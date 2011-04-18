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Çinlilerin iPhone 4'e rakip gösterdiği Meizu M9, 2011 satış hedefine ilk çeyrekte ulaştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,9b
1
35
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin yapımı en iyi telefon olarak gösterilen Meizu M9, ülkesinde büyük ilgi görüyor. Sahip olduğu güçlü donanımlar ve görece düşük fiyatı ile iPhone 4'ün en güçlü rakiplerinden birisi olan Meizu M9'un, 2011 için belirlenen satış hedefine sadece bir çeyrekte ulaştığı bildiriliyor. Piyasaya çıktığı gün, dükkankarın önünde uzun kuyruklar oluşturan Çinliler, M9'a büyük ilgi gösteriyorlar. Şu an için sadece Çin pazarında satılan telefon,1GHz hızında çalışan Samsung Hummingbird işlemcisi ve iPhone 4'tekine benzer şekilde 960 x 540 piksel çözünürlüğünü destekleyen IPS panelli retina ekran ile gelirken, standart olarak Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor, Android 2.3 güncellemesinin de yolda olduğu bildiriliyor.

3.5-inç büyüklüğünde ekrana ve PowerVR SGX 540 grafik birimine sahip olan telefon, Çin pazarında 370-380$ seviyesinden satın alınabiliyor. Henüz resmi olarak Çin dışında satılmayan M9 modelinin yanı sıra Meizu, hazırlıkları devam eden iPhone 5'e karşı 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan M9II modeli üzerinde çalışıyor.


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timramon 8 yıl

Cagdas dv6196

Gelsede almam abi... Çinliden dua bile almıcaksın.


Çinliden mi? Çinlinin ürettiğinden mi?.. Çinlinin ürettiğindense işin zor söyleyim .D
Cagdas dv6196Gelsede almam abi... Çinliden dua bile almıcaksın.Çinliden mi? Çinlinin ürettiğinden mi?.. Çinl...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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diemcizone 8 yıl en beğenilen
Türkiyeye gelse, param olsa alırdım çok güzel telefon.
Şimdi çini kötülüyenler, İntel işlemcilerin çoğunu nerede üretiyor?
AMD İşlemcilerin çoğunu nerde üretiyor?
Nvidia, AMD GPUlarınının çoğunu nerde üretiyor? kingstonun fabrikası nerede?
Samsungun güney koreden sonraki fabrikaları hangi ülkede?
Bence iphoneden daha güzel bi telefon tip olarak, donanım olarak, kullanım olarakda tahmin ediyorumki öyledir.
Türkiyeye gelse, param olsa alırdım çok güzel telefon.Şimdi çini kötülüyenler, İntel işlemcilerin çoğunu nerede üretiyor?AMD İşlemcilerin çoğunu nerde ...
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DH Misafiri 7 yıl
ben meizu m9 aldm cok memnunum bazı ozellıklerı ı phoneden bile ıyı
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DH Misafiri 7 yıl
Şunu herkes iyi bilsin arkadaşlar cin malı kavramını yaratan cinliler değil yani sahteyi cinliler dışındakiler yapıyor cinli firmalara sipariş vererek. çinliler bile şaşırıyordur başka ülkelerin onlardan maliyeti çok düşük sipariş vermelerine. sen gidip çinliden neyi istersen onu yapar sonuçta. orjinal malların çoğu mesela yine çin de yapılıyor. şuan sony vaio ların çoğunda çin malı yazıyor ve hepsi orjina. diyeceğim odur cinliler dişındaki c-i-n ler var...
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DH Misafiri 8 yıl
çin malıyla - çin yapımını karıştırıyorsunuz arkadaşlar ;) ikisi aynı şey değil
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DH Misafiri 8 yıl
Nightmare70
Helal olsun valla dünyanın süper gücü artık çin küçümsemeyip kendimize bakmamız gerek kibrit bile üretmiyoruz..

kardeşim okadar türkiyeyi küçük görme artık savunma sanayinin 100&75 i artk türk malı unutma heron türk malı vs eskiden doğruydu şimdi pek takip etmiyorsun sanırım gelişmeleri
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.i. 8 yıl
Piyasayı haraketlendiren bir marka. Rekabeti arttırıyor..
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yzkaslan 8 yıl
amerikalının malını almaktansa çinlinin malını almak çok daha hayırlıdır. hiç olmassa petrol için para için kimsenin kafasına bomba atmıyorlar.susuzluktan ölsem bir damla sularını içmem....
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DH Misafiri 8 yıl
okadar yorum var ama çin için bilgisi olan az arkadaşlar çin malı kötü değil çinliler bile açıklamada bulundu biz köü mal üretmiyoruz siz kötü mal istiyorsunuz diye yani ithalatçi firma stndartlarda 5$ lık kulaklığı 1$ ürettirirse kar amaçlı kalitede ona göre olur yani aynı kulaklık 10$'da var 2$'da var :)
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DH Misafiri 8 yıl
aArkadaslar Çin içinde üretilen ve dış ülkelere satılmayan pek cok elektronik urun gercekten cok kaliteli denizcilik yaptıgım donemlerde bunu yakından gordum ayrıca fiyatlar cakma cin malları gibi cok ucuz degil orta seviyeddedir kaliteli urunlerde tr de olsa alınır bu telefon
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rcelik21 8 yıl
iphone 5 çıkmasa demek adamların firması da faaliyetlerini durduracaklar
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taskin57 8 yıl
Çin üretimi ürünlere yerli yersiz laf atacağımıza, kendimize bir bakalım lütfen!!!
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HackAv 8 yıl
Zaten tüm çıkan akıllı telefonları iphone'a rakip gösteriyorlar bunuda göstermeleri normal ama hiçbiri iphone olamaz...
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ilacci72 8 yıl
Her ürünün bir alıcısı vardır.
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