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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Circ, limitsiz depolama alanı sunan fotoğraf servisinin betasına başladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kablosuz görüntü aktarma teknolojileri konusundaki ürünleri ile tanına Eye-Fi firmasının yan kuruluşu olan Circ, kullanıcılarına limitsiz alan sağlayan fotoğraf depolama servisini hayata geçirdi.
Bulut depolama sistemlerinde görmeye alışık olduğumuz ücretsiz depolama alanı yerine sınırsız depolama alanı sağlayan servis, fotoğraf boyutu konusunda da bir sınırlama getirmiyor. Circ, ücretsiz üyeliklerde 2 cihaz, yıllık $50 olan üyeliklerde ise 20 cihaza kadar senkronizasyon olanağı sağlıyor. iPhone, Android, Windows ve yakın zamanda MacOSX platformları için gelecek olan Circ'e alttaki bağlantıdan ulaşarak fotoğraflarınız paylaşmaya başlayabilirsiniz.
https://www.getcirc.com 

https://www.getcirc.com Yorum Yaz
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jawenk 6 yıl
beta geçsin deneyeceğim bilgilendirme için sağol
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Batuist 6 yıl
öncelikle size bir kod göndermeleri gerekiyormuş.. isim ve e-mail adresinizi bırakıyorsunuz ve bekliyorsunuz eğer kod gelirse beta sürecine girebiliyorsunuz. o da 1 sene gibi bir kullanım filan veriyor sanırım.. Şu halde haberdeki "alttaki bağlantıdan ulaşarak fotoğraflarınız paylaşmaya başlayabilirsiniz." cümlesine bir türlü anlam verebilmiş değilim... bu sitede de önüne gelen yaı yazmaya başlamış.. eline klavye alan yazıyor kardeşim..
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ozturert 6 yıl Batuist
Batuist
öncelikle size bir kod göndermeleri gerekiyormuş.. isim ve e-mail adresinizi bırakıyorsunuz ve bekliyorsunuz eğer kod gelirse beta sürecine girebiliyorsunuz. o da 1 sene gibi bir kullanım filan veriyor sanırım.. Şu halde haberdeki "alttaki bağlantıdan ulaşarak fotoğraflarınız paylaşmaya başlayabilirsiniz." cümlesine bir türlü anlam verebilmiş değilim... bu sitede de önüne gelen yaı yazmaya başlamış.. eline klavye alan yazıyor kardeşim..

Evet, belki elindeki klavyeyi birakman lazim
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ozturert 6 yıl
baska isim bulamamislar mi?
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OKANATLI 6 yıl
Can hocam sen tavsiye ettiğine gore iyidir bu sınırsız olması hoş olmus. tüm arşivi taşımaya deger mı sence?
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CanTnçr 6 yıl OKANATLI
Kvothé

Can hocam sen tavsiye ettiğine gore iyidir bu sınırsız olması hoş olmus. tüm arşivi taşımaya deger mı sence?

Hocam servis daha beta aşamasında. Betayı geçtikten sonra geçmek daha iyi olabilir
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