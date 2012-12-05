Circ, limitsiz depolama alanı sunan fotoğraf servisinin betasına başladı

Kablosuz görüntü aktarma teknolojileri konusundaki ürünleri ile tanına Eye-Fi firmasının yan kuruluşu olan Circ, kullanıcılarına limitsiz alan sağlayan fotoğraf depolama servisini hayata geçirdi.

Bulut depolama sistemlerinde görmeye alışık olduğumuz ücretsiz depolama alanı yerine sınırsız depolama alanı sağlayan servis, fotoğraf boyutu konusunda da bir sınırlama getirmiyor. Circ, ücretsiz üyeliklerde 2 cihaz, yıllık $50 olan üyeliklerde ise 20 cihaza kadar senkronizasyon olanağı sağlıyor. iPhone, Android, Windows ve yakın zamanda MacOSX platformları için gelecek olan Circ'e alttaki bağlantıdan ulaşarak fotoğraflarınız paylaşmaya başlayabilirsiniz.

https://www.getcirc.com

https://www.getcirc.com