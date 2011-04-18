Çinlilerin iPhone 4'e rakip gösterdiği Meizu M9, 2011 satış hedefine ilk çeyrekte ulaştı

Çin yapımı en iyi telefon olarak gösterilen Meizu M9, ülkesinde büyük ilgi görüyor. Sahip olduğu güçlü donanımlar ve görece düşük fiyatı ile iPhone 4'ün en güçlü rakiplerinden birisi olan Meizu M9'un, 2011 için belirlenen satış hedefine sadece bir çeyrekte ulaştığı bildiriliyor. Piyasaya çıktığı gün, dükkankarın önünde uzun kuyruklar oluşturan Çinliler, M9'a büyük ilgi gösteriyorlar. Şu an için sadece Çin pazarında satılan telefon,1GHz hızında çalışan Samsung Hummingbird işlemcisi ve iPhone 4'tekine benzer şekilde 960 x 540 piksel çözünürlüğünü destekleyen IPS panelli retina ekran ile gelirken, standart olarak Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor, Android 2.3 güncellemesinin de yolda olduğu bildiriliyor.

3.5-inç büyüklüğünde ekrana ve PowerVR SGX 540 grafik birimine sahip olan telefon, Çin pazarında 370-380$ seviyesinden satın alınabiliyor. Henüz resmi olarak Çin dışında satılmayan M9 modelinin yanı sıra Meizu, hazırlıkları devam eden iPhone 5'e karşı 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan M9II modeli üzerinde çalışıyor.