPhone 4'e, Apple tarafından geliştirilen A4 işlemcisi güç veriyor. Aslında Apple'dan ziyade, Apple'ın satın aldığı Intrinsity firmasının Samsung ile ortaklaşa geliştirdiği Cortex A8 tabanlı tasarımı baz alan işlemci, PowerVR SX 535 grafik birimiyle geliyor. Apple tarafından saat hızı açıklanmasa da 1GHz'in altında bir hızda çalıştığı tahmin edilen işlemci, güçlü bir performans sunsa da kendi segmentindeki en iyi çözüm olduğu söylenemez. Zira Samsung'un hem Galaxy S hem de Galaxy Tab'de kullandığı Hummingbird kod adlı işlemci, piyasadaki en iyi Cortex A8 işlemci olarak gösteriliyor. 1GHz'de çalışan bu işlemci aynı zamanda daha güçlü PowerVR SGX 540 grafik birimine de sahip.

Daha önceki haberlerde çift çekirdekli işlemci kullanacağı iddia edilen Meizu M9, bu beklentiyi karşılayamasa da, kendi sınıfındaki en iddialı çözüm olan Hummingbird işlemcisiyle geliyor. İşlemci gücü ve grafik performansı dikkate alındığında en azından kağıt üzerinde iPhone 4'ten daha iyi değerlere sahip olan M9'da, 512MB RAM ve 512MB ROM'a yer veriliyor. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemine sahip olan telefon, bu noktada farklılığa gidiyor ve kendi özel kullanıcı arabirimiyle geliyor. M8 modelinde, Windows CE 6.0 üzerine iPhone tarzı bir kullanıcı arayüzü uygulayan Meizu, Android için de benzer bir değişikliğe gitmiş. UI geliştirme konusunda Çin'in en başarılı firmalarından birisi olarak gösterilen Eico ile iş birliği yapan Meizu, böylece markasıyla özdeşleşen tasarım özellikleri sunarak farklılık yaratma peşinde olduğu mesajını vermeye çalışıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 512MB ROM ile gelen Meizu M9'da iki farklı kapasite seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar her ikisi de microSD bellek kartı üzerinden sağlanan 8GB ya da 16GB kapasite seçeneklerinden herhangi birisini tercih edebiliyorlar. Üzerinde yer alan oto-fokus destekli 5MP kamerası ile 2592 x 1944 piksel çözünürlüğünde fotoğraf ve 720p video kaydı yapabilen Meizu M9'un, çekim kalitesi açısından iPhone 4 ile rekabet edip edemeyeceğini detaylı incelemeler çıktıktan sonra göreceğiz ancak genel beklenti, aynı sınıftaki diğer Android telefonlar ile benzer seviyede bir çekim kalitesi sunulacağı yönünde. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 EDR ve GPS desteğine sahip olan telefonda, bilgisayar bağlantısı için mini USB 2.0 konnektörüne yer verilirken, kulaklık kullanımı için 3.5mm portunun da cihazın üzerindeki yerini aldığını görüyoruz.

59.8×113.0×11.2mm boyutlarında ve 123 gram ağırlığında olan Meizu M9, iPhone 4'ten 1.9mm daha kalın ancak aynı zamanda 14 gram daha hafif bir kasaya sahip. 1370 mAh kapasiteli pil (iPhone 4'te 1420 mAh) ile donatılan Meizu M9 için biraz da yazılım özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Daha önce de değindiğimiz üzere Android 2.2 işletim sistemiyle gelen cihaz, bu açıdan Google'ın, Froyo ile sunduğu tüm servis ve güncellemelerden faydalanabiliyor. Bu noktada Adobe Flash desteği de sunan cihaz için gelen bilgilere göre standart olarak Flash ile gelmese de kullanıcılar kolayca kurabiliyorlar. Android Market'i arkasına alan cihaz, güçlü PowerVR SGX 540 grafik birimi ve 1GHz hızındaki işlemcisi ile yakın zamanda çıkması beklenen Unreal Engine 3 tabanlı yeni nesil Android oyunlarını da akıcı bir şekilde oynatmayı vaad ediyor.

Yarın yani 25 Aralık itibariyle 375$ seviyesindeki fiyatıyla (8GB için) önce Çin'de satışa sunulacak Meizu M9'ın, uluslararası piyasalar için İngilizce versiyonu da hazırlanıyor.

http://www.meizu.com/products/m9fun.html